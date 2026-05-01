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Hindi Newsजरा हटकेवो इकलौता पैसेंजर, जिसने खरीद ली थी लाइफटाइम फ्री फ्लाइट टिकट! 10 साल तक खूब घूमा लेकिन फिर

वो इकलौता पैसेंजर, जिसने खरीद ली थी लाइफटाइम फ्री फ्लाइट टिकट! 10 साल तक खूब घूमा लेकिन फिर

शिकागो के स्टॉकब्रोकर स्टीवन रोथस्टीन ने 1987 में अमेरिकन एयरलाइंस से एक लाइफटाइम फर्स्ट-क्लास एयरपास खरीदा. जानिए कैसे उन्होंने दशकों तक पूरी दुनिया की मुफ्त सैर की और अंत में एयरलाइन ने उनका यह पास क्यों रद्द कर दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 01, 2026, 07:18 AM IST
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वो इकलौता पैसेंजर, जिसने खरीद ली थी लाइफटाइम फ्री फ्लाइट टिकट! 10 साल तक खूब घूमा लेकिन फिर

Lifetime Airline Ticket: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बार पैसे देकर आप पूरी जिंदगी दुनिया के किसी भी कोने में मुफ्त उड़ान भर सकें? सुनने में यह किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन स्टीवन रोथस्टीन के लिए यह हकीकत थी. उन्होंने हवाई जहाज को बस की तरह इस्तेमाल किया और करोड़ों किलोमीटर का सफर तय किया. लेकिन इस 'फ्री राइड' का अंत बहुत ही नाटकीय मोड़ पर हुआ.

1987 में शिकागो के एक स्टॉकब्रोकर स्टीवन रोथस्टीन ने अमेरिकन एयरलाइंस से $250,000 में एक लाइफटाइम फर्स्ट-क्लास 'एयरपास' खरीदा. यह कोई साधारण टिकट नहीं था. इस पास ने उन्हें पूरी जिंदगी के लिए यह आजादी दी कि वे जब चाहें, जहां चाहें, एयरलाइन की फर्स्ट-क्लास सीट पर बैठकर उड़ सकें. उस समय यह रकम बहुत बड़ी थी, लेकिन स्टीवन के लिए यह उनके जीवन का सबसे बेहतरीन निवेश साबित होने वाला था.

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हवाई जहाज बना 'पब्लिक बस'

स्टीवन के लिए उड़ान भरना कोई खास मौका नहीं, बल्कि उनकी दिनचर्या बन गई थी. उनकी पूर्व पत्नी के अनुसार, स्टीवन विमान में वैसे ही चढ़ते थे जैसे आम लोग बस में चढ़ते हैं. कई बार तो ऐसा होता था कि वे सुबह घर से निकलते और किसी दूसरे देश से घूमकर शाम को वापस आ जाते, और घर वालों को पता भी नहीं चलता था. उनका परिवार अक्सर उनके ऑफिस फोन करके पूछता था कि आज स्टीवन दुनिया के किस कोने में हैं.

करोड़ों किलोमीटर का सफर

दशकों तक स्टीवन ने इस पास का भरपूर उपयोग किया. उन्होंने हवा में करोड़ों किलोमीटर का सफर तय किया और वे एयरलाइन के सबसे सक्रिय यात्रियों में से एक बन गए. उनके लिए आसमान ही उनका घर बन गया था. उनके पास मौजूद यह एयरपास उनके लिए महज एक टिकट नहीं, बल्कि "आजादी का रास्ता" था.

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नियमों का उल्लंघन और पास की जब्ती

लेकिन यह सुनहरा सफर 2008 में अचानक थम गया. अमेरिकन एयरलाइंस ने स्टीवन पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया और उनका लाइफटाइम पास रद्द कर दिया. स्टीवन का कहना था कि उन्हें खरीदते समय बताया गया था कि सिर्फ एक ही नियम है: आप अपना पास किसी और को नहीं दे सकते. हालांकि, एयरलाइन की कार्रवाई के बाद यह मामला कानूनी लड़ाई में बदल गया.

स्टीवन के लिए यह पास खोना सिर्फ एक आर्थिक नुकसान नहीं था. उन्होंने बड़े भावुक होकर कहा था कि एयरलाइन ने उनकी "शख्सियत और उनका प्यार" चुरा लिया है. 2009 में उन्होंने एयरलाइन पर मुकदमा भी किया, लेकिन सालों तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद भी उन्हें उनका पास वापस नहीं मिल सका. आज उनके पास सिर्फ उन उड़ानों की यादें बची हैं, जिन्होंने उन्हें कभी दुनिया का सबसे आजाद मुसाफिर बनाया था.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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