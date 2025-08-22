दिल्ली की सड़क पर 'दिल' मिलने से मचा हड़कंप, लड़की बोली- एक्स के दिल में कीचड़ था
दिल्ली की सड़क पर 'दिल' मिलने से मचा हड़कंप, लड़की बोली- एक्स के दिल में कीचड़ था

Delhi potholes: करोल बाग के हाथीवाला चौक पर दिल के आकार वाला गड्ढा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोग इसे एक्स का दिल और प्यार का प्रतीक बता रहे हैं. सीएम ने सड़क सुधार के लिए तुरंत मरम्मत का आदेश दिया है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 22, 2025, 04:14 PM IST
दिल्ली की सड़क पर 'दिल' मिलने से मचा हड़कंप, लड़की बोली- एक्स के दिल में कीचड़ था

Delhi News: दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे देखना कोई नई बात नहीं है, लेकिन करोल बाग के हाथीवाला चौक पर नजर आया एक गड्ढा सबका ध्यान खींच रहा है. इसका कारण दिल जैसा आकार है, जिसने लोगों को हैरान और हंसने पर मजबूर कर दिया. सोशल मीडिया पर इस गड्ढे की तस्वीर खूब वायरल हो गई है और लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. कोई कह रहा है कि “किसी का दिल यहां गिर गया है”, तो कोई इसे एक्स का दिल बता रहा है जिसमें पहले से ही कीचड़ भरा था. यह नजारा अब लोगों के लिए हंसी का कारण बन गया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ‘दिल’

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने इस गड्ढे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, “ये गोल चक्कर पर किसी का दिल गिर गया है, ले जाओ इसे.” इसके बाद लोगों ने मजाक में कहा कि यह जरूर किसी एक्स का दिल होगा, जिसमें पहले से ही कीचड़ भरा था. कुछ ने इसे प्यार का नया अड्डा बताया तो कुछ ने इसे दिल्ली की सड़कों पर फैली बदहाली का प्रतीक करार दिया.

तस्वीर ने खींचा लोगों का ध्यान

दिल के आकार वाला यह गड्ढा देखते ही देखते एक लोकल आकर्षण बन गया. लोग यहां रुककर तस्वीरें खींच रहे हैं और इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. कई यूजर्स ने चुटकी लेते हुए लिखा, “दिल्ली में अब प्यार भी गड्ढों में गिरने लगा है.” वहीं कुछ ने इसे रोमांटिक अंदाज में मजेदार मीम्स का हिस्सा बना दिया.

 

सीएम ने जताई चिंता, सड़क सुधार के निर्देश

दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहर में गड्ढों की समस्या पर चिंता जताई है. उन्होंने अधिकारियों को तुरंत मरम्मत का काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं. दो महीने पहले पीडब्ल्यूडी ने गड्ढे भरने का अभियान चलाया था, लेकिन शिकायतें अब भी जारी हैं. अब सरकार ने नए सिरे से सड़क सुधार का काम तेज करने का आदेश दिया है.

