फ्रेशर पार्टी में मचा तहलका; लड़के का नोरा फतेही स्टाइल डांस देख यूजर्स हुए दीवाने, वीडियो देखकर बोले- वाह!

Viral Video: कॉलेज की फ्रेशर पार्टी हो या शादी से पहले की बैचलर पार्टी, जब लड़के डांस करते हैं तो माहौल बदल जाता है। हाल ही में एक ऐसा वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ है जिसने सबका ध्यान खींच लिया. इसमें एक लड़का महिला डांसर जैसा आउटफिट पहनकर भोजपुरी गाने पर जबरदस्त डांस कर रहा है. उसकी एनर्जी और स्टाइल देखकर लोग हैरान रह गए. वीडियो को बार‑बार शेयर किया जा रहा है. साथ ही यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. यह वीडियो देखकर कई लोग हंस भी रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर वीडियो हुआ वायरल

वीडियो इंस्टाग्राम पर itz_rajwade_007 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसमें ‘PG College Ambikapur’ लिखा नजर आता है. वीडियो में एक लड़का लाल रंग की ड्रेस पहनकर डांस कर रहा है. उसने महिला डांसर जैसा आउटफिट कैरी किया है. भोजपुरी गाने की बीट पर वह शानदार स्टेप्स कर रहा है. उसके डांस को देखकर हॉल में मौजूद लोग जोर‑जोर से तालियां बजा रहे हैं और हूटिंग कर रहे हैं. वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और इसे शेयर कर रहे हैं.

यूजर्स ने दी मजेदार प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो को अब तक 6 लाख से ज्यादा लाइक और 12 हजार से ज्यादा कमेंट मिल चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, “नोरा फतेही नहीं ये छोरा फतेही है.” दूसरे ने लिखा, “नागिन नहीं कोबरा.” तीसरे ने लिखा, “टैलेंट चेहेरे का मोहताज नहीं होता.” चौथे ने मजाक में लिखा, “धीरे‑धीरे पूरा अंबिकापुर बदनाम.” वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “नोरा फतेही की कुर्सी गई भाई.” वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब हंगामा मचा दिया है.

डांस ने जीता सबक दिल

लड़के का डांस देखकर लोग हैरान रह गए. उसका आत्मविश्वास और स्टेप्स देखकर कई लोग तारीफ कर रहे हैं. वीडियो में उसका अंदाज इतना बेहतरीन है कि लोग बार‑बार इसे देख रहे हैं. कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि यह कॉलेज की बेस्ट परफॉर्मेंस है. वहीं, कई लोग इसे मोटिवेशन मान रहे हैं. वीडियो का मनोरंजन और एनर्जी लोगों को खूब पसंद आ रही है. यह डांस किसी भी पार्टी में जान डाल देने वाला साबित हो रहा है.