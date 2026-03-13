Advertisement
लड़की की अंडरवियर चुराया, उसके नाम का टैटू सीने में छपवाया! बोला- मैं उसके प्यार में पागल हूं...

एक युवक को महिला का इनरवियर चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. सीसीटीवी में कैद हुई इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तो उसने बताया कि वह महिला से एकतरफा प्यार करता है और उसका नाम अपने सीने पर टैटू भी बनवा चुका है.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 13, 2026, 09:42 AM IST
Shocking News: एक बेहद अजीब और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. 25 साल के एक युवक को महिला का इनरवियर चोरी करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है. यह घटना इंदौर रोड स्थित चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. महिला ने पुलिस को शिकायत दी कि उसके घर के बाहर कपड़े सुखाने के लिए डाले गए थे, लेकिन कुछ समय बाद उसे पता चला कि उसका इनरवियर गायब है. शुरुआत में परिवार को लगा कि शायद कपड़ा कहीं गिर गया होगा, लेकिन बाद में शक होने पर उन्होंने घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की.

CCTV फुटेज में क्या दिखा?

जब परिवार ने सीसीटीवी फुटेज देखी तो वे हैरान रह गए. वीडियो में एक लड़का घर के बाहर लगे कपड़ों की लाइन के पास आता दिखाई दिया. फुटेज में साफ देखा गया कि वहां कई कपड़े सूख रहे थे, लेकिन उसने केवल महिला का इनरवियर उठाया और उसे अपनी जींस की जेब में डाल लिया. इसके बाद वह चुपचाप वहां से निकल गया. बाकी कपड़ों को उसने हाथ तक नहीं लगाया. इस घटना ने परिवार को और ज्यादा हैरान कर दिया क्योंकि यह कोई साधारण चोरी नहीं लग रही थी.

यह भी पढ़ें: हर दिन 3 लाख रुपये कमाते हैं यहां के भिखारी, लग्जरी कार से आते हैं, बाकयदा होती है भर्ती! जानें कैसे काम करता है गैंग

पुलिस तक मामला कैसे पहुंचा?

फुटेज देखने के बाद महिला और उसके परिवार ने तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने पुलिस को सीसीटीवी वीडियो भी सबूत के तौर पर सौंप दिया. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली और उसे उसी कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया, जहां पीड़ित महिला रहती है. पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम अमित मालवीय है और वह उसी इलाके में रहता है.

आरोपी ने क्या चौंकाने वाला खुलासा किया?

जब पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने जो बात बताई, वह और भी हैरान करने वाली थी. चिमनगंज मंडी थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरी के मुताबिक आरोपी ने कहा कि वह महिला से एकतरफा प्यार करता है. उसने यह भी बताया कि उसने महिला के नाम का टैटू अपने सीने पर बनवाया हुआ है. पुलिस के अनुसार आरोपी का यह दावा सुनकर अधिकारी भी कुछ देर के लिए हैरान रह गए.

हालांकि आरोपी ने इसे अपने प्यार से जुड़ा मामला बताया, लेकिन पुलिस का कहना है कि यह कानूनन अपराध है. किसी की निजी वस्तु चोरी करना और इस तरह की हरकत करना गंभीर मामला माना जाता है. इसी आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपी पहले भी ऐसी किसी हरकत में शामिल रहा है या नहीं.

यह भी पढ़ें: रात को सोया इंसान, सुबह हो गया Avatar जैसा नीला! अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों के भी उड़ गए होश

अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी?

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे जांच जारी है. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं न केवल कानून का उल्लंघन हैं बल्कि लोगों की निजी जिंदगी और सुरक्षा से भी जुड़ी होती हैं. इसलिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

