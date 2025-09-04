हमारा हर महीने का खर्च करीब 6 लाख... बेंगलुरु कपल ने गिनवाया तो लोगों ने पूछ लिए ऐसे अटपटे सवाल
हमारा हर महीने का खर्च करीब 6 लाख... बेंगलुरु कपल ने गिनवाया तो लोगों ने पूछ लिए ऐसे अटपटे सवाल

Bangalore Couple Video: बेंगलुरु के एक कपल ने अगस्त महीने का अपना पूरा खर्च इंस्टाग्राम पर शेयर किया और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया. प्रकृति और आशीष अरोड़ा ने खुलासा किया कि उन्होंने सिर्फ एक महीने में 5 लाख 90 हजार रुपये खर्च किए.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 04, 2025, 06:54 AM IST
हमारा हर महीने का खर्च करीब 6 लाख... बेंगलुरु कपल ने गिनवाया तो लोगों ने पूछ लिए ऐसे अटपटे सवाल

Bengaluru Couple Expenses: बेंगलुरु के एक कपल ने अगस्त महीने का अपना पूरा खर्च इंस्टाग्राम पर शेयर किया और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया. प्रकृति और आशीष अरोड़ा ने खुलासा किया कि उन्होंने सिर्फ एक महीने में 5 लाख 90 हजार रुपये खर्च किए. यह सुनकर लोग हैरान रह गए और सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा शुरू हो गई. इस कपल को लोग ट्रैवल कपल के नाम से जानते हैं. 

यह भी पढ़ें: जब दूल्हे ने बारातियों की जगह बुलाए सड़क के कुत्ते, शादी में डोगेश भाई और उनकी गैंग ने मचा दिया धमाल!

आखिर इतने पैसे कहां खर्च हुए?

वीडियो में उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा रकम करीब 3.5 लाख रुपये फ्लाइट और होटल बुकिंग पर गई. दरअसल, उन्होंने इस दौरान दो घरेलू और दो इंटरनेशनल ट्रिप कीं. इसके अलावा, 42,000 रुपये उन्होंने फ्लैट का किराया दिया और लगभग 40,000 रुपये फिटनेस पर खर्च किए, जिसमें पर्सनल ट्रेनर और पिलाटीज क्लासेस शामिल थीं.

 

 

ग्रॉसरी, बिजली और बाकी खर्चे कितने हुए?

कपल ने बताया कि उन्होंने इस महीने 20,000 रुपये ग्रॉसरी पर खर्च किए. वहीं बिजली बिल, OTT सब्सक्रिप्शन और सफाई का खर्च करीब 10,000 रुपये रहा. खाना बाहर खाने और ऑर्डर करने पर 13,000 रुपये खर्च हुए. इसके अलावा, उन्होंने 1 लाख रुपये SIPs में निवेश किए और कैब, इंश्योरेंस, गिफ्ट्स और ग्रूमिंग जैसे खर्चों पर करीब 15,000 रुपये निकले.

यह भी पढ़ें: बारिश में नहीं मिली कैब तो बुक करनी पड़ी ट्रक, सामान की तरह लद के घर पहुंचे 'बेचारे' ऑफिस वाले! Video ने चौंकाया

पैसों को लेकर कपल की सोच क्या है?

कैप्शन में प्रकृति और आशीष ने बताया कि पैसों को लेकर उनकी सोच अलग थी, जिसकी वजह से शुरुआत में दिक्कतें आईं. लेकिन अब वे ओपन कम्युनिकेशन और रेगुलर मनी मीटिंग्स करके निवेश, खर्च और इमरजेंसी फंड को मैनेज करते हैं. उनका कहना है, “जब आप लाइफ पार्टनर के साथ रहते हैं तो सिर्फ जी नहीं रहे होते, बल्कि एक जिंदगी बना रहे होते हैं. अगर हम मनी-टॉक को संभाल सकते हैं तो कोई भी कपल कर सकता है.”

सोशल मीडिया पर लोगों की कैसी रही प्रतिक्रिया?

लोगों ने इस वीडियो पर तरह-तरह के रिएक्शन दिए. किसी ने मजाक में लिखा, “इनका एक महीने का खर्च = हमारी सालभर की सैलरी.” वहीं दूसरे ने कहा, “लगता है बैंगलोर लंदन से भी महंगा हो गया है.” कुछ लोगों ने यह भी पूछा कि आखिर यह कपल इतना कमाता कितना है? किसी ने कहा कि फिटनेस ट्रेनर्स इतने महंगे होते हैं? तो किसी ने बजटिंग को लेकर सवाल उठाए.

बेंगलुरु पहले से ही महंगे शहरों की लिस्ट में गिना जाता है. यहां की लाइफस्टाइल और खर्चे अक्सर चर्चा में रहते हैं. कपल की यह वायरल कहानी एक बार फिर इस बहस को तेज कर गई कि क्या बेंगलुरु की जिंदगी अब आम लोगों के लिए और भी मुश्किल होती जा रही है?

