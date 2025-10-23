Advertisement
पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में ही मिलाया जाता है चाय में दूध, क्या आपको पता है इसके पीछे की वजह?

Story of Milk Tea: चाय भारत की पहचान बन चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह परंपरा ब्रिटिश काल की देन है? जानिए कैसे भारतीयों ने दूध, मसालों और स्वाद के संग चाय को बनाया अपनी संस्कृति का हिस्सा.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 23, 2025, 11:02 AM IST
Indian Tea History: दुनिया के लगभग हर देश में चाय प्रेमी मिल जाएंगे. हर जगह इसे बनाने का तरीका अलग है, लेकिन मेन चीज वही चाय की पत्तियां या पाउडर. कहीं लोग नींबू डालते हैं, कहीं मसाले, तो कहीं सिर्फ उबालकर पीते हैं. लेकिन भारत ने इसमें दूध डालकर इसे पूरी तरह अपना बना लिया.

भारत में चाय दूध के साथ क्यों पी जाती है?

भारत में चाय का यह रूप ब्रिटिश शासन के दौरान आया. 19वीं सदी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के मुकाबले अपना टी बिजनेस खड़ा किया, तब भारत में बड़े पैमाने पर चाय उगाई गई. लेकिन शुरुआत में यह सिर्फ ब्रिटिशों और निर्यात के लिए थी, आम भारतीयों के लिए नहीं. 1900 के दशक की शुरुआत में ब्रिटिशों ने चाय को भारतियों में लोकप्रिय करने के लिए दूध और चीनी डालने का सुझाव दिया. धीरे-धीरे ये आदत लोगों के दिल में बस गई. भारतीयों ने इसे सिर्फ अपनाया नहीं, बल्कि नए स्वाद और मसालों से पूरी तरह बदल डाला.

दूध, मसाले और मिठास ने कैसे बदला स्वाद?

भारतीय रसोई में दूध की अहमियत पहले से रही है चाहे वो मिठाई हो या ड्रिंक. इसलिए जब इसे चाय में जोड़ा गया तो ये सिर्फ ड्रिंक नहीं रही, बल्कि आराम का एहसास बन गई. इलायची, अदरक, दालचीनी और लौंग जैसे मसालों ने इसे स्वादिष्ट और खुशबूदार बना दिया. यही बनी मसाला चाय जो अब दुनिया भर में मशहूर है. 

रेलवे स्टेशन से लेकर गली नुक्कड़ों तक कैसे फैली चायवाला कल्चर?

20वीं सदी के मध्य तक चाय हर भारतीय की दिनचर्या का हिस्सा बन गई. रेलवे स्टेशन, सड़क किनारे और कॉलेज कैंपस हर जगह चायवाले दिखाई देने लगे. यह सिर्फ पेय नहीं रही, बल्कि एकता और अपनापन का प्रतीक बन गई. चीन और जापान में चाय का जोर स्वाद की पवित्रता और हल्केपन पर है. ब्रिटेन में दूध बहुत कम डाला जाता है. यूरोप में यह हल्की और एलिगेंट है. लेकिन भारत में चाय है गाढ़ी और मसालेदार.

