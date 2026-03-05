अमेरिका की वो सीक्रेट आर्मी, जिसमें सिर्फ एक ही धर्म के सिपाही थे! क्यों बनाई गई थी ये फौज?

US Army History: अमेरिकी इतिहास में मॉर्मन बटालियन को एक बेहद अनोखी सैन्य टुकड़ी माना जाता है. यह ऐसी पहली और इकलौती यूनिट थी जिसमें सभी सैनिक लैटर डे सेंट्स यानी मॉर्मन समुदाय से थे. इस बटालियन का गठन जुलाई 1846 में हुआ था. उस समय चर्च के नेता ब्रिघम यंग और अमेरिकी सेना के बीच बातचीत के बाद इसे बनाया गया. उस दौर में मॉर्मन समुदाय अमेरिका के पश्चिमी इलाकों की ओर बसने की योजना बना रहा था. उन्हें उम्मीद थी कि सेना में शामिल होने से उन्हें यात्रा के लिए जरूरी सामान और सैनिकों का वेतन मिलेगा.

अमेरिकी सरकार को इससे क्या फायदा दिखा?

हिस्ट्री चैनल के मुताबिक, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स के पोल्क थे. उन्होंने मॉर्मन बटालियन को बनाने की अनुमति दी. दरअसल, पोल्क चाहते थे कि मॉर्मन समुदाय अमेरिकी सरकार के प्रति दोस्ताना रवैया रखे. उस समय देश में कई राजनीतिक और सामाजिक तनाव थे, इसलिए सरकार चाहती थी कि यह बड़ा धार्मिक समूह सरकार के साथ सहयोग करे. इस तरह यह समझौता दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद माना गया.

क्या इस बटालियन ने कभी युद्ध लड़ा?

दिलचस्प बात यह है कि मॉर्मन बटालियन ने अपने पूरे अस्तित्व के दौरान कभी भी किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया. इसके बावजूद यह यूनिट इतिहास में काफी मशहूर हो गई. करीब 500 सैनिकों की यह टुकड़ी लंबी यात्राओं और कठिन परिस्थितियों के कारण जानी जाती है. बिना युद्ध लड़े भी इस बटालियन ने अमेरिकी सैन्य इतिहास में एक खास पहचान बना ली.

इतनी लंबी यात्रा क्यों करनी पड़ी?

मॉर्मन बटालियन के सैनिकों को अपनी सेवा के दौरान बेहद कठिन यात्रा करनी पड़ी. उन्होंने आयोवा से अपनी मार्च शुरू की और कई दुर्गम रास्तों से होते हुए आगे बढ़े. उस समय रास्ते में कई ऐसे इलाके थे जहां स्थानीय जनजातियों का प्रभाव था और यात्रा जोखिम भरी मानी जाती थी. इसके बाद यह सैनिक सांता फे पहुंचे, जो उस समय एक महत्वपूर्ण पड़ाव था.

इसके बाद सैनिक कहां पहुंचे?

सांता फे से आगे बढ़ते हुए यह बटालियन एरिजोना के जंगली इलाकों से गुजरी और आखिरकार दक्षिणी कैलिफोर्निया पहुंची. यहां सैनिकों ने सैन डिएगो और लॉस एंजेलिस के आसपास तैनाती संभाली. हालांकि यह तैनाती ज्यादातर सुरक्षा और चौकीदारी से जुड़ी थी, लेकिन इससे अमेरिकी सेना को उस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत करने में मदद मिली.

मॉर्मन बटालियन का कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं रहा. जुलाई 1847 में इस यूनिट को आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया गया. इसके बाद अधिकतर सैनिक उत्तर दिशा में चले गए, जहां वे अपने मॉर्मन साथियों से जाकर मिले. बाद में यही लोग यूटा टेरिटरी में बस गए और वहां एक नए समुदाय की शुरुआत की. इस तरह यह बटालियन भले ही युद्ध में शामिल न हुई हो, लेकिन इसकी यात्रा और कहानी अमेरिकी इतिहास में आज भी एक अनोखे अध्याय के रूप में याद की जाती है.