Advertisement
trendingNow13130647
Hindi Newsजरा हटकेअमेरिका की वो सीक्रेट आर्मी, जिसमें सिर्फ एक ही धर्म के सिपाही थे! क्यों बनाई गई थी ये फौज?

अमेरिका की वो सीक्रेट आर्मी, जिसमें सिर्फ एक ही धर्म के सिपाही थे! क्यों बनाई गई थी ये फौज?

Unusual Military Units: अमेरिकी इतिहास की एक अनोखी सैन्य टुकड़ी मानी जाने वाली मॉर्मन बटालियन की कहानी, जिसमें सभी सैनिक एक ही धार्मिक समुदाय से थे और जिन्होंने बिना युद्ध लड़े भी इतिहास में खास जगह बना ली.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 05, 2026, 02:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिका की वो सीक्रेट आर्मी, जिसमें सिर्फ एक ही धर्म के सिपाही थे! क्यों बनाई गई थी ये फौज?

US Army History: अमेरिकी इतिहास में मॉर्मन बटालियन को एक बेहद अनोखी सैन्य टुकड़ी माना जाता है. यह ऐसी पहली और इकलौती यूनिट थी जिसमें सभी सैनिक लैटर डे सेंट्स यानी मॉर्मन समुदाय से थे. इस बटालियन का गठन जुलाई 1846 में हुआ था. उस समय चर्च के नेता ब्रिघम यंग और अमेरिकी सेना के बीच बातचीत के बाद इसे बनाया गया. उस दौर में मॉर्मन समुदाय अमेरिका के पश्चिमी इलाकों की ओर बसने की योजना बना रहा था. उन्हें उम्मीद थी कि सेना में शामिल होने से उन्हें यात्रा के लिए जरूरी सामान और सैनिकों का वेतन मिलेगा.

अमेरिकी सरकार को इससे क्या फायदा दिखा?

हिस्ट्री चैनल के मुताबिक, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स के पोल्क थे. उन्होंने मॉर्मन बटालियन को बनाने की अनुमति दी. दरअसल, पोल्क चाहते थे कि मॉर्मन समुदाय अमेरिकी सरकार के प्रति दोस्ताना रवैया रखे. उस समय देश में कई राजनीतिक और सामाजिक तनाव थे, इसलिए सरकार चाहती थी कि यह बड़ा धार्मिक समूह सरकार के साथ सहयोग करे. इस तरह यह समझौता दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद माना गया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 93 की उम्र में 25 जैसी जवानी! विदेशी 'नानी' ने खोला लंबी उम्र का वो राज, जिसे दुनिया ढूंढ रही है

क्या इस बटालियन ने कभी युद्ध लड़ा?

दिलचस्प बात यह है कि मॉर्मन बटालियन ने अपने पूरे अस्तित्व के दौरान कभी भी किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया. इसके बावजूद यह यूनिट इतिहास में काफी मशहूर हो गई. करीब 500 सैनिकों की यह टुकड़ी लंबी यात्राओं और कठिन परिस्थितियों के कारण जानी जाती है. बिना युद्ध लड़े भी इस बटालियन ने अमेरिकी सैन्य इतिहास में एक खास पहचान बना ली.

इतनी लंबी यात्रा क्यों करनी पड़ी?

मॉर्मन बटालियन के सैनिकों को अपनी सेवा के दौरान बेहद कठिन यात्रा करनी पड़ी. उन्होंने आयोवा से अपनी मार्च शुरू की और कई दुर्गम रास्तों से होते हुए आगे बढ़े. उस समय रास्ते में कई ऐसे इलाके थे जहां स्थानीय जनजातियों का प्रभाव था और यात्रा जोखिम भरी मानी जाती थी. इसके बाद यह सैनिक सांता फे पहुंचे, जो उस समय एक महत्वपूर्ण पड़ाव था.

fallback

यह भी पढ़ें: पोते ने डाला रंग तो गुस्साई दादी ने उड़ेल दिया 'खौलता पानी', 45% झुलसा मासूम! CCTV देख दहल उठे लोग

इसके बाद सैनिक कहां पहुंचे?

सांता फे से आगे बढ़ते हुए यह बटालियन एरिजोना के जंगली इलाकों से गुजरी और आखिरकार दक्षिणी कैलिफोर्निया पहुंची. यहां सैनिकों ने सैन डिएगो और लॉस एंजेलिस के आसपास तैनाती संभाली. हालांकि यह तैनाती ज्यादातर सुरक्षा और चौकीदारी से जुड़ी थी, लेकिन इससे अमेरिकी सेना को उस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत करने में मदद मिली.

मॉर्मन बटालियन का कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं रहा. जुलाई 1847 में इस यूनिट को आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया गया. इसके बाद अधिकतर सैनिक उत्तर दिशा में चले गए, जहां वे अपने मॉर्मन साथियों से जाकर मिले. बाद में यही लोग यूटा टेरिटरी में बस गए और वहां एक नए समुदाय की शुरुआत की. इस तरह यह बटालियन भले ही युद्ध में शामिल न हुई हो, लेकिन इसकी यात्रा और कहानी अमेरिकी इतिहास में आज भी एक अनोखे अध्याय के रूप में याद की जाती है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

US ArmyArmy History

Trending news

कनाडा में पंजाबी यूट्यूबर का मर्डर, खून से लथपथ मिली लाश; खालिस्तान का करती थी विरोध
Nancy Grewal
कनाडा में पंजाबी यूट्यूबर का मर्डर, खून से लथपथ मिली लाश; खालिस्तान का करती थी विरोध
बिहार में नीतीश युग का अंत, BJP ने हिंदीपट्टी के 'आखिरी गढ़' पर कैसे किया कब्जा?
jdu nitish kumar news
बिहार में नीतीश युग का अंत, BJP ने हिंदीपट्टी के 'आखिरी गढ़' पर कैसे किया कब्जा?
RS चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 नामों का किया ऐलान, तेलंगाना से फिर सिंघवी का मौका
congress
RS चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 नामों का किया ऐलान, तेलंगाना से फिर सिंघवी का मौका
'वो रहबर नहीं, पैसा देकर....' खामेनेई की हत्या पर प्रोटेस्ट देख भड़के शिया मौलाना
india iran news
'वो रहबर नहीं, पैसा देकर....' खामेनेई की हत्या पर प्रोटेस्ट देख भड़के शिया मौलाना
क्या जंग में US की मदद कर रहा भारत? अमेरिकी मीडिया के दावे पर सरकार ने तोड़ी चुप्पी
iran
क्या जंग में US की मदद कर रहा भारत? अमेरिकी मीडिया के दावे पर सरकार ने तोड़ी चुप्पी
नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ने का कर दिया ऐलान, राज्यसभा चुनाव में लोकसभा जैसी हलचल
Rajya Sabha Chunav 2026
नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ने का कर दिया ऐलान, राज्यसभा चुनाव में लोकसभा जैसी हलचल
भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट
Rajya Sabha elections
भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट
मिडिल ईस्ट में 'तबाही' के बीच भारत फिर दिखाने जा रहा अपनी 'ग्लोबल' पावर! जानिए
Raisina Dialogue 2026
मिडिल ईस्ट में 'तबाही' के बीच भारत फिर दिखाने जा रहा अपनी 'ग्लोबल' पावर! जानिए
दक्षिण में बड़ी शुरुआत करेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी? यहां लड़ सकती है चुनाव
Tamil Nadu
दक्षिण में बड़ी शुरुआत करेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी? यहां लड़ सकती है चुनाव
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर
Tamil Nadu
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर