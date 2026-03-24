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Strait Of Hormuz Toll: क्या समुद्र में भी देना पड़ता है टोल टैक्स? जानिए जहाजों से कैसे वसूला जाता है चार्ज!

Strait Of Hormuz Toll: यह रिपोर्ट होर्मुज स्ट्रेट में ईरान द्वारा लगाए गए कथित सुरक्षा शुल्क पर आधारित है. इसमें बताया गया है कि क्या समुद्र में जहाजों से टोल लिया जाता है और अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून इसके बारे में क्या कहता है. साथ ही वैश्विक व्यापार पर इसके प्रभाव को समझाया गया है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 24, 2026, 08:40 PM IST
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Strait Of Hormuz Toll: क्या समुद्र में भी देना पड़ता है टोल टैक्स? जानिए जहाजों से कैसे वसूला जाता है चार्ज!

समंदर को हमेशा खुली और आज़ाद दुनिया माना जाता है, जहां जहाज बिना किसी रुकावट के देशों के बीच व्यापार करते हैं. लेकिन हाल ही में होर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है, जिसने इस सोच को चुनौती दे दी है. ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच खबरें आई हैं कि होर्मुज स्ट्रेट जैसे रणनीतिक समुद्री मार्ग पर जहाजों से ‘सुरक्षा शुल्क’ वसूला जा रहा है. इससे दुनिया भर में सवाल उठने लगे हैं कि क्या समुद्र में भी सड़क की तरह टोल टैक्स लगता है? आइए जानते हैं पूरा सच और इसके पीछे का नियम.

अंतरराष्ट्रीय समुद्र में टोल का नियम क्या कहता है? 

अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार खुले समुद्र में किसी भी जहाज से सिर्फ यात्रा करने के लिए कोई टोल या टैक्स नहीं लिया जा सकता. समुद्र को वैश्विक साझा संसाधन माना गया है, जिसका उपयोग सभी देश बिना बाधा कर सकते हैं. संयुक्त राष्ट्र के समुद्र कानून (UNCLOS) के तहत यह अधिकार सभी जहाजों को दिया गया है कि वे अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से स्वतंत्र रूप से गुजर सकें. इसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार को सुचारू और सुरक्षित बनाना है. इसलिए सामान्य परिस्थितियों में समुद्र में किसी भी तरह का टोल सिस्टम कानूनी रूप से मान्य नहीं होता.

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होर्मुज स्ट्रेट में क्यों बढ़ा विवाद? 

हाल के समय में होर्मुज स्ट्रेट को लेकर स्थिति तनावपूर्ण हो गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने यहां एक नियंत्रित शिपिंग कॉरिडोर बनाया है, जिसके जरिए गुजरने वाले कुछ जहाजों से भारी ‘सुरक्षा शुल्क’ वसूला जा रहा है. यह शुल्क प्रति जहाज लाखों डॉलर तक बताया जा रहा है. कुछ मामलों में यह रकम 20 लाख डॉलर तक पहुंच गई है. इस कदम ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार समुदाय में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यह सीधे तौर पर वैश्विक व्यापार मार्गों को प्रभावित करता है.

ईरान का दावा और अंतरराष्ट्रीय कानून की स्थिति 

ईरान का कहना है कि यह क्षेत्र संघर्ष से प्रभावित है और वह जहाजों को सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करा रहा है. इसी सुरक्षा व्यवस्था के बदले शुल्क लिया जा रहा है. ईरानी संसद में इसे वैध बनाने के लिए प्रस्ताव भी पेश किए गए हैं. हालांकि अंतरराष्ट्रीय कानून इस तर्क से सहमत नहीं है. संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून के अनुसार किसी भी देश को अंतरराष्ट्रीय स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल या टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है. यही वजह है कि यह मुद्दा वैश्विक विवाद का कारण बना हुआ है.

जहां लगता है असली समुद्री टोल और कैसे होता है हिसाब? 

हालांकि खुले समुद्र में टोल नहीं लगता, लेकिन कई जगह जहाजों को शुल्क देना पड़ता है. खासकर मानव निर्मित जलमार्ग जैसे नहरों में टोल लागू होता है, जैसे स्वेज नहर या पनामा नहर. इसके अलावा बंदरगाहों में प्रवेश, पायलट सेवा, लाइट शुल्क और अन्य सेवाओं के लिए भी भुगतान करना होता है. समुद्री शुल्क की गणना जहाज के आकार, ग्रॉस टनेज, प्रकार और कार्गो लोड पर निर्भर करती है. यानी बड़ा और भारी जहाज अधिक शुल्क देता है, जबकि खाली जहाजों पर कम लागत लगती है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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