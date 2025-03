भारत के इस जंगल में पहली बार दिखा अजीबोगरीब जानवर, तस्वीर ने घुमा दिया सबका सिर

Caracal Pic Goes Viral: राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहली बार कैराकल नामक एक जंगली बिल्ली की तस्वीर ली गई है. भारत में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत इस दुर्लभ जंगली बिल्ली को रिजर्व के चौथे चरण के सर्वेक्षण के दौरान कैमरे में देखा गया.

राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में यह खबर शेयर की. उन्होंने इसे जीवंत होली का सरप्राइज कहा और वन कर्मचारियों के समर्पण की प्रशंसा की. उन्होंने कहा, "मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का मजबूत सुरक्षा तंत्र कैराकल जैसी दुर्लभ छोटी बिल्लियों की रक्षा के लिए एक छाता के रूप में काम करता है. त्योहारों या छुट्टियों के बावजूद इन आवासों की ईमानदारी से रक्षा करने वाले फील्ड स्टाफ को श्रेय जाता है."

देखें ट्वीट-

On this vibrant day of Holi, Rajasthan forest department is excited to share the first photographic record of Caracal in Mukundra hills Tiger Reserve.

The winter Phase IV survey of the tiger reserve recorded this camera trap image of Caracal. The strong protection regime of… pic.twitter.com/HqplxM5vCb

— Sanjay Sharma (@Sanjay4India1) March 14, 2025