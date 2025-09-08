जापान की अजीब कंपनी जो किराए पर देती है ‘खौफनाक इंसान’ और 30 मिनट में कर देती है झगड़े सॉल्व
Advertisement
trendingNow12912937
Hindi Newsजरा हटके

जापान की अजीब कंपनी जो किराए पर देती है ‘खौफनाक इंसान’ और 30 मिनट में कर देती है झगड़े सॉल्व

Strange Company In Japan: जापान हमेशा अपनी अनोखी और हटके सर्विसेज के लिए मशहूर रहा है. लेकिन इस बार एक ऐसी कंपनी चर्चा में है, जिसने डर को ही बिजनेस बना दिया. Rental Kowaihito नाम की इस कंपनी ने लोगों को झगड़े सुलझाने का नया तरीका दे दिया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 08, 2025, 07:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जापान की अजीब कंपनी जो किराए पर देती है ‘खौफनाक इंसान’ और 30 मिनट में कर देती है झगड़े सॉल्व

Japanese Unique Company: जापान हमेशा अपनी अनोखी और हटके सर्विसेज के लिए मशहूर रहा है. लेकिन इस बार एक ऐसी कंपनी चर्चा में है, जिसने डर को ही बिजनेस बना दिया. Rental Kowaihito नाम की इस कंपनी ने लोगों को झगड़े सुलझाने का नया तरीका दे दिया है. यहां आप चाहें तो पैसे देकर डरावने दिखने वाले लोगों को किराए पर बुला सकते हैं, जो सिर्फ 30 मिनट में आपके लिए किसी भी विवाद को सुलझा देंगे.

यह भी पढ़ें: एक पैर ट्रेन में, दूसरा प्लेटफॉर्म पर... मुंबई लोकल के इस खतरनाक स्टंट को देख तेज धड़कने लगी धड़कनें

आखिर यह सर्विस काम कैसे करती है?

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनी के मुताबिक ये ‘खौफनाक लोग’ (scary people) आमतौर पर गंजे सिर और बड़े टैटू वाले होते हैं, जो सामने वाले को डराने के लिए काफी हैं. इन्हें क्लाइंट के साथ भेजा जाता है और ज्यादातर मामले आधे घंटे के भीतर ही सुलझ जाते हैं. चाहे ऑफिस में किसी सहकर्मी से झगड़ा हो या पड़ोसी शोरगुल न रोक रहा हो, ये लोग सामने आकर दबाव बना देते हैं.

लोग इस सर्विस का इस्तेमाल किन-किन कामों के लिए करते हैं?

रिपोर्ट के अनुसार, इस सर्विस का इस्तेमाल कई तरह के विवादों के लिए किया जाता है. शोर मचाने वाले पड़ोसी को चुप कराने के लिए. ऑफिस के चालाक या बदतमीज़ सहकर्मियों को लाइन पर लाने के लिए. बेवफा पार्टनर या अफेयर को सबक सिखाने के लिए. पुराने बॉस या बिज़नेस पार्टनर से पैसे निकलवाने के लिए. बच्चों को तंग करने वाले बुलियों को रोकने के लिए.

यह भी पढ़ें: जिन किताबों से बेटा हारा, उन्हीं से मां ने रच दिया इतिहास! 50 साल की उम्र में ऐसे बनी लॉ स्कूल की छात्रा 

क्या ये लोग गैंगस्टर होते हैं?

कंपनी का दावा है कि उनका किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं है. वे गैंगस्टर नहीं हैं, बल्कि सिर्फ डर का माहौल बनाकर मामले को शांत करवाते हैं. कंपनी का कहना है कि उनका मकसद हिंसा करना नहीं, बल्कि माहौल बना कर विवाद सुलझाना है.

कितनी फीस लेती है यह कंपनी?

इस अजीब सर्विस के दाम भी दिलचस्प हैं. 30 मिनट की सर्विस के लिए करीब 20,000 येन (लगभग 12 हजार रुपये) खर्च करने पड़ते हैं. वहीं 3 घंटे की सर्विस का रेट 30 हजार रुपये तक पहुंच जाता है. अगर काम शहर से बाहर है तो क्लाइंट को ट्रैवल खर्च भी देना पड़ता है.

सोशल मीडिया पर कैसी रही प्रतिक्रिया?

जैसे ही इस सर्विस का पोस्ट सोशल मीडिया पर आया, देखते ही देखते यह वायरल हो गया. एक यूजर ने लिखा, “यह सर्विस बहुत उपयोगी है, क्योंकि इंसान हमेशा कमजोर को दबाता है और ताकतवर से डरता है.” वहीं दूसरे ने मजाकिया अंदाज में कहा, “सोचिए अगर दोनों पार्टियां ही डरावने लोगों को किराए पर रख लें तो क्या होगा?”

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

japancompany

Trending news

हजरतबल का किस्सा: जब शेख अब्दुल्ला को लेना पड़ा महिला के घर में रखा इकलौता बर्तन
Hazratbal
हजरतबल का किस्सा: जब शेख अब्दुल्ला को लेना पड़ा महिला के घर में रखा इकलौता बर्तन
मौसम विभाग ने दी टेंशन, यहां जमकर भिगाएगी बारिश, किन राज्यों में बादल जमाएंगे डेरा
Weather
मौसम विभाग ने दी टेंशन, यहां जमकर भिगाएगी बारिश, किन राज्यों में बादल जमाएंगे डेरा
TMC के युवा छात्र नेता ने जलाईं टैगोर, मोदी और शाह की तस्वीर? पश्चिम बंगाल में बवाल
West Bengal
TMC के युवा छात्र नेता ने जलाईं टैगोर, मोदी और शाह की तस्वीर? पश्चिम बंगाल में बवाल
नहीं देख पाए... अगला ब्लड मून कब दिखेगा? वैज्ञानिकों ने बताया, फौरन नोट करें तारीख
Blood moon
नहीं देख पाए... अगला ब्लड मून कब दिखेगा? वैज्ञानिकों ने बताया, फौरन नोट करें तारीख
'सर, मुझे कुछ निजी बातें कहनी थीं', किशोर ने पूछा; हिमंता के जवाब के फैन हो गए लोग
Himanta Biswa Sarma
'सर, मुझे कुछ निजी बातें कहनी थीं', किशोर ने पूछा; हिमंता के जवाब के फैन हो गए लोग
कर्नाटक के मांड्या में गणेश प्रतिमा पर हमले का आरोप, धारा 163 लागू; भारी फोर्स तैनात
Mandya Violence
कर्नाटक के मांड्या में गणेश प्रतिमा पर हमले का आरोप, धारा 163 लागू; भारी फोर्स तैनात
'मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास पर कर माफ कर किसानों के साथ धोखा किया', केजरीवाल का आरोप
Arvind Kejriwal
'मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास पर कर माफ कर किसानों के साथ धोखा किया', केजरीवाल का आरोप
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
tamilnadu news
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
weather update
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
Karnataka News
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
;