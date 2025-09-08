जापान की अजीब कंपनी जो किराए पर देती है ‘खौफनाक इंसान’ और 30 मिनट में कर देती है झगड़े सॉल्व

Japanese Unique Company: जापान हमेशा अपनी अनोखी और हटके सर्विसेज के लिए मशहूर रहा है. लेकिन इस बार एक ऐसी कंपनी चर्चा में है, जिसने डर को ही बिजनेस बना दिया. Rental Kowaihito नाम की इस कंपनी ने लोगों को झगड़े सुलझाने का नया तरीका दे दिया है. यहां आप चाहें तो पैसे देकर डरावने दिखने वाले लोगों को किराए पर बुला सकते हैं, जो सिर्फ 30 मिनट में आपके लिए किसी भी विवाद को सुलझा देंगे.

आखिर यह सर्विस काम कैसे करती है?

कंपनी के मुताबिक ये ‘खौफनाक लोग’ (scary people) आमतौर पर गंजे सिर और बड़े टैटू वाले होते हैं, जो सामने वाले को डराने के लिए काफी हैं. इन्हें क्लाइंट के साथ भेजा जाता है और ज्यादातर मामले आधे घंटे के भीतर ही सुलझ जाते हैं. चाहे ऑफिस में किसी सहकर्मी से झगड़ा हो या पड़ोसी शोरगुल न रोक रहा हो, ये लोग सामने आकर दबाव बना देते हैं.

लोग इस सर्विस का इस्तेमाल किन-किन कामों के लिए करते हैं?

रिपोर्ट के अनुसार, इस सर्विस का इस्तेमाल कई तरह के विवादों के लिए किया जाता है. शोर मचाने वाले पड़ोसी को चुप कराने के लिए. ऑफिस के चालाक या बदतमीज़ सहकर्मियों को लाइन पर लाने के लिए. बेवफा पार्टनर या अफेयर को सबक सिखाने के लिए. पुराने बॉस या बिज़नेस पार्टनर से पैसे निकलवाने के लिए. बच्चों को तंग करने वाले बुलियों को रोकने के लिए.

क्या ये लोग गैंगस्टर होते हैं?

कंपनी का दावा है कि उनका किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं है. वे गैंगस्टर नहीं हैं, बल्कि सिर्फ डर का माहौल बनाकर मामले को शांत करवाते हैं. कंपनी का कहना है कि उनका मकसद हिंसा करना नहीं, बल्कि माहौल बना कर विवाद सुलझाना है.

कितनी फीस लेती है यह कंपनी?

इस अजीब सर्विस के दाम भी दिलचस्प हैं. 30 मिनट की सर्विस के लिए करीब 20,000 येन (लगभग 12 हजार रुपये) खर्च करने पड़ते हैं. वहीं 3 घंटे की सर्विस का रेट 30 हजार रुपये तक पहुंच जाता है. अगर काम शहर से बाहर है तो क्लाइंट को ट्रैवल खर्च भी देना पड़ता है.

सोशल मीडिया पर कैसी रही प्रतिक्रिया?

जैसे ही इस सर्विस का पोस्ट सोशल मीडिया पर आया, देखते ही देखते यह वायरल हो गया. एक यूजर ने लिखा, “यह सर्विस बहुत उपयोगी है, क्योंकि इंसान हमेशा कमजोर को दबाता है और ताकतवर से डरता है.” वहीं दूसरे ने मजाकिया अंदाज में कहा, “सोचिए अगर दोनों पार्टियां ही डरावने लोगों को किराए पर रख लें तो क्या होगा?”