ये राजा खुद को मान बैठा था कांच का, घंटों हिलने से डरती रही रानी, क्यों और किसने फैलाया था रहस्यमयी भ्रम?

Princess Alexandra Amalie Glass Delusion: 1840 के दशक की बात है, बावारिया की प्रिंसेस अलेक्जेंड्रा अमेलिया महल के गलियारों में कुछ अजीब हरकतें कर रही थीं. वह सफेद कपड़ों में लिपटी, दीवारों को छुए बिना दरवाजों से साइड में होकर गुजर रही थीं. जब परिवार ने पूछा तो उन्होंने बताया, "बचपन में उन्होंने पूरा ग्लास पियानो निगल लिया था. अब अगर वह जरा भी हिल जाएं तो उनका शरीर टूट जाएगा."

क्या यह बीमारी सिर्फ उन्हीं को थी या और भी राजाओं को थी ऐसा भ्रम?

अलेक्जेंड्रा अकेली नहीं थीं. यह ग्लास डिल्यूजन नाम की मानसिक बीमारी मिडिल एज से ही जानी जाती थी. इसमें लोग मान लेते थे कि उनका शरीर या अंग कांच से बने हैं. फ्रांस के राजा चार्ल्स VI (1368–1422) इसका सबसे मशहूर उदाहरण थे. पहले उन्हें चार्ल्स द बिलव्ड कहा जाता था, लेकिन मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद वे चार्ल्स द मैड बन गए. वे घंटों बिस्तर पर चुपचाप लेटे रहते, ताकि उनका काँच का शरीर न टूटे.

जब एक राजा को उसके डॉक्टर ने आग से ठीक किया, कैसे हुआ ये चमत्कार?

16वीं सदी में एक और शाही मरीज को लगता था कि वह कांच का फूलदान है. वह खुद को सुरक्षित रखने के लिए भूसे के बिस्तर पर लेटा रहता था. परेशान डॉक्टर ने उसकी खाट में आग लगवा दी और दरवाजा बंद कर दिया. डरकर जब वह जोर-जोर से दरवाजा पीटने लगा तो डॉक्टर ने कहा, “देखो, तुम नहीं टूटे!” और तभी राजा को एहसास हुआ कि वह इंसान है, कांच नहीं.

क्या ये लोग बुद्धिमान थे या बस पागल समझे गए?

आश्चर्य की बात है कि ज्यादातर ‘ग्लास डिल्यूजन’ वाले लोग बहुत बुद्धिमान थे. स्पेन के लेखक मिगुएल डी सर्वांटेस ने भी अपनी कहानी “The Glass Graduate” में ऐसे व्यक्ति का जिक्र किया है जिसे लगता था कि वह कांच से बना है. वह लोगों से कहता, “मुझसे दूर रहो, मैं कांच का आदमी हूं, मेरा मन और आत्मा ज्यादा तेज काम करती है क्योंकि मेरा शरीर पारदर्शी है.”

आखिर क्यों हुआ ऐसा कि लोग खुद को कांच का मानने लगे?

उस दौर में ग्लास एक कीमती और नया पदार्थ था, राजमहलों और चर्चों में ही दिखता था. इसलिए जो लोग खुद को नाजुक और असुरक्षित महसूस करते थे, वे अपने मन की स्थिति को कांच से जोड़ने लगे. यह एक तरह का प्रतीक था, अपनी कमजोरी और संवेदनशीलता का. आज लोग खुद को कांच नहीं मानते, लेकिन तकनीक से जुड़ी नई मान्यताएं उभर आई हैं. कुछ को लगता है कि उनके दिमाग में माइक्रोचिप लगा दी गई है या सरकार उनकी निगरानी कर रही है. असल में हर युग का डर बस रूप बदलता है, पर उसकी जड़ वही रहती है, मानव की नाजुकता. जैसा कि लेखक जियोवन्नी बोकाच्चियो ने कहा था: “हम सब कांच के बने हैं. जरा सी ठोकर हमें तोड़ सकती है.”

