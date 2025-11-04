इंटरनेट पर धूम मचा रही है ये अजीबो-गरीब Ice-Cream की तस्वीर, फोटो देखकर लोग ले रहे मजे

Viral Pic: सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिल जाता है. कोई अपने बनाए कंटेंट से लोगों को हंसाता है तो कोई यूं ही दिखी किसी अनोखी चीज़ को पोस्ट करके चर्चा में आ जाता है. हर दिन कुछ तस्वीरें या वीडियो वायरल होते हैं और लोगों के बीच ट्रेंड बन जाते हैं. इस बार भी एक ऐसी ही तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे देखकर लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. फोटो में आइसक्रीम है, मगर उसे देखकर किसी का भी भ्रम टूट सकता है. आइए जानें आखिर इस वायरल फोटो में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना चर्चा में ला रहा है.

फोटो में ऐसा क्या दिखा जो लोगों को हैरान कर गया?

आपने अब तक कई तरह की आइसक्रीम खाई होंगी. कोई रंग-बिरंगी, कोई चॉकलेट फ्लेवर में. लेकिन क्या कभी ऐसी आइसक्रीम देखी है, जो दिखने में सीमेंट जैसी लगे? सुनकर अजीब लगता है, मगर वायरल हो रही फोटो में ठीक ऐसा ही नज़ारा दिखा. इस फोटो में एक आइसक्रीम है जिसका रंग ग्रे यानी सीमेंट जैसा दिखाई दे रहा है. पहली नजर में कोई भी देखे तो उसे लगेगा जैसे किसी ने सीमेंट को कोन में डाल दिया हो. यही वजह है कि यह तस्वीर लोगों के बीच इतनी तेजी से वायरल हो गई.

कहां पोस्ट हुई तस्वीर और कैसे मचाई धूम

यह मजेदार तस्वीर एक्स (पहले ट्विटर) पर @tweet_himanshu0 नाम के अकाउंट से शेयर की गई. फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, "सीमेंट फ्लेवर आइसक्रीम". बस, फिर क्या था. देखते ही देखते पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. खबर लिखे जाने तक इसे 8 हजार से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके थे. कई यूजर्स ने इसे शेयर करते हुए तरह-तरह के मजेदार कमेंट भी किए. किसी ने लिखा, “भाई, मजदूरों की आइसक्रीम लग रही है,” तो किसी ने कहा, “अल्ट्राटेक सीमेंट फ्लेवर, मजबूत स्वाद के साथ.”

लोगों के कमेंट्स ने बनाया माहौल और मजेदार

फोटो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने जो रिएक्शन दिए, वो तस्वीर से भी ज्यादा मजेदार थे. एक यूजर ने लिखा, “इसे खाने के बाद पचाने के लिए मिक्सर चाहिए होगा.” दूसरे ने मजाक में लिखा, “भाई ये मेरे लिए है या घर बनाने के लिए?” वहीं, किसी ने कमेंट किया, “2:1 का मसाला लग रहा है.” इन मजेदार प्रतिक्रियाओं के बीच यह तस्वीर अब ‘सीमेंट आइसक्रीम’ के नाम से वायरल हो गई है. सोशल मीडिया पर यह फोटो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है और सब इसी पर चर्चा कर रहे हैं.