Advertisement
trendingNow12988893
Hindi Newsजरा हटके

इंटरनेट पर धूम मचा रही है ये अजीबो-गरीब Ice-Cream की तस्वीर, फोटो देखकर लोग ले रहे मजे

सोशल मीडिया पर ‘सीमेंट फ्लेवर आइसक्रीम’ की एक फोटो तेजी से वायरल हो रही है. दिखने में सीमेंट जैसी इस आइसक्रीम को देखकर लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं. किसी ने इसे मजदूरों की आइसक्रीम कहा तो किसी ने अल्ट्राटेक फ्लेवर.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 04, 2025, 11:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंटरनेट पर धूम मचा रही है ये अजीबो-गरीब Ice-Cream की तस्वीर, फोटो देखकर लोग ले रहे मजे

Viral Pic: सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिल जाता है. कोई अपने बनाए कंटेंट से लोगों को हंसाता है तो कोई यूं ही दिखी किसी अनोखी चीज़ को पोस्ट करके चर्चा में आ जाता है. हर दिन कुछ तस्वीरें या वीडियो वायरल होते हैं और लोगों के बीच ट्रेंड बन जाते हैं. इस बार भी एक ऐसी ही तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे देखकर लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. फोटो में आइसक्रीम है, मगर उसे देखकर किसी का भी भ्रम टूट सकता है. आइए जानें आखिर इस वायरल फोटो में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना चर्चा में ला रहा है.

फोटो में ऐसा क्या दिखा जो लोगों को हैरान कर गया?

आपने अब तक कई तरह की आइसक्रीम खाई होंगी. कोई रंग-बिरंगी, कोई चॉकलेट फ्लेवर में. लेकिन क्या कभी ऐसी आइसक्रीम देखी है, जो दिखने में सीमेंट जैसी लगे? सुनकर अजीब लगता है, मगर वायरल हो रही फोटो में ठीक ऐसा ही नज़ारा दिखा. इस फोटो में एक आइसक्रीम है जिसका रंग ग्रे यानी सीमेंट जैसा दिखाई दे रहा है. पहली नजर में कोई भी देखे तो उसे लगेगा जैसे किसी ने सीमेंट को कोन में डाल दिया हो. यही वजह है कि यह तस्वीर लोगों के बीच इतनी तेजी से वायरल हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

कहां पोस्ट हुई तस्वीर और कैसे मचाई धूम

यह मजेदार तस्वीर एक्स (पहले ट्विटर) पर @tweet_himanshu0 नाम के अकाउंट से शेयर की गई. फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, "सीमेंट फ्लेवर आइसक्रीम". बस, फिर क्या था. देखते ही देखते पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. खबर लिखे जाने तक इसे 8 हजार से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके थे. कई यूजर्स ने इसे शेयर करते हुए तरह-तरह के मजेदार कमेंट भी किए. किसी ने लिखा, “भाई, मजदूरों की आइसक्रीम लग रही है,” तो किसी ने कहा, “अल्ट्राटेक सीमेंट फ्लेवर, मजबूत स्वाद के साथ.”

fallback

लोगों के कमेंट्स ने बनाया माहौल और मजेदार

फोटो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने जो रिएक्शन दिए, वो तस्वीर से भी ज्यादा मजेदार थे. एक यूजर ने लिखा, “इसे खाने के बाद पचाने के लिए मिक्सर चाहिए होगा.” दूसरे ने मजाक में लिखा, “भाई ये मेरे लिए है या घर बनाने के लिए?” वहीं, किसी ने कमेंट किया, “2:1 का मसाला लग रहा है.” इन मजेदार प्रतिक्रियाओं के बीच यह तस्वीर अब ‘सीमेंट आइसक्रीम’ के नाम से वायरल हो गई है. सोशल मीडिया पर यह फोटो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है और सब इसी पर चर्चा कर रहे हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral News

Trending news

हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
Sudarsan Pattnaik
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
Mars Orbiter Mission
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
Delhi air pollution
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
Kafeel Ahmed Ayub
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
Maharashtra news
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
Maharashtra
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
jammu kashmir news
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
Shivaji killed Mughal Ruler afzal khan
अपनी मौत की भविष्यवाणी से डर गया था ये खूंखार मुगल सेनापति
आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना
Sir
आपकी सरकार झूठी, आपका पद भी झूठा... CM ममता ने SIR को लेकर BJP पर साधा निशाना
टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल
teacher viral video
टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल