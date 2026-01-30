शरारत पड़ गई भारी… मजाक-मजाक में नाक में फंसा ये अजीब चीज, जब डॉक्टर ने निकाला तो हर कोई दंग रह गया

Advertisement
बच्चे की मासूम शरारत गंभीर हो गई जब खेलते-खेलते उसने नाक में कॉम्बिनेशन लॉक फंसा लिया. ताला अंदर अटक गया, दर्द और सांस में परेशानी बढ़ी. नाक की नाजुक हड्डी और अंदरूनी चोट का खतरा था. डॉक्टरों ने सावधानी से ताला निकाला, वरना स्थिति और गंभीर हो सकती थी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 30, 2026, 11:38 AM IST
बच्चों की मासूम शरारत कई बार हंसी का कारण बनती है, लेकिन जब यही शरारत खतरे में बदल जाए तो चिंता बढ़ जाती है. ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक छोटे बच्चे ने खेलते-खेलते अपनी नाक में ताला फंसा लिया. शुरुआत में यह हरकत मजाक जैसी लगी, लेकिन कुछ ही देर में स्थिति गंभीर हो गई. ताला नाक में इस तरह अटक गया कि उसे निकालना आसान नहीं रहा. बच्चे को दर्द होने लगा और सांस लेने में भी परेशानी का खतरा पैदा हो गया. देखते ही देखते यह शरारत परिवार के लिए डर का कारण बन गई और मदद की जरूरत पड़ गई.

खेलते समय नाक में फंसा कॉम्बिनेशन लॉक

खेल के दौरान बच्चे ने कॉम्बिनेशन लॉक यानी ताले को अपनी नाक में डाल लिया. बताया जा रहा है कि बच्चा किसी कार्टून कैरेक्टर जैसा दिखना चाहता था और इसी कोशिश में उसने यह हरकत कर डाली. शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि ताला अंदर जाकर फंस जाएगा. लेकिन कुछ ही पल में ताला नाक में अटक गया और बाहर निकालने की कोशिश नाकाम रही. बच्चे को असहजता और दर्द महसूस होने लगा. परिवार के लोग घबरा गए क्योंकि ताला छोटा जरूर था, लेकिन नाक के अंदर उसकी पकड़ काफी मजबूत हो चुकी थी.

मामला हुआ नाजुक, हड्डी टूटने का खतरा

यह मामला इसलिए भी नाजुक हो गया क्योंकि नाक की हड्डी बहुत नाजुक होती है. जरा सी गलत कोशिश से नाक की हड्डी टूटने या अंदरूनी चोट लगने का खतरा लगने लगता है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में बिना सही तकनीक के ताला निकालने की कोशिश स्थिति को और बिगाड़ सकती है. बच्चे की उम्र कम होने के कारण जोखिम और बढ़ गया था. अगर ताला और अंदर चला जाता तो सांस की नली प्रभावित हो सकती थी. यही वजह थी कि पूरे मामले को बेहद सावधानी से संभालने की जरूरत पड़ी.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

