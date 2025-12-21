समंदर के बीचों-बीच वो 'खूनी जेल', जहां से परिंदा भी नहीं मार सकता था पर, जानिए आखिर क्या थी कालापानी की सजा

बीते जमाने में अगर किसी कैदी को ‘कालापानी की सजा’ सुनाई जाती थी, तो उसका दिल दहल जाता था. यह सजा सिर्फ जेल नहीं, बल्कि जीते-जी मौत के बराबर मानी जाती थी. अंग्रेजों के दौर में यह सजा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को तोड़ने के लिए दी जाती थी. अंडमान-निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में बनी सेल्यूलर जेल को ही कालापानी कहा जाता था. चारों ओर अथाह समुद्र, अकेलापन, कठोर यातनाएं और वापसी की कोई उम्मीद नहीं. यही इस जेल की पहचान थी. आज यह ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन कभी यह जगह देशभक्तों की पीड़ा और बलिदान की मूक गवाह रही है.

काला पानी क्या था और क्यों माना जाता था मौत की सजा

‘काला पानी’ शब्द का अर्थ सांस्कृतिक रूप से काल या मृत्यु से जुड़ा माना जाता है, यानी ऐसी जगह जहां से लौटकर आना लगभग नामुमकिन हो. अंग्रेजों ने इसे आधिकारिक तौर पर ‘सेल्यूलर जेल’ नाम दिया था, लेकिन भारतीयों के लिए यह कालापानी ही रही. यह जेल अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनाई गई थी. अंग्रेजों का मकसद था कि आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारियों को देश से दूर, समाज से काटकर रखा जाए. समुद्र के बीच यह जगह इतनी अलग-थलग थी कि यहां भेजे गए कैदी खुद को दुनिया से खत्म हुआ मान लेते थे. इसी वजह से कालापानी की सजा का नाम सुनते ही कैदी कांपने लगते थे.

Add Zee News as a Preferred Source

सेल्यूलर जेल की बनावट, जिसने बढ़ा दी कैदियों की पीड़ा

सेल्यूलर जेल की नींव 1897 में रखी गई और 1906 में यह पूरी तरह बनकर तैयार हुई. इस जेल में कुल 698 कोठरियां थीं, जिनका आकार करीब 15×8 फीट का था. हर कैदी को अलग सेल में रखा जाता था, ताकि वे आपस में बात न कर सकें. कोठरियों में तीन मीटर ऊंचाई पर छोटे रोशनदान बनाए गए थे, जिससे संपर्क पूरी तरह टूट जाए. यही वजह है कि इसे ‘सेल्यूलर’ जेल कहा गया. चारों तरफ गहरा समुद्र होने के कारण भागने की कोई संभावना नहीं थी. दीवारें भले ही कम ऊंची थीं, लेकिन बाहर निकलते ही समुद्र कैदियों की मौत बन जाता था.

अत्याचार, फांसी और इतिहास का काला अध्याय

सेल्यूलर जेल अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों की मूक गवाह रही है. यहां कई भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई, जबकि अनेक कैदी भूख, बीमारी और अमानवीय यातनाओं के कारण मारे गए. दुख की बात यह है कि इनमें से कई मौतों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड आज मौजूद नहीं है. कैदियों को लंबे समय तक अकेले रखा जाता था, जिससे मानसिक पीड़ा सबसे बड़ी सजा बन जाती थी. इसी कारण इस जेल को भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय कहा जाता है. आज यह जेल संग्रहालय के रूप में मौजूद है, जो आज़ादी की कीमत और बलिदान की कहानी चुपचाप बयान करती है.