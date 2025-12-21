Advertisement
trendingNow13048317
Hindi Newsजरा हटकेसमंदर के बीचों-बीच वो खूनी जेल, जहां से परिंदा भी नहीं मार सकता था पर, जानिए आखिर क्या थी कालापानी की सजा

समंदर के बीचों-बीच वो 'खूनी जेल', जहां से परिंदा भी नहीं मार सकता था पर, जानिए आखिर क्या थी कालापानी की सजा

Cellular Jail: कालापानी की सजा अंडमान के सेल्यूलर जेल में दी जाती थी, जहां कैदियों को अकेला रखा जाता और कठोर यातनाएं झेलनी पड़ती थीं. चारों तरफ समुद्र होने से भागना नामुमकिन था, इसे मौत के बराबर माना जाता था.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 21, 2025, 01:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

समंदर के बीचों-बीच वो 'खूनी जेल', जहां से परिंदा भी नहीं मार सकता था पर, जानिए आखिर क्या थी कालापानी की सजा

बीते जमाने में अगर किसी कैदी को ‘कालापानी की सजा’ सुनाई जाती थी, तो उसका दिल दहल जाता था. यह सजा सिर्फ जेल नहीं, बल्कि जीते-जी मौत के बराबर मानी जाती थी. अंग्रेजों के दौर में यह सजा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को तोड़ने के लिए दी जाती थी. अंडमान-निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में बनी सेल्यूलर जेल को ही कालापानी कहा जाता था. चारों ओर अथाह समुद्र, अकेलापन, कठोर यातनाएं और वापसी की कोई उम्मीद नहीं. यही इस जेल की पहचान थी. आज यह ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन कभी यह जगह देशभक्तों की पीड़ा और बलिदान की मूक गवाह रही है.

काला पानी क्या था और क्यों माना जाता था मौत की सजा

‘काला पानी’ शब्द का अर्थ सांस्कृतिक रूप से काल या मृत्यु से जुड़ा माना जाता है, यानी ऐसी जगह जहां से लौटकर आना लगभग नामुमकिन हो. अंग्रेजों ने इसे आधिकारिक तौर पर ‘सेल्यूलर जेल’ नाम दिया था, लेकिन भारतीयों के लिए यह कालापानी ही रही. यह जेल अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनाई गई थी. अंग्रेजों का मकसद था कि आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारियों को देश से दूर, समाज से काटकर रखा जाए. समुद्र के बीच यह जगह इतनी अलग-थलग थी कि यहां भेजे गए कैदी खुद को दुनिया से खत्म हुआ मान लेते थे. इसी वजह से कालापानी की सजा का नाम सुनते ही कैदी कांपने लगते थे.

Add Zee News as a Preferred Source

सेल्यूलर जेल की बनावट, जिसने बढ़ा दी कैदियों की पीड़ा

सेल्यूलर जेल की नींव 1897 में रखी गई और 1906 में यह पूरी तरह बनकर तैयार हुई. इस जेल में कुल 698 कोठरियां थीं, जिनका आकार करीब 15×8 फीट का था. हर कैदी को अलग सेल में रखा जाता था, ताकि वे आपस में बात न कर सकें. कोठरियों में तीन मीटर ऊंचाई पर छोटे रोशनदान बनाए गए थे, जिससे संपर्क पूरी तरह टूट जाए. यही वजह है कि इसे ‘सेल्यूलर’ जेल कहा गया. चारों तरफ गहरा समुद्र होने के कारण भागने की कोई संभावना नहीं थी. दीवारें भले ही कम ऊंची थीं, लेकिन बाहर निकलते ही समुद्र कैदियों की मौत बन जाता था.

अत्याचार, फांसी और इतिहास का काला अध्याय

सेल्यूलर जेल अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों की मूक गवाह रही है. यहां कई भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई, जबकि अनेक कैदी भूख, बीमारी और अमानवीय यातनाओं के कारण मारे गए. दुख की बात यह है कि इनमें से कई मौतों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड आज मौजूद नहीं है. कैदियों को लंबे समय तक अकेले रखा जाता था, जिससे मानसिक पीड़ा सबसे बड़ी सजा बन जाती थी. इसी कारण इस जेल को भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय कहा जाता है. आज यह जेल संग्रहालय के रूप में मौजूद है, जो आज़ादी की कीमत और बलिदान की कहानी चुपचाप बयान करती है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Cellular Jail

Trending news

जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड
Jammu Kashmir
जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड
स्वर्ण मंदिर की वो घड़ी जिसे ठीक करने में लग गए 96 लाख रुपये, जानिए क्या है इसका राज
Golden Temple
स्वर्ण मंदिर की वो घड़ी जिसे ठीक करने में लग गए 96 लाख रुपये, जानिए क्या है इसका राज
असम में PM मोदी का दौरा! शहीदों को श्रद्धांजलि, 25 मेधावी छात्रों से किया बातचीत
PM Modi
असम में PM मोदी का दौरा! शहीदों को श्रद्धांजलि, 25 मेधावी छात्रों से किया बातचीत
हिंदू त्योहारों से दूरी, क्रिसमस पर राजनीति? CM स्टालिन पर भाजपा का तीखा हमला
MK Stalin
हिंदू त्योहारों से दूरी, क्रिसमस पर राजनीति? CM स्टालिन पर भाजपा का तीखा हमला
BJP विधायक ने खोया आपा; ऑटो ड्राइवर पर जमकर बरसाए थप्पड़, कांग्रेस ने घेरा
Viral Video
BJP विधायक ने खोया आपा; ऑटो ड्राइवर पर जमकर बरसाए थप्पड़, कांग्रेस ने घेरा
सरकार ने बदला नियम; अब BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीर को मिलेगा 50 प्रतिशत कोटा
EX Agniveer Quota
सरकार ने बदला नियम; अब BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीर को मिलेगा 50 प्रतिशत कोटा
'गड़बड़ी मिली तो जाना होगा जेल...', BLO को BJP नेता का अल्टीमेटम, किया बड़ा दावा
Dilip Ghosh
'गड़बड़ी मिली तो जाना होगा जेल...', BLO को BJP नेता का अल्टीमेटम, किया बड़ा दावा
'महाभारत में कृष्ण, रामायण में हनुमान..', विदेश मंत्री ने क्यों बताया महान डिप्लोमैट
S Jaishankar
'महाभारत में कृष्ण, रामायण में हनुमान..', विदेश मंत्री ने क्यों बताया महान डिप्लोमैट
Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महायुति की धमाकेदार बढ़त! 192 निकायों में आगे, MVA सिर्फ 46 में बढ़त
Maharashtra Local Body Election Result LIVE Updates
Maharashtra Local Body Election Result LIVE: महायुति की धमाकेदार बढ़त! 192 निकायों में आगे, MVA सिर्फ 46 में बढ़त
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था...डॉन की बेटी मांग रही न्याय की भीख, PM से लगाई गुहार
haji mastan
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था...डॉन की बेटी मांग रही न्याय की भीख, PM से लगाई गुहार