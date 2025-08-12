केरल में विदेशी यूट्यूबर का अजीबोगरीब टेस्ट! 2 घंटे तक सड़क पर रखा iPhone, लोगों ने छुआ तक नहीं

Foreign YouTuber In Kerala: सोशल मीडिया पर एक जर्मन विदेशी इन्फ्लुएंसर का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसने भारत के दक्षिणी राज्य केरल में एक अनोखा प्रयोग किया. इस प्रयोग का मकसद था यह देखना कि अगर किसी पब्लिक प्लेस पर एक महंगा फोन छोड़ दिया जाए, तो क्या कोई उसे ले जाएगा या नहीं. नतीजा देखकर लोग हैरान रह गए.

आखिर हुआ क्या?

वीडियो में देखा जा सकता है कि विदेशी कंटेंट क्रिएटर यूनस जारू ने शाम करीब 4:30 बजे एक प्लेटफॉर्म पर अपना iPhone रख दिया और वहां से चले गए. दो घंटे बाद जब वे लौटे तो फोन वहीं उसी जगह पर रखा था. इस दौरान कुछ लोग फोन की ओर देखते जरूर हैं, लेकिन कोई भी उसे उठाकर ले जाने की कोशिश नहीं करता. इस नजारे ने केरल की ईमानदारी और नागरिक समझदारी को सामने ला दिया.

इंटरनेट पर कैसी रही प्रतिक्रिया?

"इंडिया कितना सुरक्षित है? लोकेशन: केरल" कैप्शन के साथ शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 3.8 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. हजारों लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं. कुछ लोगों ने भारतीय जनता की ईमानदारी की जमकर तारीफ की. वहीं कई लोगों को शक हुआ कि यह वीडियो शायद प्लान किया गया हो, क्योंकि फोन के पास कैमरा और ट्राइपॉड साफ दिखाई दे रहा था. एक यूजर ने मजाक में लिखा, "मेरे शहर आओ, फोन 10 सेकंड में गायब हो जाएगा." दूसरे ने कहा, "अगर कोई फोन ले जाता, तो यह वीडियो कभी पोस्ट ही नहीं होता."

क्या यह हकीकत है या प्लान?

कई लोगों का मानना है कि यह वीडियो भारत की साफ छवि दिखाने के लिए बनाया गया है, ताकि भारतीय दर्शक प्रभावित हों. वहीं कुछ ने इसे पूरी तरह असली बताया और कहा कि केरल में लोग इस तरह की हरकत नहीं करते. एक यूज़र ने यह भी बताया कि उसका फोन जेब से चोरी हो चुका है, इसलिए वह इस प्रयोग को हकीकत नहीं मानता. ऐसे टेस्ट दुनियाभर के कई इन्फ्लुएंसर करते हैं. वे किसी शहर की सुरक्षा जांचने के लिए सड़क किनारे कोई कीमती चीज़ लंबे समय तक बिना निगरानी के छोड़ देते हैं और देखते हैं कि लोग उसे चुराते हैं या वहीं छोड़ देते हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं और शहर की छवि को लेकर चर्चा छेड़ देते हैं.

FAQ

Q1. इस प्रयोग में फोन कितनी देर तक पब्लिक प्लेस पर रखा था?

Ans: करीब दो घंटे तक फोन बिना निगरानी के रखा गया.

Q2. क्या किसी ने फोन उठाने की कोशिश की?

Ans: नहीं, कुछ लोगों ने देखा जरूर, लेकिन किसी ने छुआ तक नहीं.

Q3. क्या वीडियो के असली होने पर विवाद है?

Ans: कुछ लोग इसे प्लान किया हुआ मानते हैं, जबकि कुछ इसे असली घटना बताते हैं.