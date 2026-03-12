अजनबी ने कार पर छोड़ा ऐसा लेटर, जिसे पढ़ते ही बीवी के पैरों तले खिसक गई जमीन! टूट गई शादी

Trending Photos
Cheating Husband Story: कभी-कभी जिंदगी में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता. कुछ ऐसा ही हुआ स्टेला सोर्बेटिनी नाम की एक महिला के साथ. जब वह घर पहुंचीं तो उन्होंने देखा कि उनकी कार के विंडशील्ड पर एक हाथ से लिखा हुआ नोट लगा हुआ है. आम तौर पर कार पर लगे नोट पार्किंग जैसी छोटी बातों को लेकर होते हैं, इसलिए शुरुआत में उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया. लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे पढ़ा, उनका दिल बैठ गया और उनकी शादी पर संकट के बादल छा गए.
स्टेला ने बाद में इस पूरी घटना को सोशल मीडिया पर शेयर किया. उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने नोट पढ़ा, उनका खून जैसे जम गया. नोट में लिखा था, “हाय, आप मुझे नहीं जानतीं, लेकिन मुझे लगता है कि आप एलेक्स की पत्नी हैं. अगर ऐसा है तो मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन आपका पति आपको धोखा दे रहा है.” नोट लिखने वाली महिला ने खुद को उस आदमी की दूसरी प्रेमिका बताया और कहा कि उसे पहले यह नहीं पता था कि वह शादीशुदा है.
नोट में महिला ने बताया कि जब भी वह उस आदमी के घर जाती थी, बाहर खड़ी एक कार उसे दिखती थी जिस पर प्यारे-प्यारे स्टिकर लगे हुए थे. जब उसने उस आदमी से पूछा तो उसने कहा कि यह उसकी छोटी बहन की कार है और वह उसे उसके 16वें जन्मदिन के लिए ठीक कर रहा है. लेकिन एक दिन महिला ने कार को करीब से देखा और उस पर एक ऐसा स्टिकर देखा जिससे उसे शक हो गया कि यह किसी लड़की की नहीं बल्कि एक बड़ी महिला की कार है. तभी उसे समझ आया कि वह आदमी झूठ बोल रहा है.
सच का पता चलने के बाद उस महिला ने तय किया कि वह स्टेला को सच्चाई बताएगी. उसने एक दिन ऑफिस से छुट्टी ली और साइकिल से आकर स्टेला की कार पर वह नोट छोड़ दिया. नोट में उसने अपना फोन नंबर भी लिखा और कहा कि अगर आप सच में उसकी पत्नी हैं तो हम दोनों को मिलकर इस आदमी का सामना करना चाहिए. उसने स्टेला से यह भी कहा कि फिलहाल अपने पति को कुछ न बताएं, क्योंकि उसे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए.
स्टेला ने अपने वीडियो में बताया कि नोट पढ़ने के बाद वह रोने लगीं और समझ नहीं पा रही थीं कि क्या करें. उन्हें यह भी नहीं पता था कि नोट लिखने वाली महिला से संपर्क करें या नहीं. इसी बीच उन्हें एक और चौंकाने वाली बात पता चली. उन्होंने देखा कि उनके पति का टिंडर पर भी अकाउंट है. यह जानने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि उनके साथ सच में धोखा हुआ है.
जब स्टेला ने यह कहानी इंटरनेट पर शेयर की तो यह तेजी से वायरल हो गई. सैकड़ों लोगों ने वीडियो देखा और कमेंट करके अपनी राय दी. कुछ लोगों ने कहा कि दोनों महिलाओं को दोस्त बन जाना चाहिए और उस आदमी को अपनी जिंदगी से बाहर कर देना चाहिए. वहीं कुछ ने मजाक में कहा कि दोनों को मिलकर उसे डिनर के लिए घर बुलाना चाहिए और जब वह दरवाजा खोले तो सामने दोनों को साथ बैठा देखकर उसका चेहरा देखने लायक होगा. कई लोगों ने उस अजनबी महिला की ईमानदारी की भी तारीफ की, जिसने सच बताने की हिम्मत दिखाई.