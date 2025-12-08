Advertisement
trendingNow13033614
Hindi Newsजरा हटके

दुनिया का सबसे अजीब नियम! यहां लोग मजबूरी में खरीदते हैं सिर्फ सफेद कारें, चाहकर भी दूसरा रंग खरीदा तो हो सकता है जेल

तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबात को सफेद संगमरमर के चमकदार शहर के रूप में जाना जाता है. यहां 2018 से सिर्फ सफेद कारें ही चल सकती हैं. अनोखे नियम, संगमरमर की इमारतें और एक जैसी थीम इसे दुनिया का सबसे अनोखा व चमकदार शहर बनाते हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 08, 2025, 04:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया का सबसे अजीब नियम! यहां लोग मजबूरी में खरीदते हैं सिर्फ सफेद कारें, चाहकर भी दूसरा रंग खरीदा तो हो सकता है जेल

दुनिया में कई देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और इतिहास के लिए पहचाने जाते हैं, लेकिन कुछ जगहें अपने अजीब और हैरान करने वाले कानूनों की वजह से सुर्खियां बटोरती हैं. ऐसी ही एक जगह है, जहां कार खरीदने से पहले सबसे बड़ा सवाल उसका रंग होता है. वजह ये कि यहां सिर्फ और सिर्फ सफेद रंग की कारों को ही सड़क पर चलने की अनुमति है. आज हम आपको इसी अनोखे शहर और उसके नियम के बारे में बता रहे हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

सफेद संगमरमर से बना चमकदार शहर

इस देश की राजधानी को दुनिया में ‘सफेद संगमरमर का शहर’ कहा जाता है. वजह है, यहां की इमारतों, सरकारी ऑफिसों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थानों तक में चमकदार सफेद संगमरमर का इस्तेमाल. जब सूरज की रोशनी इन पत्थरों पर पड़ती है तो पूरा शहर मानो चमक उठता है. दिन हो या रात, इसकी सफेदी की चमक कम नहीं होती. इसी अनोखे डिजाइन ने इसे दुनिया के सबसे अनोखे और चमकदार शहरों में जगह दिलाई है.

Add Zee News as a Preferred Source

वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला शहर और संगमरमर का जादू

यह शहर सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे महंगे शहरों में भी गिना जाता है. यहां इतनी अधिक संगमरमर की इमारतें हैं कि इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है. साल 2000 के बाद यहां बड़े स्तर पर पुनर्निर्माण हुआ और 550 से ज्यादा नई संगमरमर की इमारतें बनाई गईं. इन सड़कों पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर किसी सफेद थीम पर तैयार किया गया हो. यहां के लोग धूप की चमक से बचने के लिए अक्सर चश्मा पहनते हैं.

2018 में लागू हुआ सफेद कारों वाला नियम

यह अनोखा नियम तुर्कमेनिस्तान के राजधानी शहर अश्गाबात में लागू है. साल 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्दीमुहामेदोव ने यह नियम लागू किया कि केवल सफेद या सफेद जैसे हल्के रंगों की कारें ही सड़क पर चलेंगी. कहा जाता है कि उन्हें सफेद रंग से खास लगाव था, इसलिए यह व्यक्तिगत पसंद सरकारी नियम में बदल गई. यदि कोई काली या रंगीन कार ले आए तो पुलिस उसे तुरंत जब्त कर लेती है और भारी जुर्माना लगाती है.

नियम ने पूरे शहर का रंग–रूप बदल दिया

यहां सिर्फ कारें ही नहीं, बल्कि सरकारी इमारतों, पार्कों, मॉल्स और सार्वजनिक कला में भी सफेद रंग को प्राथमिकता दी जाती है. शहर का पूरा डिजाइन इसी एक थीम पर आधारित है, जो इसे दुनिया के किसी भी शहर से अलग बनाता है. यहां घूमते हुए नजर जहां भी जाए, सिर्फ सफेदी ही दिखाई देती है. यही वजह है कि पर्यटक यहां सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि शहर की चमकदार वास्तुकला और अनोखे नियमों को देखने भी आते हैं. तुर्कमेनिस्तान का यह शहर साबित करता है कि कभी–कभी नियम किसी जगह की पहचान भी बन जाते हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

which country allows only white carsInteresting facts

Trending news

'कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं तो कभी नेताजी...', PM मोदी के भाषण पर ममता का पलटवार
PM Modi
'कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं तो कभी नेताजी...', PM मोदी के भाषण पर ममता का पलटवार
नोटों से भरे 11 संदूक...बाबरी मस्जिद के लिए आया इतना दान, गिनती का वीडियो वायरल
Babri Masjid
नोटों से भरे 11 संदूक...बाबरी मस्जिद के लिए आया इतना दान, गिनती का वीडियो वायरल
हर साल 75,000 महिलाओं की मौत! सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बढ़ी मांग
cervical cancer
हर साल 75,000 महिलाओं की मौत! सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बढ़ी मांग
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
Arun Govil
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन
BJP
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन
पुतिन के बाद अब जेलेंस्की! जनवरी 2026 में भारत आ सकते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति
india
पुतिन के बाद अब जेलेंस्की! जनवरी 2026 में भारत आ सकते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति
सिद्दारमैया की बढ़ी मुश्किलें, SC ने चुनाव रद्द करने वाली याचिका के लिए दिया नोटिस
Siddaramaiah
सिद्दारमैया की बढ़ी मुश्किलें, SC ने चुनाव रद्द करने वाली याचिका के लिए दिया नोटिस
'एक जैसे हैं भगवद गीता और संविधान...', पवन कल्याण के बयान पर छिड़ी तकरार
Pawan Kalyan
'एक जैसे हैं भगवद गीता और संविधान...', पवन कल्याण के बयान पर छिड़ी तकरार
आजादी की लड़ाई में BJP के पूर्वज कहां थे? गौरव गोगोई ने वंदे मातरम् पर ये क्यों कहा?
Vande Mataram
आजादी की लड़ाई में BJP के पूर्वज कहां थे? गौरव गोगोई ने वंदे मातरम् पर ये क्यों कहा?
ये राष्ट्र विवादी, दरार वादी लोग...वंदे मातरम पर चर्चा में अखिलेश ने भाजपा को सुनाया
Akhilesh Yadav News
ये राष्ट्र विवादी, दरार वादी लोग...वंदे मातरम पर चर्चा में अखिलेश ने भाजपा को सुनाया