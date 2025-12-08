दुनिया का सबसे अजीब नियम! यहां लोग मजबूरी में खरीदते हैं सिर्फ सफेद कारें, चाहकर भी दूसरा रंग खरीदा तो हो सकता है जेल

दुनिया में कई देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और इतिहास के लिए पहचाने जाते हैं, लेकिन कुछ जगहें अपने अजीब और हैरान करने वाले कानूनों की वजह से सुर्खियां बटोरती हैं. ऐसी ही एक जगह है, जहां कार खरीदने से पहले सबसे बड़ा सवाल उसका रंग होता है. वजह ये कि यहां सिर्फ और सिर्फ सफेद रंग की कारों को ही सड़क पर चलने की अनुमति है. आज हम आपको इसी अनोखे शहर और उसके नियम के बारे में बता रहे हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

सफेद संगमरमर से बना चमकदार शहर

इस देश की राजधानी को दुनिया में ‘सफेद संगमरमर का शहर’ कहा जाता है. वजह है, यहां की इमारतों, सरकारी ऑफिसों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थानों तक में चमकदार सफेद संगमरमर का इस्तेमाल. जब सूरज की रोशनी इन पत्थरों पर पड़ती है तो पूरा शहर मानो चमक उठता है. दिन हो या रात, इसकी सफेदी की चमक कम नहीं होती. इसी अनोखे डिजाइन ने इसे दुनिया के सबसे अनोखे और चमकदार शहरों में जगह दिलाई है.

वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला शहर और संगमरमर का जादू

यह शहर सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे महंगे शहरों में भी गिना जाता है. यहां इतनी अधिक संगमरमर की इमारतें हैं कि इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है. साल 2000 के बाद यहां बड़े स्तर पर पुनर्निर्माण हुआ और 550 से ज्यादा नई संगमरमर की इमारतें बनाई गईं. इन सड़कों पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर किसी सफेद थीम पर तैयार किया गया हो. यहां के लोग धूप की चमक से बचने के लिए अक्सर चश्मा पहनते हैं.

2018 में लागू हुआ सफेद कारों वाला नियम

यह अनोखा नियम तुर्कमेनिस्तान के राजधानी शहर अश्गाबात में लागू है. साल 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्दीमुहामेदोव ने यह नियम लागू किया कि केवल सफेद या सफेद जैसे हल्के रंगों की कारें ही सड़क पर चलेंगी. कहा जाता है कि उन्हें सफेद रंग से खास लगाव था, इसलिए यह व्यक्तिगत पसंद सरकारी नियम में बदल गई. यदि कोई काली या रंगीन कार ले आए तो पुलिस उसे तुरंत जब्त कर लेती है और भारी जुर्माना लगाती है.

नियम ने पूरे शहर का रंग–रूप बदल दिया

यहां सिर्फ कारें ही नहीं, बल्कि सरकारी इमारतों, पार्कों, मॉल्स और सार्वजनिक कला में भी सफेद रंग को प्राथमिकता दी जाती है. शहर का पूरा डिजाइन इसी एक थीम पर आधारित है, जो इसे दुनिया के किसी भी शहर से अलग बनाता है. यहां घूमते हुए नजर जहां भी जाए, सिर्फ सफेदी ही दिखाई देती है. यही वजह है कि पर्यटक यहां सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि शहर की चमकदार वास्तुकला और अनोखे नियमों को देखने भी आते हैं. तुर्कमेनिस्तान का यह शहर साबित करता है कि कभी–कभी नियम किसी जगह की पहचान भी बन जाते हैं.