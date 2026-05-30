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Hindi Newsजरा हटके30 सेकंड का वह खौफनाक मंजर! आवारा कुत्ते ने अचानक लोगों पर बोला धावा, देखते ही देखते कई लोग हुए घायल

30 सेकंड का वह खौफनाक मंजर! आवारा कुत्ते ने अचानक लोगों पर बोला धावा, देखते ही देखते कई लोग हुए घायल

Stray Dog Attacks Multiple People Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इन दिनों एक दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से ट्रेंड कर रहा है, जिसमें एक आवारा कुत्ते ने महज 30 सेकंड के अंदर कई लोगों पर जानलेवा हमला कर उन्हें बुरी तरह लहुलुहान कर दिया. इस खौफनाक मंजर को देखकर इंटरनेट यूजर्स भी बुरी तरह सहम गए हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 30, 2026, 07:00 AM IST
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Image credit: X/@IndiaTales7
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Stray Dog Attacks Multiple People Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक कुत्ते का ऐसा खौफनाक रूप देखने को मिलता है, जिसे देखकर लोग दंग रह गए हैं. दावा किया जा रहा है कि कुत्ते ने महज 30 सेकंड के अंदर कई लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया. घटना इतनी तेजी से हुई कि आसपास मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि अपनी गली या मोहल्ले के बाहर कुछ लोग आराम से बैठे हुए हैं. कोई खाट पर बैठा है तो कोई कुर्सी पर. आसपास कुछ भैंसें भी बंधी नजर आती हैं और माहौल पूरी तरह सामान्य दिखाई देता है. लेकिन अगले ही पल ऐसा कुछ होता है, जिसने वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मचा दी.

अचानक बदला कुत्ते का व्यवहार

वीडियो की शुरुआत में एक कुत्ता आराम से सड़क पर चलता हुआ दिखाई देता है. उसे देखकर किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि अगले कुछ सेकंड में वह हमला कर देगा. कुत्ता धीरे-धीरे लोगों के पास पहुंचता है और अचानक कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति पर झपट पड़ता है. कुत्ते के अचानक हमले से वह व्यक्ति घबरा जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है. लेकिन मामला यहीं नहीं रुकता. पहले शख्स पर हमला करने के बाद कुत्ता तुरंत पास में खाट पर बैठे दूसरे व्यक्ति की तरफ दौड़ता है और उस पर भी हमला कर देता है.

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कुछ ही पलों में मच गई अफरा-तफरी

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि कुत्ता लगातार एक के बाद एक लोगों को निशाना बनाता रहता है. आसपास मौजूद लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बेहद आक्रामक नजर आता है. कुछ लोग डरकर भागने लगते हैं, जबकि कुछ खुद को बचाने के लिए इधर-उधर दौड़ते दिखाई देते हैं. हमला इतना अचानक और तेज था कि कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका अफरा-तफरी का शिकार हो गया. वीडियो में नजर आता है कि कई लोग कुत्ते के हमले से घायल हो जाते हैं. बताया जा रहा है कि इस दौरान कई लोगों को चोटें भी आईं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया गया, देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो को @IndiaTales7 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. वायरल क्लिप ने हजारों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. खबर लिखे जाने तक वीडियो को 84 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका था. वहीं, बड़ी संख्या में लोग इसे शेयर भी कर रहे हैं. वीडियो देखने के बाद कई यूजर्स ने चिंता जताई है, जबकि कुछ लोगों ने इसे बेहद डरावना बताया.

लोगों ने दिए अलग-अलग रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा कि यह दृश्य देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गया. दूसरे यूजर ने कहा कि कुत्ते का व्यवहार अचानक इतना आक्रामक कैसे हो गया, यह समझ से बाहर है. वहीं, एक अन्य यूजर ने वीडियो को काफी डरावना बताते हुए लिखा कि ऐसे हालात में कोई भी व्यक्ति घबरा सकता है. कुछ लोगों ने आवारा जानवरों के बढ़ते खतरे पर भी चिंता जाहिर की और स्थानीय प्रशासन से इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की.

वीडियो ने छेड़ी नई बहस

यह वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर आवारा कुत्तों और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. हालांकि वीडियो की जगह और घटना से जुड़ी पूरी जानकारी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसने लोगों को सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कुछ लोग इसे देखकर हैरान हैं, तो कुछ इस घटना को लेकर चिंता जता रहे हैं. वहीं, कई यूजर्स का कहना है कि ऐसे मामलों में सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी शांत दिखने वाले जानवर का व्यवहार अचानक बदल सकता है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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About the Author
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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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