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Hindi Newsजरा हटकेएयरपोर्ट के VIP लाउंज में घुस गया आवारा कुत्ता! मजे से खाया टेबल पर बचा हुआ खाना; देखें VIDEO

एयरपोर्ट के VIP लाउंज में घुस गया आवारा कुत्ता! मजे से खाया टेबल पर बचा हुआ खाना; देखें VIDEO

Stray Dog Enters Hyderabad Airport Lounge: हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक आवारा कुत्ता एयरपोर्ट लाउंज के अंदर टेबल पर रखा बचा हुआ खाना खाता नजर आ रहा है. इस घटना के बाद एयरपोर्ट की साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 28, 2026, 07:00 AM IST
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Image credit: X/@gharkekalesh
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Stray Dog Enters Hyderabad Airport Lounge: एयरपोर्ट को आमतौर पर सबसे सुरक्षित और हाई सिक्योरिटी वाली जगहों में गिना जाता है. यहां यात्रियों की एंट्री से लेकर सामान तक की कई बार जांच होती है. लेकिन हैदराबाद एयरपोर्ट से सामने आए एक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है. वायरल क्लिप में एक आवारा कुत्ता आराम से एयरपोर्ट लाउंज के अंदर घूमता नजर आ रहा है. इतना ही नहीं, वह टेबल पर चढ़कर यात्रियों द्वारा छोड़ा गया खाना भी खा रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गया. कुछ लोग इसे एयरपोर्ट मैनेजमेंट की बड़ी लापरवाही बता रहे हैं, तो कुछ यूजर्स का कहना है कि कुत्ता सिर्फ खाना तलाश रहा था और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था.

टेबल पर चढ़कर खाने लगा फूड

वीडियो में आप देख सकते हैं कि लाउंज एरिया में कई टेबल लगी हुई हैं. इसी दौरान एक स्ट्रीट डॉग अंदर आता है और सीधे एक टेबल पर चढ़ जाता है. वहां रखे बचे हुए खाने को वह आराम से खाने लगता है. आसपास मौजूद लोग उसे देखते रहते हैं, लेकिन कुत्ता बिल्कुल शांत नजर आता है. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि कुत्ता यात्रियों से डरा हुआ भी नहीं दिखा. वह बिना घबराए आराम से खाना खाता रहा. इसी वजह से यह वीडियो लोगों का ध्यान तेजी से खींच रहा है.

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सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस

वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर बहस शुरू हो गई. कई लोगों ने एयरपोर्ट की स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल उठाए. यूजर्स का कहना है कि अगर इतने सुरक्षित माने जाने वाले एयरपोर्ट में आवारा जानवर आसानी से पहुंच सकते हैं, तो यह चिंता की बात है. एक यूजर ने लिखा कि अगर कुत्ता अंदर आ सकता है, तो सिक्योरिटी सिस्टम पर सवाल उठना लाजिमी है. दूसरे ने कहा कि एयरपोर्ट जैसी जगह पर साफ-सफाई सबसे जरूरी होती है. ऐसी घटनाएं इमेज खराब करती हैं. हालांकि, कुछ लोगों ने कुत्ते के समर्थन में भी बातें कहीं. कई यूजर्स ने लिखा कि जानवर सिर्फ भूख मिटाने की कोशिश कर रहा था. एक यूजर ने कमेंट किया कि कुत्ता किसी को परेशान नहीं कर रहा था, बस खाना ढूंढ रहा था. वहीं, एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि लगता है एयरपोर्ट का नया गेस्ट वीआईपी लाउंज तक पहुंच गया.

एयरपोर्ट प्रशासन ने दी सफाई

वीडियो वायरल होने के बाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (RGIA) प्रशासन की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई. एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा कि वे ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (GHMC) के साथ मिलकर आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने का काम कर रहे हैं. प्रशासन के अनुसार, जनवरी 2026 से अब तक एयरपोर्ट परिसर से 21 आवारा कुत्तों को हटाया जा चुका है. इसके अलावा, एयरपोर्ट के अंदर कचरा प्रबंधन को लेकर भी सख्त नियम लागू किए गए हैं, जिससे खाने की चीजें खुले में ना रहें और ऐसे जानवर आकर्षित ना हों. एयरपोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि ग्राउंड स्टाफ और सर्विस एजेंसियों को लगातार सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

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पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

यह पहली बार नहीं है, जब किसी बड़े सार्वजनिक स्थान पर आवारा जानवर दिखाई दिए हों. इससे पहले रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और कई सरकारी इमारतों से भी ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं. लेकिन एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में इस तरह का मामला सामने आने से लोग ज्यादा हैरान हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि बड़े परिसरों में खाने का कचरा खुले में छोड़ने से जानवर वहां तक पहुंच जाते हैं. ऐसे में साफ-सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है.

तेजी से वायरल हो रहा वीडियो

इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है. हजारों लोग इसे देख चुके हैं और लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ लोग इसे मजेदार बता रहे हैं, जबकि कई लोग इसे गंभीर मुद्दा मान रहे हैं. फिलहाल, यह वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों के बीच एयरपोर्ट सुरक्षा, साफ-सफाई और आवारा जानवरों को लेकर नई बहस छेड़ चुका है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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