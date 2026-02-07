आवारा कुत्तों से बचने के लिए फांदा गेट, घर के अंदर से निकल आए तीन खतरनाक कुत्ते, वीडियो वायरल

Stray Dogs Video: देश के कई शहरों में आवारा कुत्ते एक बड़ी समस्या बन गए हैं. आते-जाते लोगों पर भौंकना या बाइट करना बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है. खासतौर से महिलाओं और बच्चों के लिए ये काफी डरा देने वाली बात है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लावारिस कुत्तों को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों से हटाने को लेकर आदेश दिया था. इनके लिए शेल्टर होम बनाने की बात की गई थी, हालांकि डॉग लवर्स ने इसका पुरजोर विरोध भी किया था. कुत्तों को लेकर अक्सर पीड़ित और डॉग लवर्स के बीच इस बात को लेकर बहस होती रहती है. पीड़ित अपने डर को सामने रखता है, जबकि डॉग लवर सरकार की लापरवाही और वैक्सीनेशन की बातों पर ज्यादा जोर देता है. इन सबके बाद भी ये सच है कि आवारा कुत्ते लगातार बड़ी समस्या बन रहे हैं. ऐसे में आवारा कुत्तों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसने एक बार फिर इस डर को और बढ़ा दिया है. वीडियो में दिखता है कि एक शख्स कुत्तों से जान बचाने के लिए भाग रहा है और देसी कुत्तों से जान बचाते-बचाते विदेशी कुत्तों के चंगुल में फंस जाता है. इस शख्स के लिए 'इधर कुआं और उधर खाई' वाली स्थिति बन जाती है. इस वीडियो ने एक बार फिर आवारा कुत्तों को लेकर चर्चा खड़ी कर दी है. चलिए वीडियो देखते हैं और समझते हैं पूरी सिचुएशन क्या थी.

वीडियो में क्या दिखता है?

इन दिनों आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स कुत्ते से जान बचाकर भागता नजर आ रहा है. ऐसे में वो शख्स अपनी जान बचाने के लिए एक घर के गेट को लांघ देता है. गेट के ऊपर से घर के अंदर आने के बाद उसको लगता है​ कि अब वो सेफ है, लेकिन उसे क्या पता था जिस मुसीबत से बचकर वो भाग रहा है उससे भी तीन गुना मुसीबत उसका यहां इंतजार कर रही है. जी हां, जैसे ही ये शख्स कुत्ते से बचकर गेट कूदकर घर के अंदर आता है, तभी गाड़ी के पीछे से कई विदेशी कुत्ते निकले हैं और उसपर भौंकने लगते हैं. इसके बाद जैसे ही घर के अंदर वाले कुत्ते अटैक करने के मूड में आते हैं, ये शख्स तुरंत जान बचाकर फिर आवारा कुत्ते की तरफ सड़क पर उतरने पर मजबूर हो जाता है. ये एक सीरियस विषय है, लेकिन कुछ लोग इस वीडियो पर मौज काट रहे हैं.

यह भी पढ़ें: सेना से रिटायर होने के बाद भी इन बातों पर जवान नहीं खोल सकते मुंह, ताउम्र सीने में दबाकर रखते हैं राज

Add Zee News as a Preferred Source

किसने पोस्ट किया ये वीडियो?

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर @हरि गुप्ता नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 200 से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इसे बोलते हैं आगे खाई पीछे कुआं." दूसरे यूजर ने लिखा, "ठीक वैसे ही देश के बाहर आवारा कुत्ता और देश अंदर विदेशी कुत्तों का आतंक है."

यह भी पढ़ें: बिना खाना-पानी कितने दिन जिंदा रह सकता है इंसान? जानें मानव शरीर की सहनशक्ति

ये है वीडियो का कैप्शन

यूजर ने वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा है, "आवारा कुत्ते अब कितनी बड़ी समस्या बन चुके हैं देखिए एक व्यक्ति को आवारा कुत्ते दौड़ाते हैं. वह उनसे बचने के लिए एक घर का गेट कूद कर शरण लेता है. तभी घर के अंदर से तीन खूंखार विदेशी कुत्ते निकलते हैं तो उसे वापस गेट कूद कर उन आवारा कुत्तों के बीच जाना पड़ता है.



Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.