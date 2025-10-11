Advertisement
राधे-राधे के जयकारे सुनकर खड़ा होकर ताली बजाने लगा कुत्ता; फिर आगे जो हुआ, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे इमोशनल!

Dogesh bhai Lovely Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुत्ता ‘राधे-राधे’ के जयकारे सुनकर दो पैरों पर खड़ा होकर ताली बजाने लगता है. वायरल इस वीडियो को देखकर लोग इमोशनल हो गए, इस वीडियो को अब तक 11 करोड़ बार देखा जा चुका है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 11, 2025, 06:22 AM IST
Viral video: अक्सर जब मंदिर में भजन-कीर्तन होता है तो लोग झूम उठते हैं, ताली बजाते हैं और ‘राधे-राधे’ के जयकारे लगाने लगते हैं. लेकिन सोचिए, अगर यही भाव किसी जानवर में दिख जाए तो? सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कुत्ता राधा रानी के नाम पर खड़ा होकर ताली बजाता नजर आता है. यह नजारा इतना प्यारा है कि देखने वालों की आंखें भर आती हैं.

 राधे-राधे के जप में शामिल हुआ कुत्ता

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कुत्ता पार्क के पास खड़ा नजर आता है, फिर वहां  वहां कुछ लोग ‘राधे-राधे’ का जप कर रहे थे. तभी वहां टहलता एक कुत्ता भी उनके साथ भक्ति में लीन हो गया. वह पहले लोगों को देखता रहा, फिर अचानक दो पैरों पर खड़ा होकर अपने आगे के पंजों से ताली बजाने लगाय. वहां मौजूद महिलाएं भी उसे देखकर मुस्कुराने लगीं और उसे ‘राधे-राधे’ बोलने का इशारा करने लगीं.

ये भी पेढ़ें: बाप रे... ये भुट्टे हैं या पेड़? यहां उगते हैं दुनिया के सबसे लंबे भुट्टे, इन्हें तोड़ने में मजदूरों की हो जाती है हालत खराब

 भक्ति भाव में लीन हुआ प्यारा दृश्य

कुत्ते ने लोगों की बात मानते हुए अपने पंजे जोड़ लिए और लगातार ताली बजाने लगा. ऐसा लगा मानो वह भी राधारानी की आराधना में शामिल हो गया हो. वहां मौजूद लोगों ने यह अद्भुत दृश्य कैमरे में कैद कर लिया. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसने भी इसे देखा, वह भक्ति और मासूमियत से भरे इस पल को देखकर भावुक हो गया.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TinyTales (@evyaanb)

वीडियो हुआ बंपर वायरल 

इस वीडियो इंस्टाग्राम पर @evyaanb नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. जिसे अब तक 11 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका हैं. हालांकि यह वीडियो बीते साल का बताया जा रहा है, लेकिन एक बार फिर वायरल हो गया है. यूजर्स ने कमेंट्स में लिखा, “राधा रानी की भक्ति में तो जानवर भी लीन हैं.” वहीं एक यूजर ने बताया कि यह कुत्ता जयपुर के हरिहर मंदिर के बाहर रहता था, जो अब जीवित नहीं है. इस वीडियो ने लोगों के दिलों में भक्ति और इंसानियत दोनों को फिर से जगा दिया है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

