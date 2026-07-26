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करगिल विजय दिवस पर Stringmo Sisters का भावुक ट्रिब्यूट, वीर जवानों को संगीत से किया सलाम; लोगों की आंखें हुईं नम

करगिल विजय दिवस के मौके पर करगिल की Stringmo Sisters ने भारतीय सेना के वीर जवानों को समर्पित एक खास म्यूजिकल ट्रिब्यूट पेश किया. उनकी दिल छू लेने वाली इस प्रस्तुति ने सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर दिया. इस परफॉर्मेंस में देशभक्ति, सैनिकों के बलिदान और 1999 के करगिल युद्ध में भारत की जीत की कहानी को संगीत के जरिए याद किया गया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 26, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:08 PM IST
करगिल विजय दिवस पर Stringmo Sisters का भावुक ट्रिब्यूट, वीर जवानों को संगीत से किया सलाम; लोगों की आंखें हुईं नम
Image Credit: Image credit: X/@voicesindians

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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