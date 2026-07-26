/करगिल विजय दिवस पर Stringmo Sisters का भावुक ट्रिब्यूट, वीर जवानों को संगीत से किया सलाम; लोगों की आंखें हुईं नम

देश जब करगिल विजय दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है, उसी बीच कारगिल की Stringmo Sisters की एक खास प्रस्तुति सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस परफॉर्मेंस में उन्होंने भारतीय सेना के उन वीर सैनिकों को याद किया, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में अदम्य साहस दिखाते हुए देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था.
Stringmo Sisters की यह प्रस्तुति सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि उन जवानों के सम्मान में एक भावुक संदेश है, जिनकी वजह से आज देश सुरक्षित है. उनकी आवाज और संगीत ने लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को और मजबूत कर दिया. वीडियो देखने के बाद कई लोगों की आंखें नम हो गईं और उन्होंने इसे वीर जवानों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि बताया.
करगिल की पहाड़ियों से आई इस प्रस्तुति ने लोगों को एक बार फिर उन दिनों की याद दिला दी, जब भारतीय सेना के जवानों ने बेहद मुश्किल हालात में दुश्मनों का सामना किया था. बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों पर लड़ते हुए सैनिकों ने ऑपरेशन विजय को सफल बनाया था. Stringmo Sisters ने अपनी परफॉर्मेंस के जरिए जवानों के साहस, त्याग और बलिदान को सम्मान दिया. वीडियो में उनकी प्रस्तुति का भाव इतना मजबूत था कि इसे देखने वाले कई लोग भावुक हो गए. सोशल मीडिया पर लोगों ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि यह सिर्फ एक म्यूजिक परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि देश के वीर सपूतों के लिए दिल से निकली श्रद्धांजलि है.
This will move you to tears. Powerful. Emotional. Beautiful. Spirited. Patriotic.
Kargil's Team Stringmo Sisters sing in support of Indian Army on the eve of 27th Kargil
Vijay Diwas pic.twitter.com/0GVmNdoF1e
— Indians (@voicesindians) July 26, 2026
Stringmo Sisters की इस देशभक्ति प्रस्तुति को इंटरनेट पर लोगों का खूब प्यार मिल रहा है. कई यूजर्स ने इसे बेहद भावुक और गर्व से भर देने वाला बताया. एक यूजर ने लिखा कि ऐसी प्रस्तुतियां हमें याद दिलाती हैं कि देश की आजादी और सुरक्षा के पीछे हमारे जवानों का कितना बड़ा योगदान है. वहीं, कई लोगों ने कहा कि यह परफॉर्मेंस कारगिल विजय दिवस से पहले सबसे खूबसूरत श्रद्धांजलियों में से एक है. लोगों का कहना है कि संगीत की ताकत यही है कि वह बिना ज्यादा शब्दों के भी भावनाओं को लोगों तक पहुंचा देता है. Stringmo Sisters ने अपनी आवाज के जरिए सैनिकों के प्रति सम्मान और देश के प्रति प्यार को खूबसूरती से दिखाया है.
भारत हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाता है. यह दिन 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत की याद में मनाया जाता है. इस युद्ध में भारतीय जवानों ने बेहद कठिन परिस्थितियों में लड़ते हुए पाकिस्तान की सेना और घुसपैठियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था. ऑपरेशन विजय के दौरान कई वीर सैनिकों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी. उनकी बहादुरी और बलिदान को याद करने के लिए हर साल देशभर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. करगिल विजय दिवस सिर्फ जीत का जश्न नहीं, बल्कि उन परिवारों और जवानों को याद करने का दिन भी है, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया.
Stringmo Sisters की यह प्रस्तुति एक बार फिर साबित करती है कि देशभक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि भावनाओं में होती है. उन्होंने संगीत के जरिए उन वीर जवानों को याद किया, जिनकी बहादुरी हमेशा देशवासियों के दिलों में जिंदा रहेगी. आज जब देश करगिल विजय दिवस मना रहा है, ऐसे में इस तरह की प्रस्तुतियां लोगों को अपने सैनिकों के प्रति सम्मान और गर्व महसूस कराती हैं. Stringmo Sisters का यह प्रयास न सिर्फ एक शानदार संगीत प्रस्तुति है, बल्कि भारत के वीर जवानों के लिए एक भावुक सलाम भी है.