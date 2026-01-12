डिग्री नहीं, जज्बा चाहिए... बार-बार फेल हुआ, लाइलाज बीमारी ने घेरा, फिर भी 25 की उम्र में झटका ₹21 लाख का पैकेज

Advertisement
Success Story: 25 साल के युवक ने पढ़ाई में फेलियर, गंभीर बीमारी, ब्रेकअप और कम सैलरी की नौकरियों के बावजूद हार नहीं मानी. खुद सीखकर मेहनत की और संघर्षों से निकलकर आखिरकार ₹21 लाख सालाना पैकेज हासिल किया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 12, 2026, 11:26 PM IST
जिंदगी कई बार ऐसी परीक्षा लेती है कि इंसान खुद पर शक करने लगता है. बार-बार की नाकामी, गंभीर बीमारी और बेहद कम कमाई किसी को भी तोड़ सकती है. लेकिन कुछ लोग हालात के आगे झुकने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं. रेडिट पर सामने आई 25 साल के एक शख्स की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. पढ़ाई में फेलियर, सेहत की मार और करियर की अनिश्चितता के बावजूद इस युवक ने हार नहीं मानी. संघर्षों से जूझते हुए उसने ऐसा कमाल कर दिखाया कि आज उसे सालाना ₹21 लाख का पैकेज मिला है. यह कहानी बताती है कि डिग्री से ज्यादा जरूरी जज्बा होता है.

पहले सेमेस्टर में फेल टूटा आत्मविश्वास

सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का सपना देखने वाले इस शख्स को मजबूरी में एक साधारण कॉलेज में बीएससी मैथ्स में दाखिला लेना पड़ा. शुरुआत बेहद खराब रही. पहले ही सेमेस्टर में वह सभी विषयों में फेल हो गया. कोविड के दौर में हालात और बिगड़ गए. वह डिप्रेशन में चला गया और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में बार-बार असफल होता रहा. पढ़ाई में लगातार नाकामी ने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया. 2024 में आखिरी मौके पर वह किसी तरह पास हो पाया, लेकिन तब तक उसकी मानसिक और शारीरिक हालत काफी कमजोर हो चुकी थी.

बीमारी, ब्रेकअप और अकेलापन

पढ़ाई के साथ-साथ उसकी सेहत भी बिगड़ती चली गई. उसे किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारी, विटामिन डी की भारी कमी और बेहद कम वजन जैसी समस्याएं हो गईं. मानसिक दबाव इतना बढ़ गया कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड से रिश्ता तोड़ना पड़ा. उसने खुद लिखा कि वह उसे दुख नहीं देना चाहता था, इसलिए खुद को उससे दूर कर लिया. यह दौर उसकी ज़िंदगी का सबसे अंधेरा समय था, जब न करियर का भरोसा था और न ही सेहत का.

₹7,000 की नौकरी से शुरू हुआ सफर

कॉलेज खत्म होने के बाद उसने खुद से कोडिंग सीखने का फैसला किया. बिना किसी गाइड के उसने दिन-रात मेहनत की. अगस्त 2023 में उसे पहली पार्ट-टाइम नौकरी मिली, जिसमें सिर्फ ₹7,000 महीने की कमाई होती थी. इसके बाद उसने फ्रीलांस काम शुरू किया. 2024 में उसे ₹6 लाख सालाना की नौकरी मिली, लेकिन पांच महीने बाद उसे वहां से निकाल दिया गया. यह झटका बड़ा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी.

नौकरी गई हौसला नहीं टूटा

पहली फुल-टाइम नौकरी छूटने के बाद उसे ₹7.5 लाख सालाना का एक और ऑफर मिला. उसने खुद को और बेहतर बनाने पर काम जारी रखा. नई टेक्नोलॉजी सीखी, स्किल्स पर फोकस किया और इंटरव्यू देता रहा. मेहनत रंग लाई और अक्टूबर 2025 तक उसे दो अच्छे ऑफर मिले. आखिरकार उसने एक स्टार्टअप जॉइन किया, जहां उसे ₹21 लाख सालाना का पैकेज और ESOPs मिले.

अब सेहत बेहतर, उम्मीदें ज़िंदा

आज उसकी सेहत पहले से काफी बेहतर है. वह नियमित जिम जाता है और खुद को ज्यादा फिट और खुश महसूस करता है. उसने माना कि उसकी ज़िंदगी अभी पूरी तरह सेट नहीं है, लेकिन अब वह भविष्य को लेकर सकारात्मक है. बस एक बात का अफसोस है कि उसे अब तक जीवनसाथी नहीं मिला, जिसकी तलाश वह अब कर रहा है.

