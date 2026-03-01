बेंगलुरु के ट्रैफिक जाम में फंसी तो कैब को बना लिया ऑफिस, जर्मन महिला का गजब जुगाड़ देख मुस्कराए नेटिजन

Bengaluru Traffic Jam News: बेंगलुरु का ट्रैफिक जाम अब कुख्या हो चुका है. वहां पर काम करने वाली एक जर्मन महिला भी जाम का शिकार हो गई. लेकिन उसने इस मौके पर कैब का गजब इस्तेमाल कर नेटिजन को मुस्कराने को मजबूर कर दिया.
Viral Video on Bengaluru Traffic Jam: भारत की सिलिकॉन सिटी कहे जाने वाले बेंगलुरु में पिछले कुछ सालों में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है. लोग स्कूल-कॉलेज या काम-धंधे पर निकलते हैं लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाते. जर्मनी की एक महिला ने इसी समस्या को चटपटे अंदाज में लोगों के सामने पेश किया. उसने जाम में फंसी कैब में खुद को कुछ काम करते हुए फिल्माया और दिखाया कि वह इस ट्रैफिक जाम का भी किस तरह यूज कर रही है.
लिज नाम की जर्मन महिला ने बताया कि बेंगलुरु में रहना दिलचस्प है. वहां पर कैब की सवारी के लिए बहुत सावधानीपूर्वक तैयारी करनी पड़ती है. इसकी वजह ये है कि इस तरह की ट्रिप अक्सर बहुत लंबी हो जाती हैं. इस वीडियो में उसने खुद को ट्रैफिक जाम में फंसी कैब के अंदर काम करते हुए दिखाया. उसने इस वीडियो को कैप्शन 'बेंगलुरु ट्रैफिक, हम सब इसमें शामिल हैं' दिया.
लिज ने अपने वीडियो में कहा, 'अगर आप बेंगलुरु में रहते हैं तो आप इस बात को अच्छी तरह सीख जाते हैं कि कैब की सवारी के लिए अच्छी तैयारी कैसे करनी है. इसका कारण ये है कि इस शहर में आने-जाने में बहुत समय लगता है. तो देखिए, यहां मेरे पास कुछ खाना है. मैं एडिटिंग भी कर रही हूं और फोन कॉल्स ले रही हूं. फिर भी अभी तक अपनी मंजिल पर पहुंची नहीं हूं. यह ट्रैफिक वाकई परेशान करने वाला है.'
महिला का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. शहर के खस्ताहाल ट्रैफिक जाम से परेशान लोग मजेदार कमेंट करके सरकार पर तंज कस रहे हैं. एक इंटरनेट यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, बेंगलुरु आपको कैब में अपनी जिंदगी के फैसलों पर दोबारा सोचने का समय देता है. इसलिए ये स्टार्टअप हब है.
अन्य यूजर ने कहा, हममें से कुछ तो बाइक चलाते हुए लैपटॉप पर काम करते हैं. एक यूजर ने तो हद ही कर दी. उसने लिखा, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं. बारिश को दिनों में तो आप ट्रैफिक जाम में अच्छी नींद भी ले सकते हैं.