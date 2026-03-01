Advertisement
trendingNow13127209
Hindi Newsजरा हटकेबेंगलुरु के ट्रैफिक जाम में फंसी तो कैब को बना लिया ऑफिस, जर्मन महिला का गजब जुगाड़ देख मुस्कराए नेटिजन

बेंगलुरु के ट्रैफिक जाम में फंसी तो कैब को बना लिया ऑफिस, जर्मन महिला का गजब जुगाड़ देख मुस्कराए नेटिजन

Bengaluru Traffic Jam News: बेंगलुरु का ट्रैफिक जाम अब कुख्या हो चुका है. वहां पर काम करने वाली एक जर्मन महिला भी जाम का शिकार हो गई. लेकिन उसने इस मौके पर कैब का गजब इस्तेमाल कर नेटिजन को मुस्कराने को मजबूर कर दिया.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 01, 2026, 11:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेंगलुरु के ट्रैफिक जाम में फंसी तो कैब को बना लिया ऑफिस, जर्मन महिला का गजब जुगाड़ देख मुस्कराए नेटिजन

Viral Video on Bengaluru Traffic Jam: भारत की सिलिकॉन सिटी कहे जाने वाले बेंगलुरु में पिछले कुछ सालों में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है. लोग स्कूल-कॉलेज या काम-धंधे पर निकलते हैं लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाते. जर्मनी की एक महिला ने इसी समस्या को चटपटे अंदाज में लोगों के सामने पेश किया. उसने जाम में फंसी कैब में खुद को कुछ काम करते हुए फिल्माया और दिखाया कि वह इस ट्रैफिक जाम का भी किस तरह यूज कर रही है. 

'बेंगलुरु ट्रैफिक, हम सब इसमें शामिल हैं'

लिज नाम की जर्मन महिला ने बताया कि बेंगलुरु में रहना दिलचस्प है. वहां पर कैब की सवारी के लिए बहुत सावधानीपूर्वक तैयारी करनी पड़ती है. इसकी वजह ये है कि इस तरह की ट्रिप अक्सर बहुत लंबी हो जाती हैं. इस वीडियो में उसने खुद को ट्रैफिक जाम में फंसी कैब के अंदर काम करते हुए दिखाया. उसने इस वीडियो को कैप्शन 'बेंगलुरु ट्रैफिक, हम सब इसमें शामिल हैं' दिया.

'मेरे पास खाना और एडिटिंग भी कर रही'

लिज ने अपने वीडियो में कहा, 'अगर आप बेंगलुरु में रहते हैं तो आप इस बात को अच्छी तरह सीख जाते हैं कि कैब की सवारी के लिए अच्छी तैयारी कैसे करनी है. इसका कारण ये है कि इस शहर में आने-जाने में बहुत समय लगता है. तो देखिए, यहां मेरे पास कुछ खाना है. मैं एडिटिंग भी कर रही हूं और फोन कॉल्स ले रही हूं. फिर भी अभी तक अपनी मंजिल पर पहुंची नहीं हूं. यह ट्रैफिक वाकई परेशान करने वाला है.' 

Add Zee News as a Preferred Source

इसलिए ये स्टार्टअप हब है- इंटरनेट यूजर

महिला का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. शहर के खस्ताहाल ट्रैफिक जाम से परेशान लोग मजेदार कमेंट करके सरकार पर तंज कस रहे हैं. एक इंटरनेट यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, बेंगलुरु आपको कैब में अपनी जिंदगी के फैसलों पर दोबारा सोचने का समय देता है. इसलिए ये स्टार्टअप हब है. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LizLaz (@lizlaz_tv)

'बारिश में तो आप अच्छी नींद भी ले सकते हैं'

अन्य यूजर ने कहा, हममें से कुछ तो बाइक चलाते हुए लैपटॉप पर काम करते हैं. एक यूजर ने तो हद ही कर दी. उसने लिखा, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं. बारिश को दिनों में तो आप ट्रैफिक जाम में अच्छी नींद भी ले सकते हैं.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

bengaluru news in hindi

Trending news

'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
Mehbooba Mufti
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
israel iran attack
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
Ayatollah Ali Khamenei
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
india pakistan news
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
Maharastra News
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
india iran news
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
West Bengal SIR
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन