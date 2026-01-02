बिना Admit Card एग्जाम सेंटर पहुंचा छात्र! ब्लिंकिट ने की मदद, जानें कैसे हुई एंट्री?

Viral Video: एक छात्र एग्जाम देने गया, लेकिन एडमिट कार्ड ले जाना भूल गया और एग्जाम सेंटर पर जाकर याद आया कि एडमिट कार्ड तो है ही नहीं, उसके बाद छात्र ने ब्लिंकिट से एडमिट कार्ड मंगवाया. वायरल वीडियो में देखें ब्लिंकिट कैसा आया एडमिट कार्ड.
Viral Video: छात्र एग्जाम से समय जल्दबाजी में रहते हैं. जब तक एग्जाम सेंटर पहुंच नहीं पाते तब तक चैन की सांस नहीं लेते हैं. इस जल्दबाजी में कभी पेन छूट जाता है तो कई बार एडमिट कार्ड ही छूट जाता है. ऐसा इस छात्र के साथ हुआ एग्जाम सेंटर पहुंचकर याद आया एडमिट कार्ड तो ब्लिंकिट सी ली मदद, फिर भी शिकायत कर गया स्टूडेंट. चलिए वीडियो देखते हैं.
कैसे हुई एंट्री?
इंटरनेट पर वायरल हो रही वीडियो में दिखता है कि एक छात्र बिना एडमिट कार्ड के एग्जाम देने पहुंच जाता है और फिर ब्लिंकिट से एडमिट कार्ड मंगवाता है. छात्र कहता है, "मैं एडमिट कार्ड भूल गया था आज और मैंने ब्लिंकिट से मंगवाया है मुझे ब्लिंकिट पर पूरा भरोसा है." इसके बाद वो ब्लिंकिट की पैकेट खोलते हुए कहता है, "मुझे लगा इतना बड़ा पैकेट है तो अच्छा ही आया होगा, लेकिन ये कार्ड आया है और इसमें मेरा रोल नंबर भी नहीं दिख रहा. वो तो स्कूल वाले अच्छे थे जो एंट्री दे दी, वरना आज तो फेल थे." दरअसल, ब्लिंकिट की ओर से जो एडमिट कार्ड आया वो इतना छोटा था कि उसपर रोल नंबर भी साफ नहीं चमक रहा था. ऐसे में ब्लिंकिट ने मदद तो कि लेकिन ये कैसे मदद जिसमें रोल नंबर ही नहीं दिख रहा है. हालांकि छात्र ने आराम से एग्जाम दिया. अब छात्र का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @yashuuuuu.________ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 92 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमाल की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने ब्लिंकिट को मेंशन करते हुए लिखा, "भइया आप तो हमारे करियर के साथ खेल रहे हो इसका हिसाब चाहिए." दूसरे यूजर ने लिखा, "ब्लिंकिट ने सोचा एडमिट कार्ड का चिट चाहिए." तीसरे यूजर ने लिखा, "एडमिट कार्ड मंगवाया था पासपोर्ट साइज फोटो नहीं."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.