टीचर ने पूछा- नाखून क्यों नहीं कटे? रोते हुए बोला- नानी के पास पैसे नहीं! वायरल हो गई मासूम की वीडियो
Advertisement
trendingNow12918465
Hindi Newsजरा हटके

टीचर ने पूछा- नाखून क्यों नहीं कटे? रोते हुए बोला- नानी के पास पैसे नहीं! वायरल हो गई मासूम की वीडियो

School Ki Viral Video: स्कूल में छोटे बच्चों के नाखून चेक करते समय इस बच्चे से पूछा कि नाखून क्यों नहीं कटे. तो इस मासूम ने रोते हुए सारा इल्जाम नानी पर लगा दिया.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 11, 2025, 10:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीचर ने पूछा- नाखून क्यों नहीं कटे? रोते हुए बोला- नानी के पास पैसे नहीं! वायरल हो गई मासूम की वीडियो

Viral Video: छोटे बच्चे क्यूट होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे रोते हुए और भी क्यूट लगते हैं. कुछ लोग जानबूझकर भी छोटे बच्चों को रुलाते हैं. ऐसा ही एक क्यूट सा वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो स्कूल का है. जब एक बच्चे से पूछा जाता है कि नाखून क्यों नहीं कटवाए. तो उसने रोते हुए जो बातें बोली हैं वो और भी मजेदार हैं. हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि इस तरह बच्चे को रुलाना सही नहीं है.

क्या जवाब देता है ये बच्चा?
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल में मास्टर जी सभी स्टूडेंट्स के नाखून चेक कर रहे हैं. जब इस बच्चे का नंबर आता है तो पता चलता है कि उसके नाखून नहीं कटे हैं. जब टीचर पूछते हैं कि नाखून क्यों नहीं कटे हैं, तो सुबक-सुबक कर रोने लगता है और रोते-रोते कहता है कि नानी ने नहीं काटे हैं. इसके बाद वो टीचर पूछते हैं कि नानी ने क्यों नहीं काटे. इस सवाल के जवाब में ये बच्चा कहता है कि नानी के पास पैसे नहीं हैं. इस दौरान ये मासूम लगातार रोता रहता है.
यह भी पढ़ें: आवाज सुनकर बता देता है सड़क पर दौड़ रही बाइकों के नाम, इंटरनेट पर छा गया ये लड़का

क्यों नहीं कटे थे नाखून?

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद टीचर पूछते हैं कि क्या पैसे से नाखून कटते हैं. तो वो बच्चा रोते हुए कहता है" नानी ने कहा है कि नाखून नहीं कटेंगे." इस सब के बाद टीचर इस बच्चे से सॉरी बोलने के लिए कहते हैं और ये मासूम बच्चा सॉरी बोलता है और नाखून कटवाने का वादा भी करता है. अब इस मासूम का रोते-रोते बोलना ज्यादातर लोगों को पसंद आ रहा है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: अपनी ही टीचर की क्लास लगा रहा ये बच्चा, दे रहा है जान से मारने की धमकी; Video हो गया वायरल

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें...

वीडियो देखकर लोगों अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी?

वायरल वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने हंसते हुए इमोजी के साथ लिखा, "नानी ने बोल दिया होगा आज मंगल है." दूसरे यूजर ने मास्टर जी के लिए लिखा, "ऐसे टीचर, टीचर कहलाने के लायक नहीं होते हैं." तीसरे यूजर ने भी टीचर को ही सुनाते हुए लिखा, "कैसे टीचर हो आप? बच्चे को क्यों रुला रहे हो."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

School VideoSTUDENT VIDEOViral Video

Trending news

छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
Indian Army
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
Coimbatore
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
history of 12 september
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
Rahul Gandhi
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
Mubai
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
mumbai
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
jammu kashmir news
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
mehraj malik
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
Akola riots
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
;