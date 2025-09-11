टीचर ने पूछा- नाखून क्यों नहीं कटे? रोते हुए बोला- नानी के पास पैसे नहीं! वायरल हो गई मासूम की वीडियो

School Ki Viral Video: स्कूल में छोटे बच्चों के नाखून चेक करते समय इस बच्चे से पूछा कि नाखून क्यों नहीं कटे. तो इस मासूम ने रोते हुए सारा इल्जाम नानी पर लगा दिया.
Viral Video: छोटे बच्चे क्यूट होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे रोते हुए और भी क्यूट लगते हैं. कुछ लोग जानबूझकर भी छोटे बच्चों को रुलाते हैं. ऐसा ही एक क्यूट सा वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो स्कूल का है. जब एक बच्चे से पूछा जाता है कि नाखून क्यों नहीं कटवाए. तो उसने रोते हुए जो बातें बोली हैं वो और भी मजेदार हैं. हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि इस तरह बच्चे को रुलाना सही नहीं है.
क्या जवाब देता है ये बच्चा?
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल में मास्टर जी सभी स्टूडेंट्स के नाखून चेक कर रहे हैं. जब इस बच्चे का नंबर आता है तो पता चलता है कि उसके नाखून नहीं कटे हैं. जब टीचर पूछते हैं कि नाखून क्यों नहीं कटे हैं, तो सुबक-सुबक कर रोने लगता है और रोते-रोते कहता है कि नानी ने नहीं काटे हैं. इसके बाद वो टीचर पूछते हैं कि नानी ने क्यों नहीं काटे. इस सवाल के जवाब में ये बच्चा कहता है कि नानी के पास पैसे नहीं हैं. इस दौरान ये मासूम लगातार रोता रहता है.
क्यों नहीं कटे थे नाखून?
इसके बाद टीचर पूछते हैं कि क्या पैसे से नाखून कटते हैं. तो वो बच्चा रोते हुए कहता है" नानी ने कहा है कि नाखून नहीं कटेंगे." इस सब के बाद टीचर इस बच्चे से सॉरी बोलने के लिए कहते हैं और ये मासूम बच्चा सॉरी बोलता है और नाखून कटवाने का वादा भी करता है. अब इस मासूम का रोते-रोते बोलना ज्यादातर लोगों को पसंद आ रहा है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें...
वीडियो देखकर लोगों अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी?
वायरल वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने हंसते हुए इमोजी के साथ लिखा, "नानी ने बोल दिया होगा आज मंगल है." दूसरे यूजर ने मास्टर जी के लिए लिखा, "ऐसे टीचर, टीचर कहलाने के लायक नहीं होते हैं." तीसरे यूजर ने भी टीचर को ही सुनाते हुए लिखा, "कैसे टीचर हो आप? बच्चे को क्यों रुला रहे हो."
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.