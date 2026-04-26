फोन कर नहीं पूछा हालचाल तो टीचर से नाराज हुआ नन्हा स्टूडेंट, स्कूल आकर बोल दी ये बात, 1 करोड़ लोगों ने देखा वीडियो

सोशल मीडिया पर स्कूल और क्लासरूम के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी टीचर मजेदार एक्टिविटी कराते नजर आते हैं तो कभी बच्चों की मजेदार आदत लोगों के दिलों को छू जाती है. इस बार जिस स्टूडेंट का वीडियो वायरल हो रहा है वो अपने टीचर से इस बात के लिए शिकायत कर रहा है कि हम दिल्ली गए थे और आपने फोन करके हालचाल भी नहीं पूछा.

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट और टीचर के बीच बात हो रही है. इस दौरान नन्हा छात्र बड़ी मासूमियत के साथ नाराजगी जताता है. बच्चे अपने सर से कहता है, एक बात बताओ जब हम दिल्ली गए थे तो आपने एक भी बार हमें फोन नहीं किया. इसके बाद सर बच्चे से कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि आप दिल्ली गए हैं. इसपर बच्चे ने तुरंत कहा कि आपको बताकर तो गए थे. आखिरकार टीचर ने माना कि वो भूल गए होंगे. और आगे से बताकर जाओगे तो याद रखेंगे. कुल मिलाकर बच्चा अपने सर से इसलिए नाराज है कि वो दिल्ली गया था लेकिन टीचर ने फोन तक नहीं​ किया. ये मजेदार वीडियो लोगों को खूब हंसा रहा है. आप भी देखें ये.

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1 करोड़ लोगों ने देखा वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @vkraj_1999 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं. बड़ी संख्या में लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बच्चे के साथ बेवफाई की आपने." दूसरे यूजर ने लिखा, "गलती है आपकी फोन करना चाहिए था आपको."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.