काश! इतना दिमाग पढ़ाई में लगाया होता... चप्पल के 'सोल' में नकल की चिट छिपाते छात्र का Video वायरल

Student Cheat Trick Viral: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक छात्र एग्जाम से पहले चिट को अपने चप्पल के सोल के बीच में छिपा रहा है. इस छात्र की नकल करने का जुगाड़ तो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है लेकिन इस पर सवाल भी उठाया जा रहा है. छात्र में पढ़ाई को लेकर दूरी और सिर्फ फेल होने के डर से ऐसी हरकतें करनी पड़ रही है.
एक छात्र परीक्षा से पहले बेहद अनोखा तरीका अपनाता है. क्लिप में छात्र छोटे-छोटे कागज के टुकड़ों को सावधानी से अपनी चप्पल के सोल के बीच छिपाता नजर आता है. ऐसा लगता है जैसे वह परीक्षा हॉल में नकल करने की तैयारी कर रहा हो. कुछ ही सेकेंड बाद चिट छिपाकर वह स्कूल में परीक्षा देने के लिए निकल जाता है. पूरा वीडियो कुछ ही सेकेंड का है लेकिन सिर्फ तीन दिन के भीतर ही वायरल हो गया और इंस्टाग्राम पर शेयर होते ही चर्चा का विषय बन गया.
क्यों हो रहा है इतना शेयर?
वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट itz___rajit__01 से पोस्ट किया गया, जिसे तीन दिनों में 12 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. 2 लाख से अधिक लाइक्स और हजारों कमेंट्स इस बात का संकेत हैं कि लोग इसे मजेदार भी मान रहे हैं और चिंताजनक भी. कई यूजर्स ने छात्र की ‘क्रिएटिविटी’ पर तंज कसा, तो कुछ ने इसे शिक्षा व्यवस्था की कमजोरी बताया. कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, “काश इतना दिमाग पढ़ाई में लगाया होता.” दूसरे ने मजाक में कहा, “अगर क्लास में चप्पल उतरवा ली तो क्या होगा?” वहीं कुछ लोगों ने इसे ‘नया फ्रॉड ट्रेंड’ करार दिया.
वीडियो भले ही मनोरंजन के तौर पर देखा जा रहा हो, लेकिन इसके पीछे की मानसिकता पर सवाल उठ रहे हैं. एक्सपर्ट का मानना है कि परीक्षा में असफल होने का डर, प्रतिस्पर्धा का दबाव और अपेक्षाओं का बोझ कई छात्रों को गलत रास्ता अपनाने पर मजबूर कर देता है. पढ़ाई से दूरी और शॉर्टकट की चाहत ऐसे जुगाड़ को जन्म देती है. सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होने से कुछ छात्रों को यह तरीका ‘स्मार्ट’ लग सकता है, जो आगे चलकर गंभीर परिणाम दे सकता है.