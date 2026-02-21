Advertisement
trendingNow13117407
Hindi Newsजरा हटकेकाश! इतना दिमाग पढ़ाई में लगाया होता... चप्पल के सोल में नकल की चिट छिपाते छात्र का Video वायरल

काश! इतना दिमाग पढ़ाई में लगाया होता... चप्पल के 'सोल' में नकल की चिट छिपाते छात्र का Video वायरल

Exam Cheating Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में छात्र को एग्जाम से पहले चप्पल के सोल में चिट छिपाते देखा गया. लाखों व्यूज पाने वाले इस क्लिप ने नकल, पढ़ाई के दबाव और छात्रों की मानसिकता पर नई बहस छेड़ दी है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 21, 2026, 11:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

काश! इतना दिमाग पढ़ाई में लगाया होता... चप्पल के 'सोल' में नकल की चिट छिपाते छात्र का Video वायरल

Student Cheat Trick Viral: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक छात्र एग्जाम से पहले चिट को अपने चप्पल के सोल के बीच में छिपा रहा है. इस छात्र की नकल करने का जुगाड़ तो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है लेकिन इस पर सवाल भी उठाया जा रहा है. छात्र में पढ़ाई को लेकर दूरी और सिर्फ फेल होने के डर से ऐसी हरकतें करनी पड़ रही है.

एक छात्र परीक्षा से पहले बेहद अनोखा तरीका अपनाता है. क्लिप में छात्र छोटे-छोटे कागज के टुकड़ों को सावधानी से अपनी चप्पल के सोल के बीच छिपाता नजर आता है. ऐसा लगता है जैसे वह परीक्षा हॉल में नकल करने की तैयारी कर रहा हो. कुछ ही सेकेंड बाद चिट छिपाकर वह स्कूल में परीक्षा देने के लिए निकल जाता है. पूरा वीडियो कुछ ही सेकेंड का है लेकिन सिर्फ तीन दिन के भीतर ही वायरल हो गया और इंस्टाग्राम पर शेयर होते ही चर्चा का विषय बन गया.

यह भी पढ़ें: लेबर पेन बर्दाश्त से हुआ बाहर तो गर्भवती महिला ने खुद ही ब्लेड से फाड़ लिया पेट! बच्चा सहित अंतड़िया भी बाहर

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@itz____rajit_____01)

 

क्यों हो रहा है इतना शेयर?

वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट itz___rajit__01 से पोस्ट किया गया, जिसे तीन दिनों में 12 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. 2 लाख से अधिक लाइक्स और हजारों कमेंट्स इस बात का संकेत हैं कि लोग इसे मजेदार भी मान रहे हैं और चिंताजनक भी. कई यूजर्स ने छात्र की ‘क्रिएटिविटी’ पर तंज कसा, तो कुछ ने इसे शिक्षा व्यवस्था की कमजोरी बताया. कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, “काश इतना दिमाग पढ़ाई में लगाया होता.” दूसरे ने मजाक में कहा, “अगर क्लास में चप्पल उतरवा ली तो क्या होगा?” वहीं कुछ लोगों ने इसे ‘नया फ्रॉड ट्रेंड’ करार दिया. 

यह भी पढ़ें: हिप्पो के पेट में था मेरा आधा शरीर और वह हाथ चबा रहा था... मौत के मुंह से लौटे शख्स की रोंगटे खड़ी करने वाली आपबीती

वीडियो भले ही मनोरंजन के तौर पर देखा जा रहा हो, लेकिन इसके पीछे की मानसिकता पर सवाल उठ रहे हैं. एक्सपर्ट का मानना है कि परीक्षा में असफल होने का डर, प्रतिस्पर्धा का दबाव और अपेक्षाओं का बोझ कई छात्रों को गलत रास्ता अपनाने पर मजबूर कर देता है. पढ़ाई से दूरी और शॉर्टकट की चाहत ऐसे जुगाड़ को जन्म देती है. सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होने से कुछ छात्रों को यह तरीका ‘स्मार्ट’ लग सकता है, जो आगे चलकर गंभीर परिणाम दे सकता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

board examcheating

Trending news

भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54000 हजार करोड़
How India Gives Report
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54000 हजार करोड़
लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा
Assam elections
लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा
'मेरे नाम से नाइजीरिया में बनाई गई फर्जी साइट्स..',CJI ने जताई साइबर क्राइम पर चिंता
CJI Surya Kant
'मेरे नाम से नाइजीरिया में बनाई गई फर्जी साइट्स..',CJI ने जताई साइबर क्राइम पर चिंता
1 अप्रैल से हाईवे पर बंद होगी ये सुविधा, FASTag-UPI बनेंगे सहारा; नोट कर लें डिटेल
FASTag
1 अप्रैल से हाईवे पर बंद होगी ये सुविधा, FASTag-UPI बनेंगे सहारा; नोट कर लें डिटेल
सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया मकसद
RSS chief Mohan Bhagwat
सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया मकसद
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
India AI Impact Summit
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
India-US trade deal
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
DNA
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
kerala politics
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
India AI Summit
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा