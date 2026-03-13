मुंह में फटा च्युइंग गम, हो गई लड़के की मौत! उड़ गया स्टूडेंट का आधा चेहरा, कांप गई लोगों की रूह

Trending Photos
Chewing Gum Explosion Case: एक केमिस्ट्री छात्र की मौत का मामला दुनिया के सबसे अजीब और डरावने हादसों में से एक माना जाता है. 25 साल के छात्र व्लादिमीर लिखोनोस की मौत उस समय हो गई जब उसके मुंह में रखा च्युइंग गम अचानक फट गया. यह घटना इतनी भयावह थी कि विस्फोट में उसके चेहरे का निचला हिस्सा और जबड़ा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. मिरर में छपी खबर के मुताबिक, उस समय वह विस्फोटक रसायनों के साथ काम कर रहा था और एक छोटी सी गलती ने पूरे हादसे को जन्म दे दिया.
क्या थी वह आदत जिसने हादसे को जन्म दिया?
बताया जाता है कि व्लादिमीर की एक अजीब आदत थी. वह च्युइंग गम का स्वाद बढ़ाने के लिए उसे अक्सर साइट्रिक एसिड में डुबोता था. साइट्रिक एसिड वही पदार्थ है जो नींबू जैसी चीजों में खट्टापन देता है. यह उसके लिए एक सामान्य दिनचर्या बन चुकी थी. लेकिन 2009 की उस सुबह उसने गलती से अपने गम को साइट्रिक एसिड की जगह एक खतरनाक विस्फोटक पाउडर में डुबो दिया. यही छोटी सी गलती उसकी जिंदगी के लिए घातक साबित हुई.
मुंह में जाते ही क्यों फट गया च्युइंग गम?
रिपोर्ट्स के अनुसार, जैसे ही व्लादिमीर ने गम को वापस अपने मुंह में रखा, उसमें मौजूद विस्फोटक पदार्थ सक्रिय हो गया. अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ. यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसके जबड़े और चेहरे का निचला हिस्सा पूरी तरह उड़ गया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उस समय उसकी मेज पर करीब 100 ग्राम संदिग्ध विस्फोटक पाउडर भी मिला था. खास बात यह थी कि वह पाउडर देखने में साइट्रिक एसिड जैसा ही लगता था, इसलिए किसी से भी ऐसी गलती हो सकती थी.
पुलिस और डॉक्टर ने देखा तो क्या कहा?
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. गंभीर चोटों की वजह से छात्र को बचाया नहीं जा सका. पुलिस प्रवक्ता एलविरा बिगानोवा ने बताया कि घटनास्थल का दृश्य इतना भयानक था कि अनुभवी पुलिसकर्मी भी इसे देखकर हिल गए. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बम स्क्वॉड को भी बुलाया गया, क्योंकि वहां मौजूद रसायन बेहद खतरनाक माने जा रहे थे.
स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार जिस विस्फोटक पाउडर का इस्तेमाल हुआ था, वह संभवतः TNT से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता था. हालांकि इस दावे की पूरी तरह पुष्टि नहीं हो पाई. जांच अधिकारियों का मानना था कि जैसे ही गम मुंह में गया, विस्फोट तुरंत हो गया और चोटें उसी पल घातक बन गईं. इसी वजह से डॉक्टरों के पास उसे बचाने का कोई मौका नहीं था.
क्या यह हादसा यूनिवर्सिटी में हुआ था या घर पर?
शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि यह घटना उस यूनिवर्सिटी में हुई जहां व्लादिमीर पढ़ाई करता था. हालांकि बाद में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उसे पहले ही यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था और वह अपने घर पर ही प्रयोग कर रहा था. यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी के अनुसार वह केमिस्ट्री में अच्छा छात्र था और इस विषय में उसे अच्छे अंक भी मिलते थे. लेकिन वह अपनी डिप्लोमा थीसिस पूरी नहीं कर पाया और इसी कारण उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था.