मैडम की शादी में गया स्टूडेंट, स्टेज पर ही पूछने लगा डाउट, दुल्हन बनी टीचर ने दिया ये जवाब

Viral Video: स्कूल में टीचर को पढ़ाते और छात्रों को पढ़ते तो आपने कई बार देखा होगा. इस दौरान बच्चे टीचर से खूब सवाल जवाब करते हैं. टीचर की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो स्टूडेंट के सभी डाउट क्लीयर करे, लेकिन तब क्या हो जब स्कूल के बाहर भी पढ़ाई या जॉब आपका पीछा ना छोड़े. जी हां, कई बच्चों को ये समझ नहीं आता कि मैडम सिर्फ स्कूल में ही मैडम हैं स्कूल से निकलने के बाद उनकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है. वायरल हो रहा वीडियो आपको हैरान भी कर देगा और हंसने का भी मौका देगा. एक स्टूडेंट डाउट क्लीयर करने के लिए मैडम की शादी में ही पहुंच जाता है. यहां टीचर दुल्हन बनकर स्टेज पर खड़ी है और ये स्टूडेंट उनके डाउट पूछने लगता है. इस दौरान मैडम भी कमाल का रिएक्शन देती हैं. चलिए जानते हैं टीचर ने क्या जवाब दिया.

क्या बोली टीचर?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @rajgarh_mamta1 नाम के हैंडल से ये वीडियो पोस्ट किया गया है. वीडियो को कैप्शन में लिखा है कि टीचर का रिएक्शन देखने लायक था. स्कूल छूट सकता है, होमवर्क छूट सकता है, पर 'doubts' कभी पीछा नहीं छोड़ते. जब आपकी पढ़ाई का साया शादी के मंडप तक पहुंच जाए. एक छात्र ने अपनी टीचर की शादी में जाकर पूछा "Ma'am, I have one doubt." वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि स्टूडेंट शादी के स्टेज पर मैडम के पास जाता है और कहता है, "मैम एक डाउट था?" इतना सुनने के बाद मैडम हंसते हुए कहती हैं, "इस पीरियड के बाद आना, बोला था ना." इस दौरान टीचर भी खूब हंसने लगती हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं और जमकर लाइक शेयर कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि क्लासरूम की आदत शादी तक पहुंच गई. चलिए देखते हैं इस वीडियो पर जनता का क्या रिएक्शन आया है.

टीचर का रिएक्शन देखने लायक था। स्कूल छूट सकता है, होमवर्क छूट सकता है, पर 'doubts' कभी पीछा नहीं छोड़ते। Add Zee News as a Preferred Source जब आपकी पढ़ाई का साया शादी के मंडप तक पहुँच जाए। एक छात्र ने अपनी टीचर की शादी में जाकर पूछा “Ma'am, I have one doubt” pic.twitter.com/HQbtP4Oa04 — ममता राजगढ़ (@rajgarh_mamta1) February 19, 2026

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने कमाल का रिएक्शन दिया है. एक यूजर ने लिखा, "टीचर बेचारी सोच रही होगी क्या जवाब दूं इसको." दूसरे यूजर ने लिखा, "अरे भाई शादी है बेचारी की यहां तो माफ कर दे." तीसरे यूजर ने लिखा, "सब कुछ अभी पूछ लेगा क्या?"

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.