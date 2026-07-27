/TCS की नौकरी छोड़ शुरू किया चावल का बिजनेस! अब सालाना कमा रहा 25 लाख, वायरल पोस्ट ने उड़ाए लोगों के होश

हर साल लाखों छात्र इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी बड़ी कंपनी में नौकरी पाने का सपना देखते हैं. खासकर अगर कैंपस प्लेसमेंट में TCS जैसी कंपनी का ऑफर मिल जाए तो ज्यादातर लोग बिना ज्यादा सोचे उसे स्वीकार कर लेते हैं. लेकिन एक युवक ने बिल्कुल उल्टा फैसला लिया.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रही एक पोस्ट के अनुसार, इस लड़के ने कॉर्पोरेट नौकरी की बजाय अपने चावल के बिजनेस को प्राथमिकता दी. शुरुआत में उसके फैसले पर सवाल उठे, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि उसी फैसले ने उसकी जिंदगी बदल दी. पोस्ट सामने आने के बाद लोग नौकरी और बिजनेस के बीच तुलना करने लगे हैं. हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.
यह कहानी एक्स यूजर अंकित पांडे की पोस्ट से सामने आई. उन्होंने दावा किया कि उनके एक दोस्त को कैंपस प्लेसमेंट के दौरान TCS में नौकरी मिली थी. परिवार और जानने वाले चाहते थे कि वह नौकरी जॉइन करे, क्योंकि इसे सुरक्षित भविष्य माना जा रहा था. लेकिन लड़के ने अलग सोच अपनाई. उसने नौकरी करने की बजाय खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला लिया. शुरुआत में कई लोगों ने उसे गलत बताया और कहा कि वह बड़ा मौका गंवा रहा है.
पोस्ट के मुताबिक, लड़के ने चावल के बिजनेस में उतरने का फैसला किया. उसने गांव-गांव जाकर किसानों से सीधे चावल खरीदना शुरू किया. इससे उसे बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा. इसके बाद चावल की सफाई कराई गई, पैकिंग की गई और अपना ब्रांड तैयार किया गया. फिर इस ब्रांड के तहत तैयार चावल को बाजार में उतारा गया. बताया गया कि धीरे-धीरे उसने अलग-अलग इलाकों में अपनी सप्लाई चेन मजबूत कर ली और खुदरा दुकानदारों के साथ सीधा नेटवर्क बना लिया.
My friend got a placement at TCS.
He rejected it.
Everyone said he was making the biggest mistake of his life.
Today, he earns around rs25 lakh a year selling rice.
He buys rice directly from farmers across multiple villages and states, cleans it, packs it under his own… pic.twitter.com/93Ih45YckG
— Ankit Pandey (@iamankitpande) July 24, 2026
वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि आज उसका नेटवर्क करीब 200 रिटेल दुकानों तक पहुंच चुका है. इन दुकानों को हर महीने नियमित रूप से चावल की सप्लाई की जाती है. किसानों से खरीद से लेकर पैकिंग और दुकानों तक माल पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया उसने खुद व्यवस्थित की. इसी वजह से कारोबार लगातार बढ़ता गया.
पोस्ट में कारोबार का पूरा हिसाब भी साझा किया गया है. दावा किया गया कि किसान से चावल लगभग 35 रुपये प्रति किलो में खरीदा जाता है. इसके बाद पैकिंग पर करीब 3 रुपये प्रति किलो और ट्रांसपोर्ट पर लगभग 2 रुपये प्रति किलो खर्च आता है. इसका मतलब कुल लागत करीब 40 रुपये प्रति किलो बैठती है. इसके बाद यही पैक किया हुआ चावल दुकानदारों को 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है. दुकानदार इसे ग्राहकों को करीब 55 से 57 रुपये प्रति किलो में बेचते हैं. इस तरह पोस्ट में प्रति किलो लगभग 10 रुपये के मुनाफे का दावा किया गया है.
वायरल पोस्ट के अनुसार, लड़का हर महीने करीब 200 क्विंटल यानी लगभग 20 हजार किलो चावल बाजार में सप्लाई करता है. इसी आधार पर अनुमान लगाया गया कि सालभर में उसकी कमाई करीब 25 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. हालांकि, इन आंकड़ों की किसी स्वतंत्र स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है.
यह पोस्ट वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के अलग-अलग विचार सामने आए. कुछ लोगों ने कहा कि जोखिम उठाने वालों को ही बड़ा फायदा मिलता है. कई यूजर्स का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति सही योजना के साथ कारोबार शुरू करे और लगातार मेहनत करे तो वह अच्छी नौकरी से ज्यादा कमाई कर सकता है. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि हर किसी के लिए ऐसा करना आसान नहीं होता. कारोबार में पैसा लगाने के साथ-साथ बाजार की समझ, ग्राहकों का भरोसा और लगातार मेहनत भी जरूरी होती है.
इस पोस्ट ने एक बार फिर नौकरी और बिजनेस की बहस को हवा दे दी. कुछ लोगों का कहना था कि नौकरी में हर महीने तय सैलरी मिलती है, जबकि कारोबार में जोखिम ज्यादा होता है. दूसरी ओर, कई यूजर्स ने लिखा कि अगर कोई अपना ब्रांड बना ले और सप्लाई चेन मजबूत कर ले तो लंबे समय में बिजनेस ज्यादा फायदा दे सकता है. कुछ लोगों ने यह भी याद दिलाया कि सोशल मीडिया पर शेयर किए गए ऐसे दावों को पूरी तरह सच मानने से पहले उनकी पुष्टि करना जरूरी है.
यह कहानी सच हो या सिर्फ एक वायरल दावा, लेकिन इसने एक जरूरी सवाल जरूर खड़ा कर दिया है. क्या सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता है? आज भी लाखों युवा अच्छी नौकरी का सपना देखते हैं, जबकि कई लोग अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं. दोनों रास्तों की अपनी-अपनी चुनौतियां और फायदे हैं. नौकरी सुरक्षा देती है, जबकि बिजनेस में जोखिम ज्यादा होता है, लेकिन संभावनाएं भी बड़ी हो सकती हैं. फिलहाल, वायरल पोस्ट में किए गए दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. फिर भी इस कहानी ने लोगों को यह सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है कि अगर सही योजना, मेहनत और धैर्य हो तो पारंपरिक रास्तों से हटकर भी सफलता हासिल की जा सकती है.
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