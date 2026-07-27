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TCS की नौकरी छोड़ शुरू किया चावल का बिजनेस! अब सालाना कमा रहा 25 लाख, वायरल पोस्ट ने उड़ाए लोगों के होश

कैंपस प्लेसमेंट से मिली TCS की नौकरी छोड़कर एक लड़के ने ऐसा फैसला लिया, जिसे पहले लोगों ने बड़ी गलती बताया. लेकिन अब सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि वही लड़का आज अपने चावल के बिजनेस से सालाना करीब 25 लाख रुपये कमा रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 27, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:57 AM IST
TCS की नौकरी छोड़ शुरू किया चावल का बिजनेस! अब सालाना कमा रहा 25 लाख, वायरल पोस्ट ने उड़ाए लोगों के होश
Image Credit: Image credit: X/@iamankitpande

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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