Spelling: बार-बार नाम की स्पेलिंग गलत लिखता था प्रोफेसर, फिर भड़के स्टूडेंट ने उठाया ये कदम

Name Of Student On Screenshot: सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें एक छात्र ने अपने प्रोफेसर से भिड़ने का फैसला तब किया जब वह उसका नाम बार बार गलत लिख रहा था. उसने अपने प्रोफेसर को संबोधित करते हुए एक मेल लिखा और अपनी नाराजगी साझा की. इतना ही नहीं उसने अपने प्रोफेसर को भेजे गए मेल का एक स्क्रीनशॉट भी ट्विटर पर शेयर किया है.

दरअसल, ट्विटर पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है. खुद सईद नाम के उसी स्टूडेंट ने इसे शेयर किया है. इसमें एक स्टूडेंट का ईमेल दिख रहा है. इसमें लिखा गया है कि नमस्कार प्रोफेसर. मैं यह पूछना चाहता था कि जब आप स्क्रीन पर होते हैं तो आप हर ईमेल के साथ मेरा नाम गलत क्यों लिखते हैं? मुझे यह काफी अप्रिय लगता है कि आप उसी ईमेल में दूसरी वर्तनियों को सही तरीके से लिखते हैं जबकि मेरा नाम गलत लिख देते हैं.

उसने आगे लिखा कि कई बार ऐसा हुआ जब स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से लिखे गए मेरे नाम की वर्तनी आप गलत कर देते हैं. इसके बाद स्टूडेंट ने अपने नाम की सही स्पेलिंग लिखकर अंत में उस ईमेल को अपने प्रोफेसर के पास भेज दिया. हालांकि बाद के ट्वीट्स में सईद ने यह भी उल्लेख किया कि उसे प्रोफेसर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है.

जैसे ही यह स्क्रीनशॉट शेयर किया गया यह वायरल हो गया. ट्विटर यूजर्स ने छात्र को पूरा समर्थन दिया और कुछ ने तो अपनी मुश्किलों की कहानी भी साझा की. एक यूजर ने लिखा कि मैंने तो अपना पूरा जीवन अपने नाम की गलत वर्तनी और गलत उच्चारण के साथ बिताया है. यह एक ऐसा संघर्ष हो जो वास्तविक है. फिलहाल यह वायरल हो रहा है.

this email I sent to my professor that kept misspelling my name was my girlboss moment pic.twitter.com/lckub3vMjY

— Hurt CPain (@SaeedDiCaprio) January 1, 2023