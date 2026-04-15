18 साल का छात्र और 29 साल की मैडम! रात को भेजा मैसेज- कल क्लास के बाद फिल्म चलोगे? मच गया बवाल

Student Whatsapp Chat: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर इन दिनों एक छात्र और उसकी टीचर के बीच हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट काफी सुर्खियां बटोर रहा है. मामला तब गंभीर हो गया जब छात्र ने दावा किया कि उसकी टीचर उसे अकेले फिल्म देखने के लिए बुला रही थीं. इस घटना ने शिक्षकों और छात्रों के बीच के पेशेवर रिश्तों की गरिमा पर एक नई बहस छेड़ दी है.

क्या है वायरल चैट में?

रेडिट पर "मेरी टीचर ने मुझे उनके साथ मूवी देखने के लिए कहा" टाइटल के साथ पोस्ट किए गए इस स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि टीचर छात्र को मैसेज करती हैं. वे लिखती हैं, "चूंकि तुम्हारी कल सिर्फ एक ही क्लास है, क्या तुम मेरे साथ 'Project Hail Mary' देखने चलोगे?" इतना ही नहीं, टीचर ने यह भी कहा कि अगर छात्र तैयार होता है, तो वह स्कूल से हाफ-डे की छुट्टी भी ले सकती हैं.

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छात्र की सूझबूझ

18 साल के इस छात्र ने बेहद विनम्रता से इस ऑफर को ठुकरा दिया. छात्र ने जवाब दिया, "मैम, मुझे माफ करें लेकिन मेरा पहले से ही एक दोस्त के साथ प्लान तय है." जब टीचर ने छात्र को अपना प्लान बदलने का सुझाव दिया, तो छात्र ने दोबारा मना कर दिया. छात्र ने अपनी पोस्ट में यह भी बताया कि टीचर अक्सर उसे बड़े प्यार से पुकारती थीं, जो उसे थोड़ा अलग लगता था.

इंटरनेट पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़

पोस्ट वायरल होने के बाद ज्यादातर लोग छात्र के समर्थन में आए. एक यूजर ने लिखा, "भाई, अगर यह सच है तो तुमने बहुत समझदारी दिखाई. उनके साथ कभी मत जाना और अपने माता-पिता या प्रिंसिपल को इसके बारे में जरूर बताओ." वहीं कुछ लोगों ने इसे 'Creepy' यानी डरावना व्यवहार करार दिया और कहा कि अगर यहां जेंडर बदला होता (यानी पुरुष टीचर और महिला छात्रा होती), तो अब तक बड़ी कार्रवाई हो चुकी होती.

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हालांकि, कुछ यूजर्स ने इसे अलग नजरिए से भी देखा. कुछ का मानना था कि शायद टीचर अकेली महसूस कर रही हों और उन्हें सिर्फ एक दोस्त की तलाश हो. लेकिन अधिकांश लोग इसे एक शिक्षक के लिए बेहद अनुचित व्यवहार मान रहे हैं. फिलहाल, यह पोस्ट सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से शेयर की जा रही है.