Advertisement
trendingNow13179236
Hindi Newsजरा हटके18 साल का छात्र और 29 साल की मैडम! रात को भेजा मैसेज- कल क्लास के बाद फिल्म चलोगे? मच गया बवाल

18 साल का छात्र और 29 साल की मैडम! रात को भेजा मैसेज- कल क्लास के बाद फिल्म चलोगे? मच गया बवाल

टीचर ने छात्र को भेजा 'मूवी डेट' का ऑफर. 18 साल के छात्र और टीचर के बीच हुई वाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. जानें क्या है पूरा मामला और क्यों छात्र के जवाब की इंटरनेट पर तारीफ हो रही है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 15, 2026, 08:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

18 साल का छात्र और 29 साल की मैडम! रात को भेजा मैसेज- कल क्लास के बाद फिल्म चलोगे? मच गया बवाल

Student Whatsapp Chat: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर इन दिनों एक छात्र और उसकी टीचर के बीच हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट काफी सुर्खियां बटोर रहा है. मामला तब गंभीर हो गया जब छात्र ने दावा किया कि उसकी टीचर उसे अकेले फिल्म देखने के लिए बुला रही थीं. इस घटना ने शिक्षकों और छात्रों के बीच के पेशेवर रिश्तों की गरिमा पर एक नई बहस छेड़ दी है.

क्या है वायरल चैट में?

रेडिट पर "मेरी टीचर ने मुझे उनके साथ मूवी देखने के लिए कहा" टाइटल के साथ पोस्ट किए गए इस स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि टीचर छात्र को मैसेज करती हैं. वे लिखती हैं, "चूंकि तुम्हारी कल सिर्फ एक ही क्लास है, क्या तुम मेरे साथ 'Project Hail Mary' देखने चलोगे?" इतना ही नहीं, टीचर ने यह भी कहा कि अगर छात्र तैयार होता है, तो वह स्कूल से हाफ-डे की छुट्टी भी ले सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

5 घंटे तक 'मुर्दा' रहने के बाद जिंदा हुआ शख्स! हार्ट बीट बंद, शरीर हुआ पत्थर; फिर

छात्र की सूझबूझ

18 साल के इस छात्र ने बेहद विनम्रता से इस ऑफर को ठुकरा दिया. छात्र ने जवाब दिया, "मैम, मुझे माफ करें लेकिन मेरा पहले से ही एक दोस्त के साथ प्लान तय है." जब टीचर ने छात्र को अपना प्लान बदलने का सुझाव दिया, तो छात्र ने दोबारा मना कर दिया. छात्र ने अपनी पोस्ट में यह भी बताया कि टीचर अक्सर उसे बड़े प्यार से पुकारती थीं, जो उसे थोड़ा अलग लगता था.

इंटरनेट पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़

पोस्ट वायरल होने के बाद ज्यादातर लोग छात्र के समर्थन में आए. एक यूजर ने लिखा, "भाई, अगर यह सच है तो तुमने बहुत समझदारी दिखाई. उनके साथ कभी मत जाना और अपने माता-पिता या प्रिंसिपल को इसके बारे में जरूर बताओ." वहीं कुछ लोगों ने इसे 'Creepy' यानी डरावना व्यवहार करार दिया और कहा कि अगर यहां जेंडर बदला होता (यानी पुरुष टीचर और महिला छात्रा होती), तो अब तक बड़ी कार्रवाई हो चुकी होती. 

AI के प्यार में दे दी जान! 'डिजिटल बीवी' ने बुलाया और शख्स ने कर लिया सुसाइड

हालांकि, कुछ यूजर्स ने इसे अलग नजरिए से भी देखा. कुछ का मानना था कि शायद टीचर अकेली महसूस कर रही हों और उन्हें सिर्फ एक दोस्त की तलाश हो. लेकिन अधिकांश लोग इसे एक शिक्षक के लिए बेहद अनुचित व्यवहार मान रहे हैं. फिलहाल, यह पोस्ट सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से शेयर की जा रही है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

WhatsApp chat

Trending news

850 सीटों का मास्टर प्लान: UP बनेगा ‘सुपर पावर’, बाकी राज्यों का क्या होगा हाल?
Lok Sabha
850 सीटों का मास्टर प्लान: UP बनेगा ‘सुपर पावर’, बाकी राज्यों का क्या होगा हाल?
नोएडा में पहले मजदूर, अब 'मेड', कौन बना रहा टारगेट? हिंसा की 'साजिश' का DNA टेस्ट
noida maid protest
नोएडा में पहले मजदूर, अब 'मेड', कौन बना रहा टारगेट? हिंसा की 'साजिश' का DNA टेस्ट
जम्मू-कश्मीर में गूंजे मचैल माता के जयकारे, पहले दिन 10 हजार भक्तों ने किए दर्शन
Machail Mata Yatra
जम्मू-कश्मीर में गूंजे मचैल माता के जयकारे, पहले दिन 10 हजार भक्तों ने किए दर्शन
543 से बढ़कर 850 हो सकती हैं लोकसभा की सीटें! विपक्ष को मिला मसौदा, मगर खोला मोर्चा
women reservation
543 से बढ़कर 850 हो सकती हैं लोकसभा की सीटें! विपक्ष को मिला मसौदा, मगर खोला मोर्चा
पंजाब सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात, हर महीने भरेगी जेब; मिलेंगे इतने पैसे
Punjab news
पंजाब सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात, हर महीने भरेगी जेब; मिलेंगे इतने पैसे
ट्यूलिप गार्डन ने बढ़ाई कश्मीर की खूबसूरती, घाटी में लौटी पर्यटकों की बहार
Jammu-kashmir
ट्यूलिप गार्डन ने बढ़ाई कश्मीर की खूबसूरती, घाटी में लौटी पर्यटकों की बहार
होर्मुज में हाहाकार के बीच पीएम मोदी और ट्रंप ने की बातचीत, 40 मिनट चली फोन कॉल
iran us war
होर्मुज में हाहाकार के बीच पीएम मोदी और ट्रंप ने की बातचीत, 40 मिनट चली फोन कॉल
एक घर, दो उम्मीदवार, तीनों पार्टियों से ऑफर...गुजरात में ट्विस्ट; कपल की खुली किस्मत
Gujarat election
एक घर, दो उम्मीदवार, तीनों पार्टियों से ऑफर...गुजरात में ट्विस्ट; कपल की खुली किस्मत
क्या है MRT, जो बनेगा अमरनाथ यात्रियों का 'सुरक्षा कवच', मुश्किलों से निकालेगा बाहर?
Amarnath Yatra 2026
क्या है MRT, जो बनेगा अमरनाथ यात्रियों का 'सुरक्षा कवच', मुश्किलों से निकालेगा बाहर?
'घाटी में नहीं देंगे जंगल राज की इजाजत...,' रामबन घटना पर उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
Jammu-kashmir
'घाटी में नहीं देंगे जंगल राज की इजाजत...,' रामबन घटना पर उमर अब्दुल्ला की चेतावनी