Answer Sheet: छात्र ने सवाल में ढूंढ लिया जवाब, कुछ ऐसा लिखा कि टीचर हो गया इम्प्रेस, दिया पूरा नंबर

Smart Student: कई बार छात्र अपने अजीबोगरीब जवाब के चलते वायरल हो जाते हैं. लेकिन कई बार वे ऐसा स्मार्ट जवाब देते हैं कि खुद टीचर भी वाहवाही करने लगते हैं. इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई है जिसमें एक प्रश्न के जवाब में छात्र ने कुछ ऐसा लिख दिया कि वह ना सिर्फ यह वायरल हो गया बल्कि लोग उसकी तारीफ करने लगे हैं.

वही 5 वर्ड लिख दिए

दरअसल, इस तस्वीर को एक यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है. इसमें दिख रहा है कि एक सवाल में अंग्रेजी में छात्र से पूछा गया जिसमें लिखा था, पांच ऐसे शब्द लिखें जिनका आप उच्चारण कर सकते हैं (Write Five words you can spell) इसके बाद उस छात्र ने सवाल में से ही अपना जवाब ढूंढ लिया और वही 5 वर्ड लिख दिए जो सवाल में पूछा गया था. यानी कि Write Five words you can spell. इस जवाब के लिए उसने अपना ऐसा दिमाग लगाया कि टीचर भी हैरान रह गया.

आंसर शीट में दिख रहा है की टीचर ने उसके जवाब के लिए पूरे अंक दिए हैं और आखिरी में बहुत चालाक यानी कि इंग्लिश में वेरी क्लेवर भी लिख दिया है. इसके बाद छात्र का यह जवाब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है. लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

असल में इस सवाल का जवाब देने में छात्र ने बड़ी समझदारी से काम लिया और जवाब में उन्हीं शब्दों को एक-एक करके लिख दिया जिनका प्रयोग सवाल में किया गया है. अर्थात 1. Five, 2. Words, 3. You, 4. Can, 5. Spell, उसकी इस स्मार्टनेस से कॉपी चेक करने वाला टीचर भी इम्प्रेस हो गया. जब यह जवाब वायरल हुआ तो लोग भी प्रशंसा करने लगे.

damn he’s good pic.twitter.com/xVD3gCzYeW — internet hall of fame (@InternetH0F) March 19, 2023

