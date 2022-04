10वीं की परीक्षा में नकल करने के लिए स्टूडेंट ने लगाई ऐसी ट्रिक, देखकर चकरा जाएगा सिर

10th Board Exam Cheating Video: परीक्षा के दौरान नकल करने की बात आती है, तो छात्रों के पास तरह-तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स (Tips & Tricks) होते हैं. इसके अलावा, टेक्नोलॉजी ने अब इसे और भी आसान बना दिया है. ऐसे ही एक हालिया मामले में, फतेहाबाद जिले में कक्षा 10 के एक छात्र को बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (BSEH) के फ्लाइंग स्क्वाड ने उसकी अंग्रेजी परीक्षा के दौरान नकल करते हुए पकड़ा. छात्र एक कांच के क्लिपबोर्ड का उपयोग कर रहा था, जिसके बीच में उसने एक मोबाइल फोन फंसा रखा था.

छात्र ने नकल करने के लिए ऐसा दिमाग लगाया, जब लोगों ने देखा तो हैरान रह गए. उसने धोखा देने के लिए व्हाट्सएप सहित कई ऐप खोल रखे थे. नकल करने वाला छात्र फोन को कागज से छुपा रहा था. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में छात्र के व्हाट्सएप चैट पर पोस्ट किए गए टेक्स्टबुक के पन्नों की 11 तस्वीरें दिखाई गईं.

पत्रकार दीपेंद्र देसवाल ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही बोर्ड परीक्षा में हरियाणा के फतेहाबाद जिले के एक परीक्षा केंद्र में परीक्षा में नकल करने के लिए क्लिपबोर्ड में एक परीक्षार्थी ने स्मार्टफोन फिट करवा दिया. उड़न दस्ते ने अनुचित साधनों के प्रयोग का पता लगा लिया.'

One of the examinees got a smartphone fitted in the clipboard for cheating in exam at an examination centre in Fatehabad district of #Haryana in the Board examination being conducted by the Board of School Education. The flying squad detected use of unfair means. @thetribunechd pic.twitter.com/aCXejWV1Sa

— Deepender Deswal (@deependerdeswal) April 5, 2022