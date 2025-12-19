खुद को मिस्टर इंडिया समझ छिपकर ले रहा था क्लास में एंट्री, मास्टर जी ने ऐसे सेट की फिल्डिंग

Advertisement
Viral Video: सोशल मीडिया पर क्लासरूम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक स्टूडेंट टीचर की नजर से बचकर क्लास में घुसने की कोशिश करता है और कुछ इस तरह पकड़ा जाता है जो उसने सपने में भी नहीं सोची होगी. आप भी देखें ये मजेदार वीडियो.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 19, 2025, 11:54 PM IST
Viral Video: इंटरनेट पर आए दिन वीडियो वायरल होते रहते हैं कुछ वीडियो काफी इमोशनल करने वाले होते हैं तो कुछ इतने मजेदार होते हैं दर्शकों का हंसते-हंसते पेट दुख जाता है. ऐसा ही एक मजेदार वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्चा खुद को मिस्टर इंडिया समझकर क्लासरूम में घुसता है और टीचर की निगाहों से बचना तो दूर, बल्कि टीचर के ही हाथ लग जाता है. चलिए जानते हैं मास्टर साहब ने इस बच्चे को कैसे पकड़ा.

मास्टर साहब ने लगाया जुगाड़?
सोशल मीडिया पर स्कूल के वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें छोटे बच्चे मजेदार हरकत कर रहे होते हैं कुछ बच्चे शैतानी करते नजर आते हैं तो कुछ टीचर के साथ फन एक्टिविटी करते दिखाई देते हैं. लेकिन इस बार जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है वो थोड़ा अलग है. आपने भी बचपन में कभी ना कभी ऐसा जरूर किया होगा याद कीजिए अपने स्कूल के वो दिन जब क्लास में जाने पर लेट हो जाते थे तो टीचर की निगाह से बचकर चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते थे और कोशिश करते थे कि टीचर हमें आते हुए नोटिस ना करे. ऐसा ही इस बच्चे ने किया लेकिन टीचर को पहले ही पता था इसलिए उसने ऐसा जुगाड़ बैठाया कि स्टूडेंट रंगे हाथों पकड़ा गया.
 यह भी पढ़ें: स्कूल की मॉर्निंग प्रेयर में झूमने लगा मासूम, Video देखकर यूजर्स बोले- आज मैगी लाया

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Javad Gholami (@javad.gholami.asl)

कैसे पकड़ा गया बच्चा?
दरअसल, जब बच्चा टीचर से छिपकर क्लास में जा रहा था तो उसको पता ही नहीं था कि मास्टर साहब उसी की सीट पर बैठे हैं. बच्चे को ध्यान ब्लैक बोर्ड की ओर था उसको लगा कि मास्टर साहब पढ़ा रहे होंगे और बच्चे को पीछे से भागकर जैसे ही अपनी सीट पर बैठा तो देखा कि मास्टर साहब बराबर में ही बैठे हमने पास टीचर को बैठा देख बच्चे के होश उड़ गए.

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @javad.gholami.asl नाम के हैंडल से शेयर किया गया और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो पर यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, लेकिन टीचर ने इसको रिसीव कर लिया.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

classroomViral Videotrending

