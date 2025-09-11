स्कूल में बल्ब वाली शर्ट पहनकर पहुंचा ये बच्चा, मास्टर जी को जलाकर दिखाई लाइट

Viral Video: सोशल मीडिया पर बच्चों की मासूमियत के वीडियो वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का लाइट वाली शर्ट पहनकर स्कूल आया है. जब मास्टर जी पूछते हैं कि लाइट जलाकर दिखाओं तो ये लड़का लाइट भी जलाकर दिखाता है.

क्या सच में जलता है बल्ब?

वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक क्लास रूम में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और एक बच्चा मास्टर जी के सामने खड़ा है. इस दौरान मास्टर जी बच्चे की शर्ट की तारीफ करते हैं. शर्ट की जेब की दूसरी तरफ एक लाइट लगी दिखाई देती है. तो टीचर ने पूछा कि ये शर्ट में क्या लगा है. इसका जवाब देते हुए लड़के ने कहा, "बल्ब." इसके बाद मास्टर जी ने पूछा- ये बल्ब लगवाया है या लगा हुआ है. तब लड़का कहता है कि लगा हुआ है. फिर मास्टर जी बल्ब जलाने के लिए कहते हैं और ये लड़का तुरंत लाइट पर हाथ मारता है और वो जल जाती है.

कितने रुपये की है ये शर्ट?

इसके बाद टीचर शर्ट की तारीफ करते हैं और फिर पूछते हैं कि ये बल्ब वाली शर्ट तो बहुत महंगी होगी. इसके जवाब में लड़का कहता है कि 100 रुपये की है. इस पूरी वीडियो में लड़के की मासूमियत इतनी प्यारी थी कि मानों उसने सब कुछ हासिल कर लिया हो.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @sk_filmsup नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है. वीडियो देखने के बाद लोगों ने अच्छे-अच्छे कमेंट किए हैं. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "इस लड़के के पापा पक्का लाइट का काम करते होंगे." दूसरे यूजर ने लिखा, "असली खुशी यही है बाकी सब मोह माया है." तीसरे यूजर ने लिखा, "जो भी हो इस उम्र में यही खुशी ज्यादा होती है."



