मास्साब दो दिना से चढ़ रओ है जो बुखार... छात्र ने बुंदेलखंडी में लिखा मजेदार लीव एप्लिकेशन, पूरा पढ़कर हंस पड़े लोग

Leave Application: अक्सर हम स्कूल में रटा-रटाया 'सक-विनय निवेदन है' वाला फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं. लेकिन बुंदेलखंड के एक छात्र ने अपनी मिट्टी की खुशबू और ईमानदारी को कागज़ पर उतार दिया. छात्र की यह एप्लीकेशन अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी हुई है. छात्र ने अपनी बात को इतने मजेदार और सीधे तरीके से लिखा है कि लोग इसे बार-बार पढ़ रहे हैं. इस मज़ेदार लेटर को आईएएस (IAS) अधिकारी अर्पित वर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल से साझा किया है.

उन्होंने बताया कि यह छात्र बुंदेलखंड का रहने वाला है. जैसे ही उन्होंने यह पोस्ट शेयर किया, नेटिजन्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. लोग छात्र की ईमानदारी और उसकी ठेठ भाषा की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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बुंदेलखंडी भाषा में स्टूडेंट ने मांगी छुट्टी

आईएएस अधिकारी अर्पित वर्मा ने पोस्ट शेयर किया था, जिसमें कलुआ नाम के एक छात्र का अनोखा अवकाश प्रार्थना पत्र दिखाया. बुंदेलखंडी भाषा में लिखे गए इस आवेदन में छात्र ने अपनी बीमारी का विवरण देते हुए छुट्टी की मांग की थी. कलुआ ने लिखा, 'तो मास्साब ऐसो है कि दो दिना से चड़ रओ है जो बुखार उपर से जा नाक बह रई सो अलग. जई के मारे हम सकूल नई आ पाहे सो तमाए पाऊ पर के निवेदन आए कि दो-चार दिना कि छुट्टी दे देते तो बड़ो अच्छो रहतो.' यानी गुरुजी बात ऐसी है कि दो दिनों से बुखार चढ़ा हुआ है और ऊपर से नाक अलग बह रही है. इसी कारण मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, इसलिए आपसे पैर छूकर निवेदन है कि अगर आप दो-चार दिनों की छुट्टी दे देते तो बड़ी कृपा होती.

लेटर का अंत मजेदार तरीके से होता है जब छात्र लिखा, "भले ही मैं स्कूल आऊं या न आऊं, कौन सा स्कूल बंद हो जाएगा. आपका कलुआ."

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कैसा रही लोगों की प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को 10 हजार से ज्यादा लाइक्स और ढेरों कमेंट्स मिले हैं. छात्र के इस मजाकिया पत्र ने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया. कई यूजर्स ने मजाकिया लहजे में कहा कि भविष्य में वे भी छुट्टी के लिए इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे. एक शख्स ने लिखा, "शानदार! क्या गजब की बात कही है।" वहीं दूसरे ने लिखा, "कलुआ की बात में दम है, उसके न आने से स्कूल थोड़ी न बंद हो जाएगा." एक अन्य यूजर ने लिखा, "सर, हमारे बुंदेलखंड का इतना मजाक मत उड़ाइए." इसके अलावा, कई लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा को इस तरह देखकर काफी उत्साहित नजर आए और कमेंट सेक्शन में 'जय बुंदेलखंडी' के नारे भी लिख दिए.