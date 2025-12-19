खेल-खेल में फिजिक्स समझ रहे स्कूल के बच्चे, कभी उड़ने लगे बाल तो कभी लगा करंट

Study in Fun Way: इन दिनों सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें बच्चे मौज-मस्ती करते हुए फिजिक्स को समझ रहे हैं. चलिए जानते हैं स्टूडेंट्स कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं और इस जादू के पीछे कौन सी साइंस है.
Viral Video: स्कूल में बच्चों को कई एक्टिविटी कराई जाति हैं, लेकिन सबसे अच्छी एक्टिविटी उसी को माना जाता है जिसमें बच्चे की मौज-मस्ती भी हो जाए और कॉन्सेप्ट भी क्लीयर हो जाए. इन दिनों सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें बच्चे मौज मस्ती करते हुए फिजिक्स को समझ रहे हैं. चलिए जानते हैं स्टूडेंट्स कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं.
बच्चों को दिखाया साइंस का जादू
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि स्कूल की छात्राएं लाइन लगाकर खड़ी हैं और दो लड़कियां उनके सिर पर एक चादर को रगड़ रही हैं. दोनों तरफ दो लड़कियां खड़ी हो जाती हैं और बीच में कुछ लड़किया लाइन बनाकर खड़ी हो जाती हैं और इसके बाद शुरू होता है साइंस का जादू. दोनों सिरों पर खड़ी लड़कियों के हाथ में चादर के सिरे होते हैं और वे बीच में खड़ी लड़कियों के सिर पर चादर और आगे पीछे रगड़ती हैं. इसके बाद जैसे ही वो चादर को सिर से हटाती हैं तो लड़कियों के बाल भी चादर की ओर खिचने लगते हैं ऐसा लगता है जैसे बाल लोहे के हों और चादर में कोई चुम्बक चली हो, लेकिन इस जादू के जरिए बच्चे साइंस को समझ रहे हैं.
छूने पर लगता है करंट
इसके बाद वीडियो में दिखता है कि सभी स्टूडेंट एक एक कर इसका एक्सपीरियंस लेते हैं. एक स्टूडेंट को चेयर पर बैठाया जाता और दो स्टूडेंट मिलकर उसके सिर पर चादर को रगड़ते हैं. जब वे चादर को हटाते हैं और इसके बाद कोई उस स्टूडेंट को छूता है तो उस बच्चे को जोरदार झटका लगता है. सभी छात्र एक एक कर इस जादू का मजा लेते हैं.
क्यों लगता है करंट?
दरअसल, स्कूल के बच्चों को मौज मस्ती में जो जादू दिखाया जा रहा है उस जादू के पीछे फिजिक्स है. ये स्थैतिक विद्युत (Static Electricity) का मामला है. आसान भाषा में समझें तो जब किसी वस्तु को बालों पर रगड़ा जाता है तो फ्रिक्शन पैदा होता है. इस घर्षण से (friction) से इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाते हैं जिससे उन पर चार्ज कम हो जाता है. इस स्थिति में यदि कोई व्यक्ति को छूटा है तो अचानक चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है जिससे आपको हल्का झटका लगता है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @sciencewithmayur नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.
