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Hindi Newsजरा हटकेगणित के पेपर में छात्र ने फॉर्मूले की जगह लिख डालीं दर्दभरी शायरियां; पढ़ते ही चकराया टीचर का सिर, वायरल आंसर शीट देख...

गणित के पेपर में छात्र ने फॉर्मूले की जगह लिख डालीं दर्दभरी शायरियां; पढ़ते ही चकराया टीचर का सिर, वायरल आंसर शीट देख...

Students Math Exam Copy Filled With Shayari: मैथ्स की परीक्षा में अच्छे नंबर पाने के लिए छात्र फॉर्मूले याद करते हैं, लेकिन एक छात्र ने पास होने के लिए ऐसा रास्ता चुना कि उसकी कॉपी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. जवाबों की जगह लिखी गई शायरी पढ़कर लोग हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. इसके साथ ही छात्र ने पास करने के लिए अपनी कॉपी में पैसे भी रखे हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 25, 2026, 07:57 AM IST
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Image credit: instagram/@nocturnal_bird_
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Students Math Exam Copy Filled With Shayari: स्कूल के दिनों में परीक्षा का नाम सुनते ही अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं. कोई रातभर पढ़ाई करता है तो कोई आखिरी समय तक किताबें पलटता रहता है. लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं, जो मुश्किल सवालों के सामने अपनी अलग ही दुनिया बसा लेते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसे ही छात्र की मैथ्स आंसर शीट चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसने गणित के सवालों का जवाब देने की जगह पूरी कॉपी को शायरी का मंच बना दिया है. वायरल हो रही इस कॉपी ने इंटरनेट पर लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया है. मामला एक छात्र गोलू कुमार से जुड़ा है. गणित के पेपर में जहां बाकी छात्र जोड़-घटाव और फॉर्मूलों से जूझ रहे थे, वहीं गोलू ने अपनी कलम से कुछ अलग ही कहानी लिख दी.

फॉर्मूले नहीं आए याद, शुरू हो गई शायरी

वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब छात्र को सवालों के जवाब नहीं सूझे, तो उसने पास होने के लिए अपना खास तरीका अपनाया. कॉपी की शुरुआत ही बड़े दिलचस्प अंदाज में हुई. सबसे पहले छात्र ने लिखा, 'जय बजरंग बली', और फिर गुरुजी के लिए ऐसी लाइनें लिखीं, जिन्हें पढ़कर कोई भी मुस्कुरा दे. उसने लिखा, 'कॉपी मेरी पहुंची गुरु के पास, 33 देकर इसे लगा दो पार.' बस फिर क्या था, इसके बाद पूरी कॉपी में शायरी की बौछार शुरू हो गई. कहीं छात्र नंबरों की गुहार लगा रहा था, तो कहीं अपनी परेशानी बयां कर रहा था.

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फ्री फायर से लेकर दिल टूटने तक पहुंची बात

छात्र की क्रिएटिविटी यहीं नहीं रुकी. उसने आगे लिखा कि मेरी बग्गी मेरा घोड़ा, पास कर दो मुझे भी थोड़ा. फिर अचानक कॉपी में मोबाइल गेम की एंट्री हो गई. छात्र ने लिखा कि फ्री फायर में हेडशॉट पे हेडशॉट मारे, इसलिए एग्जाम में ब्लैंक पेज हैं सारे. टीचर जैसे-जैसे पन्ने पलटता गया, कहानी और मजेदार होती गई. आगे छात्र ने अपने टूटे दिल का दर्द भी बयान कर दिया. उसने लिखा कि छोड़ दिया उसने मुझे बेगाने के लिए, मैं भी कभी टॉपर था जमाने के लिए. नेहा प्लीज वापस आ जाओ बाबू. यह पढ़कर ऐसा लग रहा था जैसे गणित की कॉपी नहीं, किसी शायर की डायरी खुल गई हो.

पास होने का लगाया अलग जुगाड़

कहते हैं ना कि डूबता इंसान आखिरी कोशिश जरूर करता है. शायद छात्र ने भी ऐसा ही सोचा होगा. शायरी लिखने के बाद उसे लगा कि कहीं गुरुजी भावुक न हुए तो मामला फंस सकता है. इसलिए उसने एक और तरीका निकाला. वीडियो में आप देख सकते हैं कि छात्र ने कॉपी के बीच में 2100 रुपये भी रखे हैं. शायद उसे उम्मीद रही होगी कि गुरुजी शायरियां पढ़कर और ये नोट देखकर उसे पास कर देंगे. हालांकि, कॉपी में लिखी बातें पढ़कर टीचर हैरान जरूर रह गए.

सोशल मीडिया पर आ गई कमेंट्स की बाढ़

टीचर ने इस मजेदार आंसर शीट का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. देखते ही देखते वीडियो तेजी से वायरल होने लगा. लाखों लोग इसे देख चुके हैं और कमेंट सेक्शन मजेदार रिएक्शन से भरा पड़ा है. एक यूजर ने लिखा कि बच्चा मैथ्स में नहीं, शायरी में करियर बनाए. दूसरे ने लिखा कि इसे फेल मत करो, इसकी शायरी के नंबर अलग से मिलने चाहिए. वहीं, एक और यूजर ने मजाक में कहा कि गुरुजी भी सोच रहे होंगे कि पेपर चेक करें या मुशायरा सुनें.

इंटरनेट पर छाया छात्र का अंदाज

सोशल मीडिया पर अक्सर छात्रों की मजेदार कॉपियां वायरल होती रहती हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग निकला. अभी तक हम सबने सुना था कि अगर सवाल ना आए तो पन्ना भरो, इस छात्र ने इसको करके दिखा दिया. इसने पन्ना तो भरा ही, साथ में पैसे भी रख दिए. फिलहाल यह वायरल कॉपी इंटरनेट पर लोगों का भरपूर मनोरंजन कर रही है. हालांकि, पढ़ाई के लिहाज से यह तरीका सही नहीं माना जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस छात्र की शायरी ने लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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