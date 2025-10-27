3 हजार सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है गांव, फिलीपींस का ये गांव क्यों हो रहा वायरल?

Viral Video: दरअसल, वीडियो में दावा किया जाता है कि ये फिलीपींस का लिनाबो पीक है. इस गांव के बच्चों का स्कूल जाने का तरीका बड़ा ही अजीब है. यहां के बच्चे चलकर या उड़कर नहीं बल्कि फिसलकर स्कूल जाते हैं. वीडियो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

3003 सीढ़ियां चढ़कर जाते हैं गांव?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में ये दावा किया जाता है कि फिलीपींस के एक गांव में बच्चे सीढ़ियों की रेलिंग पर फिसलकर स्कूल जाते हैं. वीडियो में बताया गया कि ये गांव 3 हजार 3 सीढ़ियां ऊपर है. एक ऐसा पहाड़ी इलाका है जहां गांव तक पहुंचने के लिए 3 हजार से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं. रोज स्कूल जाने के लिए बच्चे इन सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात ये है कि ये बच्चे सीढ़ियों से उतरने के बजाय रेलिंग पर फिसलते हुए नीचे जाते हैं.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

वीडियो में दावा किया जाता है कि जैसे ये लोग रेलिंग पर फिसलकर पहाड़ी से उतरते हैं ऐसा करना सबके लिए आसान नहीं है, क्योंकि इन लोगों का बैलेंस और प्रेक्टिस काफी अच्छी है. गांव से नीचे उतरने का तरीका देखकर लोग हैरान हैं, अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @hpfactsofficial के वेरिफाइड अकाउंट से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 8 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, "महीने के आखिर तक पैंट फट जाती होगी." दूसरे यूजर ने लिखा, "देसी जुगाड़." तीसरे यूजर ने लिखा, "चढ़ते टाइम लेट नहीं होते क्या." 3003 सीढ़ियां सुनकर एक यूजर ने लिखा, "वापस घर कैसे जाते होंगे." चौथे यूजर ने हंसते हुए इमोजी के साथ लिखा, "मैं तो पाइप के निशान के बारे में सोच रहा हूं." पांचवे यूजर ने लिखा, "बैलेंस बिगड़ा तो क्या होगा."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.