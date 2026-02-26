Advertisement
आपकी आंखों के पीछे छिपा है 600 मिलियन साल पुराना राज, रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

आपकी आंखों के पीछे छिपा है 600 मिलियन साल पुराना राज, रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Eye Evolution: नई वैज्ञानिक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि 600 मिलियन साल पहले समुद्र में रहने वाले एक छोटे जीव की एक आंख ने इंसानों की आंखों और दिमाग के विकास की नींव रखी. जानिए कैसे आपकी नजर और नींद उस प्राचीन जीव से जुड़ी है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 26, 2026, 11:42 AM IST
आपकी आंखों के पीछे छिपा है 600 मिलियन साल पुराना राज, रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Human Eye Development: मानव शरीर को प्रकृति की सबसे अनोखी रचना माना जाता है लेकिन हमारी आंखें दूसरी प्रजातियों से इतनी अलग क्यों हैं, यह सवाल लंबे समय से वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा था. अब स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन की ससेक्स विश्वविद्यालय के रिसर्चर ने इस रहस्य का अहम हिस्सा खोज लिया है. अध्ययन के मुताबिक, करोड़ों साल पहले कशेरुकी जीवों के पूर्वज एक-आंख वाले जीव थे. प्रोफेसर डैन-ई निल्सन ने कहा कि इस नतीजे ने आंख और दिमाग के विकास को समझने का नजरिया ही बदल दिया है.

कैसा था वह प्राचीन जीव?

लगभग 60 करोड़ साल पहले हमारा दूर का पूर्वज समुद्र की गहराइयों में रहने वाला एक छोटा, कीड़े जैसा जीव था. वह पानी से प्लैंकटन छानकर खाता था और ज्यादा इधर-उधर नहीं घूमता था. वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरू में उसके पास दो आंखें रही होंगी. लेकिन जब उसने सक्रिय जीवन छोड़ दिया, तो दो आंखों की जरूरत खत्म हो गई और विकास की प्रक्रिया में दोनों आंखें धीरे-धीरे गायब हो गईं.

एक आंख कैसे बनी सहारा?

दो आंखों के खत्म होने के बाद उसके सिर के बीच में रोशनी पहचानने वाली कोशिकाओं का एक समूह बचा रहा. यही आगे चलकर ‘मीडियन आई’ यानी बीच में स्थित एक साधारण आंख में बदल गया. यह आंख साफ तस्वीर नहीं देख सकती थी, लेकिन रोशनी और अंधेरे में फर्क समझ लेती थी. समुद्र की अंधेरी गहराइयों में यह साधारण प्रकाश सेंसर उसके लिए जीवन बचाने वाला साबित हुआ.

दो आंखें फिर कैसे बनीं?

करोड़ों साल बाद जब हमारे पूर्वज फिर से सक्रिय हुए और समुद्र में तैरने व शिकार करने लगे, तब साफ देखने और दूरी का अंदाजा लगाने की जरूरत बढ़ी. रिसर्च बताती है कि उसी एक आंख के हिस्सों से दो नई आंखों का विकास हुआ. यही वजह है कि इंसानों और अन्य कशेरुकी जीवों की आंखें कीड़ों या स्क्विड से अलग होती हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानी रेटिना दिमाग के ऊतकों से विकसित हुई, जबकि कीड़ों की आंखें त्वचा से बनती हैं.

क्या आज भी मौजूद है वह आंख?

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वह प्राचीन एक आंख आज भी हमारे शरीर में मौजूद है, लेकिन बदले हुए रूप में. समय के साथ वह सिर की सतह से दिमाग के भीतर चली गई और आज उसे पीनियल ग्लैंड कहा जाता है. यह ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है, जो हमारी नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है. यानी आपकी आज की नींद उस प्राचीन समुद्री जीव से जुड़ी है.

क्यों अहम है यह अध्ययन?

यह रिसर्च पहली बार बताता है कि इंसानी रेटिना में तस्वीरें समझने वाले न्यूरल सर्किट कैसे बने. वैज्ञानिकों ने दुनिया भर की कई प्रजातियों की प्रकाश-संवेदनशील कोशिकाओं का अध्ययन किया. नतीजों से पता चला कि कशेरुकी आंखों ने विकास के दौरान एक अलग रास्ता अपनाया. अगर हमारे पूर्वज एक-आंख वाले चरण से न गुजरे होते, तो शायद आज हमारी आंखों की बनावट और काम करने का तरीका पूरी तरह अलग होता.

