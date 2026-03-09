24 साल पहले गायब हुआ बेटा दूसरे देश में मिला, DNA टेस्ट ने यूं मिटाई 11300 किमी की दूरी, फिल्म से कम नहीं ये कहानी

Advertisement
Viral News: चीन में 24 साल पहले लापता हुआ झांग यूनपेंग आखिरकार डीएनए टेस्ट की मदद से अपने असली पिता से मिल गया. चार साल की उम्र में रेलवे स्टेशन से गायब हुआ बच्चा कनाडा में पला-बढ़ा और अब भावुक मुलाकात ने वर्षों की दूरी खत्म कर दी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 09, 2026, 09:48 AM IST
Viral News:  कभी-कभी जिंदगी ऐसी कहानी लिख देती है जो किसी फिल्म की पटकथा जैसी लगती है. चीन में सामने आई एक ऐसी ही सच्ची कहानी इन दिनों लोगों को भावुक कर रही है. करीब 24 साल पहले अपने परिवार से बिछड़ा एक बच्चा आखिरकार अपने असली पिता से मिल गया. इस मिलन के पीछे डीएनए टेस्ट की अहम भूमिका रही, जिसने हजारों किलोमीटर की दूरी और वर्षों की जुदाई को खत्म कर दिया. बचपन में परिवार से बिछड़ा यह बच्चा बड़ा होकर दूसरे देश में रहने लगा, लेकिन दिल में कहीं अपने असली माता-पिता को खोजने की इच्छा बनी रही. आखिरकार वर्षों बाद उसकी यह तलाश पूरी हो गई.

आइसक्रीम लेने गए चाचा और उसी दौरान हो गया गायब

टीओआई रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना साल 2001 की है, जब झांग यूनपेंग नाम का चार साल का बच्चा चीन के लियाओनिंग प्रांत के शेनयांग रेलवे स्टेशन पर अपने चाचा के साथ था. उसी दौरान उसके चाचा थोड़ी देर के लिए आइसक्रीम लेने गए और इसी बीच बच्चा अचानक गायब हो गया. बाद में उसे एक नगर निगम के वेलफेयर सेंटर में ले जाया गया, जहां उसे नया नाम शेन हुआबाई दिया गया और संस्थान की देखरेख में पाला गया. इस दौरान उसके असली परिवार को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी और धीरे-धीरे समय बीतता चला गया.

कनाडा में गोद लिया गया, लेकिन जीवन आसान नहीं रहा

साल 2005 में झांग यूनपेंग को कनाडा के एक दंपति ने गोद ले लिया और वह चीन से कनाडा चला गया. लेकिन किस्मत ने यहां भी उसका साथ नहीं दिया. गोद लेने के सिर्फ तीन महीने बाद ही उस दंपति का तलाक हो गया और दोनों में से कोई भी बच्चे की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था. इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने उसे एक ऐसे परिवार के पास रखा जहां पहले से ही नौ बच्चे थे. झांग यूनपेंग ने बाद में बताया कि वहां उसे ज्यादा देखभाल नहीं मिली. पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे खुद काम करके अपना जीवन चलाना पड़ा.

डीएनए टेस्ट से खुला राज

पिछले साल झांग यूनपेंग ने अपने असली माता-पिता को खोजने का फैसला किया. सोशल मीडिया पर परिवारों के मिलन की कहानियां देखकर उसने ‘बेबी रिटर्निंग होम’ नाम की एक संस्था से संपर्क किया. संस्था की मदद से उसका डीएनए सैंपल चीन के राष्ट्रीय डेटाबेस में भेजा गया. कुछ ही दिनों में सिस्टम ने उसके असली पिता झांग जिउचेंग की पहचान कर ली. 2 मार्च को चीन के जिलिन प्रांत में पिता-पुत्र की मुलाकात हुई. दोनों एक-दूसरे को देखते ही भावुक हो गए और गले लगकर रो पड़े. पिता ने कहा, “20 साल बाद आखिर तुम्हें देख पाया.” हालांकि उसकी मां से अब तक मुलाकात नहीं हो पाई है और वह फिलहाल कनाडा लौटने की तैयारी कर रहा है.

