Stunt Video: जॉब चली गई तो 11000 वोल्ट की तार पर चढ़ गया शख्स, करने लगा ऐसे जानलेवा स्टंट

Stunt Viral Video: इंटरनेट खतरनाक स्टंट से भरा पड़ा हुआ है, जब आप इन वीडियो को देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना ही स्टंट करते हैं. कई बार तो स्टंटमैन बिना किसी सुरक्षा के ही स्टंट के मैदान में उतर जाते हैं. हालांकि, उनके पास अनुभव होता है, लेकिन एक शख्स अपनी जॉब गंवाने के बाद इतना परेशान हो गया कि 11000 वोल्ट की तार पर चढ़ गया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है. उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के अमरिया कस्बे के मुख्य बाजार में एक युवक को हाई वोल्टेज तारों पर झूलते और बैलेंस बनाते हुए देखा जा सकता है.

तारों पर लटकने वाला शख्स इंटरनेट पर वायरल

इस घटना को देखकर स्थानीय लोग हैरान रह गए. लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उसकी तरफ देखकर वीडियो बनाने लगे. जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि वह शख्स तारों पर लटकता है और स्टंट करता है. कथित तौर पर, बिजली लाइनों को 11 हजार केवी हाई टेंशन यूनिट होने का दावा किया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लगातार बारिश के कारण बिजली आपूर्ति ठप हो गई और इस तरह एक बड़ा हादसा टल गया. इस बीच, स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग को बिजली लाइन शुरू नहीं करने की चेतावनी दी क्योंकि वह आदमी उस पर लटका हुआ था.

देखें वीडियो-

Pilibhit black Amriya me man 11000 volt light ke tar pe for losing his job pic.twitter.com/Rwtq6N1mmI

— Irshad Khan (@IrshadK54670394) September 26, 2022