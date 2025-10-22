स्टाइलिश अलॉय, दमदार लाइट्स और... इस लड़के ने बजाज प्लेटिना को बना डाली लाखों की स्पोर्ट्स बाइक!

Jugaad Viral Video: कुछ लोगों को अपनी गाड़ी को मोडिफाई करवाने का बड़ा शौक होता है. फिर चाहे वो कार हो, बाइक हो या ऑटो, लोग उसे खास लुक देने के लिए खूब पैसा और मेहनत खर्च करते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है.

इस वीडियो में एक लड़का अपनी बजाज प्लेटिना बाइक को पूरी तरह से मोडिफाई करवाता दिख रहा है. प्लेटिना को आमतौर पर एक सिंपल और माइलेज वाली बाइक माना जाता है, लेकिन इस लड़के ने इसे ऐसा लुक दिया है कि अब यह किसी स्पोर्ट्स बाइक जैसी नजर आने लगी है.

क्या है खास इस मोडिफाइड प्लेटिना में?

लड़के ने सबसे पहले बाइक का कलर बदलवाकर उसे एकदम ब्लैक लुक दे दिया. इसके साथ ही स्टाइलिश अलॉय वील्स, तेज़ और आकर्षक हेडलाइट्स और शानदार बॉडी डिज़ाइन ने प्लेटिना की पूरी छवि ही बदल दी. देखने से लगता ही नहीं कि ये वही रोजमर्रा में चलने वाली प्लेटिना है. अब यह एक दमदार स्पोर्ट्स बाइक जैसी दिखाई देती है.

वीडियो ने मचाया धमाल

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्टाग्राम पर old_paltina नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक लाखों बार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि हजारों लोग इसे लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “भाई ने तो बाइक का पूरा हुलिया ही बदल डाला.” दूसरे ने लिखा, “कहां से मोडिफाई करवाई है? हमें भी करवानी है.” कुछ लोग इसे "देशी जुगाड़" का शानदार उदाहरण मान रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि कम बजट में इतना जबरदस्त लुक मिलना बड़ी बात है.

पहले भी हो चुके हैं ऐसे मामले वायरल

इससे पहले भी कई मोडिफिकेशन वाले वीडियो वायरल हो चुके हैं. एक वीडियो में एक ऑटो ड्राइवर ने अपने ऑटो को लग्जरी कार की तरह बनवा दिया था. उस ऑटो में सनरूफ, आरामदायक सीटें, शानदार लाइटिंग और लग्जरी फीचर्स शामिल थे.