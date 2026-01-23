सुभाष चंद्र बोस ने किस विदेशी लड़की से की थी शादी? उनके वो 10 रहस्य जो आज भी सोचने पर करते हैं मजबूर

Netaji Subhas Chandra Bose Birth Anniversary: सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था. वे अपने माता-पिता जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी की नौवीं संतान थे. पढ़ाई में वे बचपन से ही तेज थे और हर क्लास में टॉप करते थे. 1918 में उन्होंने दर्शनशास्त्र में फर्स्ट क्लास डिग्री हासिल की थी, जो उनकी बौद्धिक क्षमता का सबूत है.

आईसीएस छोड़ना क्यों ऐतिहासिक बना?

1919 में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया था, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश सरकार की सेवा करने से इनकार कर दिया और नौकरी छोड़ दी. उस दौर में आईसीएस छोड़ना बहुत बड़ा त्याग माना जाता था, लेकिन नेताजी के लिए देश सबसे ऊपर था.

कांग्रेस में उनका कद क्या था?

सुभाष चंद्र बोस दो बार ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे. उनका मानना था कि केवल अहिंसा से आजादी नहीं मिलेगी और अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष भी जरूरी है. इसी विचार ने उन्हें कई नेताओं से अलग खड़ा कर दिया.

आजाद हिंद फौज कैसे बनी?

1942 में जापान की मदद से नेताजी ने दक्षिण पूर्व एशिया में आजाद हिंद फौज बनाई. इसमें वे भारतीय सैनिक शामिल थे जो ब्रिटिश सेना में थे और पकड़े गए थे. 1943 में अंडमान-निकोबार में उन्होंने आजाद हिंद की अस्थायी सरकार भी बनाई.

‘जय हिंद’ का जन्म कैसे हुआ?

भारत का सबसे लोकप्रिय नारा जय हिंद नेताजी ने ही दिया था. उन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर के 'जन गण मन' को भी राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था. उनके नारे 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा' ने पूरे देश को जोश से भर दिया था.

नेताजी कितनी बार जेल गए?

1921 से 1941 के बीच नेताजी को 11 बार अलग-अलग जेलों में डाला गया. वे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते थे और अंग्रेजों से किसी तरह का समझौता नहीं चाहते थे. यही वजह थी कि वे हमेशा ब्रिटिश सरकार की आंखों में खटकते रहे.

किससे की थी शादी?

उनकी शादी ऑस्ट्रियाई मूल की एक महिला एमिलि शेंकल से हुई थी. उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम अनीता बोस है, जो एक जानी-मानी जर्मन अर्थशास्त्री हैं.

गांधी से मतभेद क्यों थे?

नेताजी गांधीजी की अहिंसा की नीति से सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी वे उन्हें 'देशभक्तों का देशभक्त' कहते थे. उनका मानना था कि हर भारतीय को आजादी के लिए कोई न कोई बलिदान देना होगा.

विदेश में उनका जीवन कैसा था?

सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की और वहीं से भारत के लिए क्रांतिकारी संदेश प्रसारित किए. उन्होंने ऑस्ट्रिया की एमिली शेंकल से शादी की थी और उनकी एक बेटी अनिता बोस हैं, जो जर्मनी की प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं.

उनकी मौत पर रहस्य क्यों है?

कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और वे गंभीर जलने से मारे गए, लेकिन उनके समर्थकों ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया. भारत सरकार ने कई जांच समितियां भी बनाई.

नेताजी आज भी क्यों जिंदा हैं?

नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित हैं. उनकी देशभक्ति, साहस और बलिदान की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और 'जय हिंद' की गूंज हमेशा गूंजती रहेगी.