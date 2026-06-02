AIIMS डॉक्टर ने बताई मेडिकल लाइफ की कड़वी सच्चाई, 9 सालों में जो खोया उसे जानकर दंग रह जाएंगे आप

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AIIMS Delhi Doctor Success Story: हम जब भी किसी डॉक्टर को सफेद कोट पहने और गले में स्टेथोसकोप डाले देखते हैं, तो हमें उनकी कामयाबी बहुत खूबसूरत लगती है. लेकिन इस कामयाबी के पीछे कितने सालों की मेहनत, कितनी रातों की नींद और कितने त्योहारों की कुर्बानी छिपी होती है, यह सिर्फ एक डॉक्टर ही समझ सकता है. सोशल मीडिया पर एम्स दिल्ली के एक डॉक्टर का भावुक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. इस डॉक्टर ने अपने 9 साल के लंबे, थका देने वाले और इमोशनल सफर को दुनिया के सामने रखा है, जिसे पढ़कर हर कोई दंग है.
सपने सच होने की भारी कीमत
AIIMS दिल्ली के इस डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर अपने दिल की बात शेयर करते हुए लिखा है कि सपने सच जरूर होते हैं, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है. डॉक्टर ने बताया कि पिछले 9 सालों में उन्होंने अपने करियर के सबसे बड़े माइलस्टोन्स हासिल किए, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल दांव पर लगा दिए. यह पोस्ट उन सभी छात्रों के लिए एक आईना है जो सोचते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई बहुत ग्लैमरस होती है.
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बिना सोए काटीं अनगिनत रातें
डॉक्टर ने अपने पोस्ट में सबसे ज्यादा जोर अपनी नींद और आराम पर दिया है. उन्होंने बताया कि मेडिकल की पढ़ाई और एम्स जैसे बड़े अस्पताल में ड्यूटी करने के दौरान ऐसी अनगिनत रातें आईं जब वो एक घंटे के लिए भी नहीं सो पाए. लगातार 24 से 36 घंटे की शिफ्ट करना और उसके बाद भी पढ़ाई में लगे रहना, उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था. इस थकान भरे रूटीन ने उन्हें कई बार मानसिक रूप से भी तोड़ा.
त्योहारों और परिवार से दूरी
कामयाबी के इस रास्ते में सबसे बड़ा त्याग परिवार का होता है. डॉक्टर ने बयां किया कि इन 9 सालों में उन्होंने न जाने कितने त्योहार, शादियां और फैमिली फंक्शन्स मिस किए. जब पूरा देश दिवाली या होली मना रहा होता था, तब वह अस्पताल के किसी वार्ड में मरीजों की जान बचाने की जद्दोजहद में लगे होते थे. परिवार से यह दूरी और अपनों के साथ वक्त न बिता पाने का मलाल उन्हें हमेशा रहा, लेकिन मरीजों की सेवा ही उनका सबसे बड़ा धर्म बन गई.
सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शंस
जैसे ही यह पोस्ट इंटरनेट पर आया, लोगों ने इस पर खुलकर अपनी राय रखनी शुरू कर दी. कई मेडिकल स्टूडेंट्स ने इस पोस्ट से खुद को जोड़ा और कहा कि यह हर डॉक्टर की असली कहानी है. एक यूजर ने लिखा, "आप जैसे डॉक्टर्स को हमारा सलाम है, जो खुद की खुशियां भूलकर दूसरों की जान बचाते हैं." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना कड़े संघर्ष के कोई भी बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता."
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