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Hindi Newsजरा हटकेअशनीर ग्रोवर ने जिससे बोला था- तू बैठ जा... उस लड़के ने 4 साल बाद यूं लिया बदला, Video बनाकर दिखलाया

अशनीर ग्रोवर ने जिससे बोला था- तू बैठ जा... उस लड़के ने 4 साल बाद यूं लिया 'बदला', Video बनाकर दिखलाया

कभी भारतपे के को-फाउंडर रहे अशनीर ग्रोवर के हाथों पब्लिकली रिजेक्ट हुए रौनक अधिकारी की किस्मत बदल गई. उनकी स्टार्टअप कंपनी ProjectX का सिलेक्शन दुनिया के सबसे बड़े एक्सिलेरेटर Y Combinator में हो गया है. जानिए इस 'असली बदले' की पूरी कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 28, 2026, 09:27 AM IST
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अशनीर ग्रोवर ने जिससे बोला था- तू बैठ जा... उस लड़के ने 4 साल बाद यूं लिया 'बदला', Video बनाकर दिखलाया

Ashneer Grover Viral Video: बिजनेस की दुनिया में रिजेक्शन मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब रिजेक्शन सरेआम और किसी बड़े नामी शख्स से मिले, तो इंसान या तो टूट जाता है या फिर इतिहास रच देता है. ऐसा ही कुछ हुआ है 'ProjectX' के फाउंडर और सीईओ रौनक अधिकारी के साथ. कभी भारतपे के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने एक पब्लिक इवेंट में रौनक को 'तू बैठ जा यार' कहकर चुप करा दिया था. उस वक्त भले ही पूरी महफिल रौनक पर हंसी थी, लेकिन आज उसी लड़के ने अपनी कामयाबी से अशनीर ग्रोवर और आलोचकों को ऐसा जवाब दिया है जिसे इंटरनेट 'असली बदला' कह रहा है.

जब अशनीर ने कहा था- 'तू बैठ जा यार'

यह पूरी कहानी साल 2022 के एक पब्लिक इवेंट से शुरू होती है. उस समय रौनक अधिकारी दर्शकों के बीच खड़े थे और स्टेज पर अशनीर ग्रोवर बोल रहे थे. जब अशनीर ने रौनक से पूछा कि वह क्या कहना चाहते हैं, तो रौनक ने कहा कि वह अपने स्टार्टअप का आइडिया 'पिच' करना चाहते हैं. इस पर अशनीर ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा, "तू पिच करना चाहता है? तू बैठ जा यार." इस बात पर वहां मौजूद पूरी ऑडियंस हंस पड़ी और रौनक चुपचाप बैठ गए.

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रौनक ने लिखा- 'बैठ गया भाई...'

सालों बाद रौनक ने इसी पुरानी क्लिप का इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने दिखाया है कि उस रिजेक्शन के बाद उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि और दोगुनी मेहनत की. वीडियो में उनके अमेरिका के सफर, फेलोशिप और स्टार्टअप प्रोग्राम्स की झलकियां दिखाई गई हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए रौनक ने कैप्शन में अशनीर को टैग किए बिना मजाकिया अंदाज में लिखा, "बैठ गया भाई." इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए लिखा कि कोई भी कहे, कभी बैठना मत.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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इंटरनेट पर लोग बोले- 'यह है असली रिवेंज'

इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. लोग रौनक के इस कमबैक और उनके जज्बे की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "असली बदला ऐसा ही दिखता है." वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "यह उन लोगों के चेहरे पर करारा तमाचा है, बधाई हो भाई." इस वीडियो को अब तक लाखों व्यूज और करीब 2 लाख 60 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

Y Combinator के स्प्रिंग 2026 बैच में एंट्री

रौनक की कंपनी ProjectX का सिलेक्शन दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्टार्टअप एक्सिलेरेटर Y Combinator के स्प्रिंग 2026 बैच के लिए हो गया है. रौनक की कंपनी एक क्लाउड-बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही है जिसका नाम 'Infinity' है. इसकी खासियत यह है कि इसके जरिए यूजर्स को महंगे कंप्यूटर हार्डवेयर की जरूरत नहीं होगी. वे किसी भी नॉर्मल डिवाइस पर ब्राउजर के जरिए सीधे क्लाउड पर विंडोज और लिनक्स जैसे भारी सिस्टम एक साथ चला सकेंगे.

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गूगल और सरकार से मिल चुकी है बड़ी फंडिंग

यह रौनक की पहली बड़ी कामयाबी नहीं है. उन्होंने महज 19 साल की उम्र में इस क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया था. साल 2023 में उनके स्टार्टअप को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और MeitY से 10 लाख रुपये की सहायता मिली थी. इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट और AWS से भी उन्हें 50 लाख रुपये से ज्यादा के क्लाउड क्रेडिट्स मिले थे. सबसे बड़ी बात यह है कि साल 2023 के अंत में गूगल क्लाउड ने इस स्टार्टअप को 2 लाख डॉलर (करीब 1.7 करोड़ रुपये) की बड़ी राशि से नवाजा था. रौनक IIT बॉम्बे में रिसर्चर भी रह चुके हैं.

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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