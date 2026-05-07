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Hindi Newsजरा हटकेस्टूडेंट ने शुरू किया ऐसा बिजनेस, पहले दिन से ही धुंआधार हो रही कमाई! जानें कौन सा प्लान हुआ SUCCESS

स्टूडेंट ने शुरू किया ऐसा बिजनेस, पहले दिन से ही धुंआधार हो रही कमाई! जानें कौन सा प्लान हुआ SUCCESS

अमेरिका के एक छात्र एंथनी ओन्डो ने मधुमक्खी पालन को अपनी कमाई का जरिया बनाया है. वे शहद बेचकर अपने कॉलेज की ट्यूशन फीस खुद भर रहे हैं. जानिए कैसे शुरू हुआ ये सफर.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 07, 2026, 11:51 AM IST
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स्टूडेंट ने शुरू किया ऐसा बिजनेस, पहले दिन से ही धुंआधार हो रही कमाई! जानें कौन सा प्लान हुआ SUCCESS

Student Success Story: कॉलेज की पढ़ाई और महंगी ट्यूशन फीस अक्सर छात्रों के लिए एक बड़ा बोझ बन जाती है. ज्यादातर छात्र पार्ट-टाइम नौकरी या एजुकेशन लोन का सहारा लेते हैं. लेकिन अमेरिका की चैथम यूनिवर्सिटी के 23 वर्षीय छात्र एंथनी ओन्डो ने एक ऐसा रास्ता चुना जो न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि बेहद मुनाफे वाला भी है. एंथनी मधुमक्खियां पालते हैं और उनसे निकलने वाले शहद को बेचकर अपनी पढ़ाई का पूरा खर्च निकाल रहे हैं. उनकी यह कहानी आज दुनिया भर के युवाओं के लिए एक मिसाल बन गई है.

शहद की मिठास ने आसान की पढ़ाई

एंथनी ओन्डो सस्टेनेबल बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं और उन्होंने अपने ज्ञान का इस्तेमाल असल जिंदगी में किया है. पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में वे करीब 50 मधुमक्खी के छत्तों का बिजनेस करते हैं. एंथनी का कहना है कि वे साल में दो बार शहद निकालते हैं और उसे स्थानीय कैफे और व्यवसायों को बेचते हैं. इस बिजनेस से होने वाली कमाई इतनी है कि उन्हें अपनी फीस भरने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता.

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डंक खाने से हुई शुरुआत

एंथनी की मधुमक्खी पालन में रुचि हाई स्कूल के बाद की गर्मियों में शुरू हुई थी. तब उन्होंने अपने एक दोस्त के दादाजी की शहद निकालने में मदद की थी. दिलचस्प बात यह है कि काम शुरू करने के पहले 15 मिनट में ही उन्हें मधुमक्खी ने काट लिया था. लेकिन इस डंक ने उनके हौसले को कम करने के बजाय उनके भीतर एक जुनून पैदा कर दिया. इसके बाद उन्होंने खुद के कुछ छत्ते लगाने शुरू किए और साल 2024 में आधिकारिक तौर पर अपना बिजनेस लॉन्च किया.

पहले दिन से ही हो रहा मुनाफा

एंथनी गर्व से कहते हैं कि उनके बिजनेस में पहले दिन से ही मुनाफा शुरू हो गया था. उन्हें कुछ स्कॉलरशिप मिलती है और उन्होंने एक छोटा सा फेडरल लोन लिया है, लेकिन उसके अलावा कॉलेज की बाकी पूरी फीस वे शहद बेचकर ही चुकाते हैं. उनके अनुसार यह सबसे बेहतरीन 'साइड बिजनेस' है क्योंकि इसमें आपको रोज सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ऑफिस में बैठने की जरूरत नहीं होती. इसमें काम करने के समय को लेकर काफी लचीलापन है.

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बिना निवेश के ऐसे बढ़ाया काम

एंथनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी बड़े निवेशक की तलाश नहीं की. इसके बजाय उन्होंने अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल किया. वे शहद के जार लेकर लोगों के घरों तक गए और मकान मालिकों को अपनी जमीन पर मधुमक्खी के छत्ते रखने के लिए राजी किया. बदले में वे उन मकान मालिकों को शहद का कुछ हिस्सा देते हैं. उनकी यह 'डोर-टू-डोर' मार्केटिंग काफी सफल रही और आज उनके पास कई संपत्तियों पर मधुमक्खी के छत्ते मौजूद हैं.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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