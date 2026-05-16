दिन में पुलिस की ड्यूटी, शाम को बच्चों के गुरुजी! दिल्ली पुलिस के इस जवान का जज्बा देखकर आप भी करेंगे सलाम

Success Story Than Singh Ki Pathshala: दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला सिर्फ टूरिस्ट्स के आकर्षण का केंद्र नहीं है, बल्कि इसके ठीक सामने हर शाम एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो इंसानियत और जज्बे की नई मिसाल पेश करती है. जब सूरज ढल रहा होता है, तब दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल अपनी ड्यूटी खत्म कर बच्चों के बीच पहुंच जाते हैं. हाथ में बंदूक या डंडा नहीं, बल्कि चाक और किताब होती है. हम बात कर रहे हैं थान सिंह की, जो 'थान सिंह की पाठशाला' के जरिए 100 से ज्यादा गरीब और बेसहारा बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं. आइए जानते हैं जमीन से जुड़ी इस बेहद प्रेरणादायक कहानी को.

कैसे हुई इस अनोखे स्कूल की शुरुआत

यह कहानी साल 2016 में शुरू हुई थी. थान सिंह उस समय पुरानी दिल्ली इलाके में तैनात थे. उन्होंने देखा कि लाल किले के आसपास की झुग्गियों के छोटे-छोटे बच्चे स्कूल जाने के बजाय दिनभर कचरा चुनते थे, भीख मांगते थे या फिर इधर-उधर घूमकर समय बर्बाद करते थे. इन बच्चों का कोई भविष्य नहीं दिख रहा था. थान सिंह ने ठाना कि वह इन बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ेंगे. उन्होंने सिर्फ कुछ बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे एक अनौपचारिक क्लास शुरू की, जिसे आज लोग 'थान सिंह की पाठशाला' के नाम से जानते हैं.

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पार्किंग लॉट बना ज्ञान का मंदिर

इस स्कूल के पास न तो कोई आलीशान इमारत है और न ही कोई चमचमाती डेस्क. लाल किले की पार्किंग के पास खाली पड़ी जमीन पर ही चटाइयां बिछाई जाती हैं. बच्चे अपने कंधों पर स्कूल बैग टांगे बड़ी उम्मीद के साथ यहां आते हैं. यहां कोई फैंसी सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन बच्चों के सीखने की ललक और थान सिंह के पढ़ाने के जज्बे के आगे हर कमी छोटी पड़ जाती है. आज यहां 100 से ज्यादा बच्चे हर रोज पढ़ने आते हैं.

माता-पिता को समझाना था सबसे बड़ा चैलेंज

शुरुआत में इस पाठशाला को चलाना इतना आसान नहीं था. सबसे बड़ी चुनौती इन गरीब बच्चों के माता-पिता को राजी करना था, जो ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर, माली, ड्राइवर या कबाड़ बेचने वाले हैं. थान सिंह ने खुद झुग्गियों में जाकर उनके माता-पिता से मुलाकात की. उन्होंने पैरेंट्स को समझाया कि शिक्षा ही उनके बच्चों को इस गरीबी से बाहर निकाल सकती है. धीरे-धीरे पुलिसवाले पर लोगों का भरोसा बढ़ा और बच्चों की संख्या बढ़ने लगी.

बिना छुट्टी, सातों दिन चलती है क्लास

थान सिंह का यह मिशन इतना पक्का है कि यह क्लास रविवार समेत हफ्ते के सातों दिन चलती है. पुलिस की कठिन ड्यूटी निभाने के बाद भी थान सिंह बिना थके हर शाम यहां पहुंच जाते हैं. अब इस नेक काम में समाज के अन्य लोग भी हाथ बंटा रहे हैं. कॉलेज के छात्र, स्थानीय निवासी और कई वॉलेंटियर्स बच्चों को पढ़ाने में मदद करते हैं. यहां तक कि स्थानीय ई-रिक्शा चालक भी इन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

कबाड़ चुनने वाले बच्चे बन रहे हैं टॉपर

थान सिंह की इस मेहनत का असर अब जमीन पर दिखने लगा है. इस पाठशाला में पढ़ने वाले कई बच्चों का दाखिला बाद में सरकारी और नियमित स्कूलों में कराया गया. सबसे गर्व की बात यह है कि जो बच्चे कभी अक्षरों से अनजान थे, वे आज अपनी नियमित कक्षाओं में टॉप कर रहे हैं. यह स्कूल पूरी तरह से लोगों के सहयोग और डोनेशन से चलता है. बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के, यह पार्किंग लॉट आज इन बच्चों के लिए गणित, भाषा और जीवन जीने के सलीके सीखने का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है.